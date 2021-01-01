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Промокоды и скидки Сбермобайл | Февраль 2021

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Новый провайдер мобильной связи — СберМобайл

Амбициозный проект Сбербанка — оператор СберМобайл — всего за 4 года существования набрал аудиторию более 1,2 миллиона пользователей, покрыв 66 регионов России. Оплата услуг баллами «Спасибо» от Сбербанка и выгодные промокоды Sbermobile позволяют клиентам экономить на мобильной связ ... и сотни рублей ежемесячно. В линейке оператора несколько тарифных планов под разные потребности абонентов. В каждом пакете услуг предусмотрен безлимитный трафик на мессенджеры, благодаря чему абоненты остаются на связи даже с нулевым балансом.


Посетить Сбермобайл
Контакты Сбермобайл

Юридический адрес:
117997, г. Москва, ул. Вавилова д.19

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Tele2
Билайн

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Новый провайдер мобильной связи — СберМобайл

Амбициозный проект Сбербанка — оператор СберМобайл — всего за 4 года существования набрал аудиторию более 1,2 миллиона пользователей, покрыв 66 регионов России. Оплата услуг баллами «Спасибо» от Сбербанка и выгодные промокоды Sbermobile позволяют клиентам экономить на мобильной связ ... и сотни рублей ежемесячно. В линейке оператора несколько тарифных планов под разные потребности абонентов. В каждом пакете услуг предусмотрен безлимитный трафик на мессенджеры, благодаря чему абоненты остаются на связи даже с нулевым балансом.


Посетить Сбермобайл
Контакты Сбермобайл

Юридический адрес:
117997, г. Москва, ул. Вавилова д.19

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
МТС
Tele2
Билайн

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Специальные предложения от Сбермобайл

Оператор мобильной связи СберМобайл

Оператор мобильной связи СберМобайл

Оператор мобильной связи СберМобайл как часть экосистемы финансового института Сбербанка появился на рынке в 2016 году. Всего за 4 года сеть оператора покрыла 66 регионов России и подключила более 1,2 миллиона абонентов. Среди предложений Sbermobile есть выгодные тарифы для бизнеса и частных лиц, перейти на один из которых можно без изменения своего номера.

Другое направление деятельности СберМобайл — это высокотехнологичные решения для дома и бизнеса, в частности:

  • IoT — интернет вещей для умного дома и города;

  • Push и SMS информирование — массовые рассылки для продвижения бизнеса;

  • VoIP-телефония — звонки через интернет из мобильного приложения.

Оператор связи СберМобайл — это собственность ООО «Сбербанк-Телеком», 100% уставного капитала которой принадлежит ПАО «Сбербанк».

Как применить промокод Sbermobile

Как применить промокод Sbermobile

На этой странице собраны все актуальные спецпредложения оператора. Чтобы воспользоваться одним из них, достаточно выполнить 4 действия:

  1. Выбрать нужный купон.

  2. Кликнуть на предложение и перейти на сайт оператора.

  3. Нажать в правом верхнем углу на виртуальную кнопку «Заказать SIM-карту».

  4. Ввести промокод и нажать на стрелочку.

После этого в поле для промокода отобразится информация об активированной скидке, а пользователю останется только выбрать тариф и заказать SIM-карту. 

При активации кода важно учитывать, что большинство промокодов оператора СберМобайл может быть использовано только один раз.

Как экономить с оператором Sbermobile

Как экономить с оператором Sbermobile

Компания предлагает пользователям несколько способов сэкономить на мобильной связи:

  • Скидка новым абонентам. Специальная цена услуги доступна в рамках акции «Скидка по промокоду для новых абонентов» на первую покупку.

  • Оплата услуг бонусами «Спасибо» от Сбербанка. Бонусными баллами можно погасить до 99% стоимости тарифного плана.

  • Кэшбэк до 10% бонусами «Спасибо». Возврат начисляется за оплату услуг оператора собственными средствами;

  • Безлимитные мессенджеры. С оператором СберМобайл вы будете всегда на связи в мессенджерах, вне зависимости от остатка интернет-трафика даже в роуминге.

  • Отсутствие случайных платных подписок. Все коммерческие сервисы оператора связи являются частью экосистемы Сбербанка. Подписка на фильмы, музыку и социальные сети легко подключается и отключается через личный кабинет в дистанционном режиме.

  • Промокоды и акции. Оператор регулярно проводит акции и дарит скидочные купоны. Из постоянно действующих — промокод на первый заказ SIM-карты. 

