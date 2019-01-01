Купоны Shein на Сентябрь 2019

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SHEIN – ваша фэшн-территория

SHEIN это международная платформа электронной торговли, которая главным образом фокусируется на женской одежде, предлагая так же широкий ассортимент мужской и детской моды, обувь, аксессуары и товары для дома. На официальном сайте Вас так же ждут такие выгодные предложения, как скид... ка на первый заказ, бесплатная доставка и распродажа до 90%. Хотите сэкономить еще больше? Воспользуйтесь одним из наших промокодов Shein и сами оцените простоту и комфорт от использования магазина.


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Специальные предложения от SHEIN

Ваш первый раз

Ваш первый раз

Вы еще никогда ничего не заказывали с сайта SHEIN? Отлично, ведь у Вас есть шанс воспользоваться купоном shein для новых покупателей. Для того, чтобы воспользоваться данной акцией, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте; для этого введите свои персональные данные, адрес и электронную почту в регистрационную форму. Если все указано верно, Вы получите промокод Шеин на 200 рублей и сможете ввести его на странице оплаты заказа.

Новостная рассылка SHEIN

Новостная рассылка SHEIN

Он онлайн-магазине SHEIN так много акций, что за ними трудно уследить! Для того, чтобы не пропустить самые выгодные акции, подпишитесь на новостную рассылку, чтобы скидки находили Вас сами! В регулярных электронных письмах Вы будете получать уведомления о распродажах, купоны Шейн, подарки в День Рождения и модные подборки одежды. Для того, чтобы подписаться, Вам необходимо лишь ввести адрес электронной почти в специально отведенное для этого поле и нажать на «подписаться». 

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

SHEIN дарит своим покупателям бесплатную доставку на все заказы суммой от 3099 рублей, а так же бесплатную экспресс-доставку на заказы суммой от 7835 рублей. Длительность стандартной доставки составляет 25-35 дней, заказы, отправленные экспресс-доставкой приходят в течение 7-15 дней. Помните, что время доставки отсчитывается с момента отправления заказа со склада, а не с момента оплаты покупки клиентом.

Студенты экономят больше

Студенты экономят больше

Ни для кого не секрет, что студентам часто приходится экономить. Именно поэтому, онлайн-магазин SHEIN предоставляет всем учащимся скидку 12% на всю покупку. Для того, чтобы воспользоваться акцией, зарегистрируйтесь на сайте, укажите свое учебное заведение. После проверки подлинности, Вам на электронную почту будет выслан код скидки, которым Вы сможете пользоваться до самого выпуска!

Оплата и возврат

Оплата и возврат

Вы можете оплатить свой заказ на SHEIN следующими способами: дебетовой или кредитной картой, QIWI кошельком, платежной системой PayPal или же использовать промокод или бонусные баллы. Для того, чтобы оплатить заказ купоном, введите код в отведенное для этого поле, проверьте буквенную комбинацию и обязательно нажмите на кнопку «применить».
Если у Вас возникло желание вернуть товар, Вы можете сделать это в течение 30 дней, для этого Вам необходимо будет связаться с сотрудником горячей линии и указать ему на товары, подлежащие возврату и заполнить специальную форму.
Помните, все возвращаемые товары должны быть в оригинальной упаковке и не содержать следов эксплуатации.

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