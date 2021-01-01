Промокоды и скидки Satra | Январь 2021

Как применить купон в магазине satra.ru

Скидки по акциям обычно не требуют указания промокода. Пользователь перенаправляется по ссылке на соответствующую страницу интернет-магазина, где ему остается только оформить покупку. При использовании купона с кодом у покупателя, как правило, больший выбор. Действие такого бонуса часто распространяется на несколько разделов, а то и на весь ассортимент. Акции не суммируются с промокодами.

Использовать купон очень просто:

Копируете код. Переходите на сайт satra.ru. Выбираете товар. После перехода в корзину вставляете промокод в одноименное поле и нажимаете «Применить». Выбираете «Оформить заказ» или «Заказать в 1 клик».

Регистрироваться в интернет-магазине Сатра необязательно, но в любом случае при покупке нужно будет сообщить имя и номер телефона. Чтобы стать авторизованным пользователем, потребуется не больше 1–2 минут. Компенсацией за потраченное время станут персональные промокоды и уведомления о новых акциях.

Если купон не активировался, проверьте сроки его действия в условиях купона. При наличии акционной скидки на товар придется отложить действующий промокод для другого заказа. Иногда причиной отказа становится технический сбой.