Промокоды и скидки Сбермобайл | Февраль 2021

Оператор мобильной связи СберМобайл

Оператор мобильной связи СберМобайл как часть экосистемы финансового института Сбербанка появился на рынке в 2016 году. Всего за 4 года сеть оператора покрыла 66 регионов России и подключила более 1,2 миллиона абонентов. Среди предложений Sbermobile есть выгодные тарифы для бизнеса и частных лиц, перейти на один из которых можно без изменения своего номера.

Другое направление деятельности СберМобайл — это высокотехнологичные решения для дома и бизнеса, в частности:

IoT — интернет вещей для умного дома и города;

Push и SMS информирование — массовые рассылки для продвижения бизнеса;

VoIP-телефония — звонки через интернет из мобильного приложения.

Оператор связи СберМобайл — это собственность ООО «Сбербанк-Телеком», 100% уставного капитала которой принадлежит ПАО «Сбербанк».