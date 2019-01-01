Купоны Shein на Сентябрь 2019

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50%
купон
1125Р
на ВСЁ
1065Р
на ВСЁ
750Р
на ВСЁ
375Р
на ВСЁ
200Р
на ВСЁ
40$
купон
20$
купон
15%
купон
10€
купон
15%
на ВСЁ
10%
купон
710Р
купон
948Р
купон
15%
на ВСЁ
11%
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90%
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80%
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Если у Вас возникло желание вернуть товар, Вы можете сделать это в течение 30 дней, для этого Вам необходимо будет связаться с сотрудником горячей линии и указать ему на товары, подлежащие возврату и заполнить специальную форму.
Помните, все возвращаемые товары должны быть в оригинальной упаковке и не содержать следов эксплуатации.