Клиенты СберМобайл экономят не только деньги, но и время, поскольку им доступно полное дистанционное обслуживание. Решить любой возникший вопрос можно через чат в мобильном приложении или обратившись в колл-центр. Физическое обращение потребуется лишь в случае получения новой SIM-карты. 

Самые популярные тарифы и услуги оператора СберМобайл со скидкой

Самые популярные тарифы и услуги оператора СберМобайл со скидкой

Самый популярный тариф для физических лиц, на который систематически предоставляется скидка по промокоду, — «Оптимальный». Он предусматривает 600 минут звонков и 10 гигабайт интернета. Еще в тарифе предусмотрен безлимитный трафик на сервисы экосистемы Сбербанка и мессенджеры, перенос остатка трафика на другой месяц и кэшбэк бонусами «Спасибо» до 10%. 

Еще клиенты часто пользуются такими бесплатными сервисами, как:

  • Wi-Fi-звонки. Услуга позволяет звонить на любые номера по домашнему тарифу даже вне зоны сети, но там где есть Wi-Fi.

  • Контроль баланса в приложении Сбербанк Онлайн. Клиентам банка доступен единый личный кабинет для контроля финансов и мобильного трафика.

  • Самостоятельная активация SIM-карты. Абонентам СберМобайл достаточно отсканировать паспорт, сделать селфи и оплатить тариф. Обращаться к оператору с паспортом для активации SIM-карты не потребуется.

  • Защита смартфона по программе «Лайт» на сумму 10 000 рублей. Бесплатный полис страхования доступен в рамках акции при подключении к тарифам «Премьер», «Премьер+». Полис страхования покрывает риски хищения, воздействия влаги, тока, механических и других повреждений.

  • Роуминг. В пределах РФ все вызовы на любые российские номера включены в тариф. 

Среди платных услуг популярны:

  • подписка на социальные сети, благодаря которой можно безлимитно пользоваться сервисами ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter;

  • подписка на музыку: СберЗвук, Apple Music, Яндекс.Музыка, Shazam;

  • подписка на видео: YouTube, RuTube, Twitch;

  • роуминг в Европе от 15 рублей за минуту разговора.

Активным пользователям сервисов Сбербанка предлагается подписка Сберпрайм, которая дает преимущества клиентам компании. Подписчики получают скидку на тарифы, гигабайт интернета в Европе, красивый номер, доставку продуктов от СберМаркет без дополнительной платы и скидку на другие сервисы.

Доставка SIM-карты и оплата тарифа Sbermobile

Доставка SIM-карты и оплата тарифа Sbermobile

Оплатить услуги СберМобайл можно одним из способов:

  • онлайн банковской картой;

  • бонусами «Спасибо» — до 99% от стоимости;

  • через Сбербанк Онлайн;

  • в Киви-терминалах;

  • через банкоматы Сбербанка.

Для тех, кто хочет пополнять баланс автоматически, доступна услуга «Автоплатеж». 

Чтобы получить SIM-карту, достаточно оставить заявку на сайте и заказать бесплатную курьерскую доставку либо обратиться в ближайший офис продаж оператора.

Часто задаваемые вопросы про Сбермобайл

★ Как получить промокоды в Сбермобайл?

Необходимо зайти на страницу Сбермобайл и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Сбермобайл?

Чтобы воспользоваться промокодом от Сбермобайл необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Сбермобайл доступно | Февраль?

Количество актуальных купонов: 14

★ Все ли предложения Сбермобайл актуальны | Февраль?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Сбермобайл.

★ Почему стоит использовать купоны Сбермобайл?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Сбермобайл

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодСкидка 25% на абонентскую плату на 12 месяцев по промокоду СбермобайлEXP***
ПромокодШесть месяцев связи с выгодой 30%STA***
ПромокодАбонентская плата на три месяца с дисконтом 25%SBM***
СкидкаПодписка в онлайн-кинотеатре Okko в подарок для абонентов Сбермобайлне требуется
СкидкаПодключи один из тарифов «Премьер» и защиту смартфона «Лайт» получи бесплатноне требуется
СкидкаДисконт на абонентскую плату 15% при подписке на СберПраймне требуется
СкидкаДо 99% мобильной связи оплати бонусами Спасибоне требуется
СкидкаВернем до 10% бонусами Спасибо в Сбермобайлне требуется

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