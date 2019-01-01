Купоны Shein на Сентябрь 2019

Оплата и возврат

Вы можете оплатить свой заказ на SHEIN следующими способами: дебетовой или кредитной картой, QIWI кошельком, платежной системой PayPal или же использовать промокод или бонусные баллы. Для того, чтобы оплатить заказ купоном, введите код в отведенное для этого поле, проверьте буквенную комбинацию и обязательно нажмите на кнопку «применить».

Если у Вас возникло желание вернуть товар, Вы можете сделать это в течение 30 дней, для этого Вам необходимо будет связаться с сотрудником горячей линии и указать ему на товары, подлежащие возврату и заполнить специальную форму.

Помните, все возвращаемые товары должны быть в оригинальной упаковке и не содержать следов эксплуатации.