Промокоды и скидки Skillbox | Март 2021

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Скиллбокс — это онлайн-университет, предлагающий пройти обучение по более чем 150 профессиям из таких сфер, как маркетинг, управление, программирование, дизайн. В нем преподают эксперты, работающие в крупных компаниях. Курсы платные, но образовательное учреждение предлагает студента ... м различные способы сэкономить. Например, они могут принять участие в акциях или программе лояльности. Кроме того, можно получить специальную цену на курсы с помощью купонов Skillbox из нашего каталога. Всем выпускникам компания оказывает помощь в трудоустройстве.
Юридический адрес:
Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 20
Электронная почта:
hello@skillbox.ru
Телефон:
+7 (495) 120-40-96
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Скиллбокс — это онлайн-университет, предлагающий пройти обучение по более чем 150 профессиям из таких сфер, как маркетинг, управление, программирование, дизайн. В нем преподают эксперты, работающие в крупных компаниях. Курсы платные, но образовательное учреждение предлагает студента ... м различные способы сэкономить. Например, они могут принять участие в акциях или программе лояльности. Кроме того, можно получить специальную цену на курсы с помощью купонов Skillbox из нашего каталога. Всем выпускникам компания оказывает помощь в трудоустройстве.
Юридический адрес:
Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 20
Электронная почта:
hello@skillbox.ru
Телефон:
+7 (495) 120-40-96
Соц. сети:
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Образовательный проект Skillbox запущен в 2016 году. Более 60% компании контролируется Mail.ru Group. Онлайн-университет является участником проекта Сколково. В 2018, 2019 и 2020 годах проект становился лауреатом Премии Рунета.
Специализируется образовательная организация на прикладных курсах и программах образования по профессиям, связанным с интернет-маркетингом, цифровой экономикой и другим технологическим областям.
Сегодня в Скиллбокс работает более 700 человек, из них более 300 преподавателей–практиков.
В образовательную программу входят разные форматы образовательных мероприятий: видеолекции, общение с преподавателями, вебинары, домашние задания и офлайн-встречи. После завершения учебы выпускник получает помощь в трудоустройстве.
Онлайн-университет предлагает различные способы получения скидок, и один из них — использование промокодов. Каталог скидочных купонов на обучение в Скиллбокс доступен на нашем сайте. В нем собраны как действующие промокоды, так и другие акции.
Ежедневно наши сотрудники проверяют купоны, представленные на сайте. Они добавляют новые промокоды и акционные предложения, актуализируют информацию по действующим акциям. Некоторые из купонов в каталоге выпущены специально для нашего сайта. Найти их на других ресурсах нельзя.
После выбора промокода для заказа курса или образовательной программы со скидкой достаточно выполнить следующие действия:
Нажать на кнопку с купоном и дождаться перехода на сайт образовательной платформы.
Выбрать в каталоге курс или образовательную программу.
Перейти к оформлению записи на обучение.
Найти поле для ввода промокода и указать его.
Ознакомиться с информацией о скидке и закончить оформление записи.
При нажатии на кнопку с промокодом он автоматически копируется, поэтому на сайте университета можно не набирать его вручную, а вставить из буфера обмена. Некоторые купоны не требуют ввода кода для получения скидки. Она будет активирована автоматически при оформлении заказа.
Заказ можно оплатить сразу после оформления либо дождаться звонка менеджера. Последний вариант удобен, если возникли вопросы по программе, формату обучения и пр. Но стоит учитывать, что место в группе резервируется только после оплаты, а их количество ограничено, несмотря на онлайн-формат занятий.
Иногда по промокоду или акции вместо скидки компания предлагает другой бонус, например дополнительный курс. Записаться на обучение и получить привилегии по акционному предложению можно не только на сайте, но и в приложении Скиллбокс для мобильных устройств. Оно доступно для смартфонов и планшетов под управлением Android и iOS. Скачать программу можно через App Store или Google Play.
Использование промокода — только один из способов, позволяющих получить скидку на обучение в Skillbox. Существуют и другие инструменты, помогающие учиться с выгодой:
Акции. Компания регулярно делает скидки на обучение по отдельным программам. Если курс участвует в акции, информация о размере скидки будет показана на странице с подробным описанием продукта. Для удобства клиентов все курсы со скидками выделены в отдельный раздел каталога на сайте компании.
Самостоятельная оплата. Если не дожидаться звонка менеджера, а сразу оплатить обучение, можно получить скидку. Ее размер будет показан до перехода к странице внесения платежа.
Участие в программе лояльности. Она позволяет получать бесплатные курсы или денежное вознаграждение за рекомендацию Skillbox друзьям. Для подключения к программе потребуется пройти регистрацию на сайте онлайн-университета и активировать нужный вариант вознаграждения в настройках профиля. По желанию возможно участие сразу в обоих вариантах программы.
Кроме того, можно бесплатно принимать участие в различных образовательных мероприятиях. Онлайн-университет регулярно проводит вебинары и встречи с экспертами, где посетители сайта знакомятся с различными трендами, учатся решать нестандартные вопросы и т. д. Принять участие и посмотреть записи онлайн-мероприятий можно не только на сайте, но и в специальном приложении.
Чаще всего клиенты записываются на обучение со скидками по образовательным программам в областях программирования, управления, маркетинга. Популярностью среди студентов пользуются следующие профессии:
бизнес-аналитик;
интернет-маркетолог;
графический дизайнер;
Python-разработчик.
После регистрации на сайте можно пройти специальный тест и получить помощь в выборе новой профессии или подходящего курса.
Обучение в Skillbox происходит дистанционно. Доступ к занятиям студент получает через персональный раздел на сайте платформы. Там же он может связаться с преподавателями или задать вопрос в поддержку.
Оплату на сайте компания принимает банковскими картами следующих платежных систем:
MasterCard,
Visa,
Maestro,
Мир.
По желанию клиента возможно оформление рассрочки на обучение.
Необходимо зайти на страницу Skillbox и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Skillbox необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Skillbox.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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