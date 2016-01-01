Промокоды и скидки Skillbox | Март 2021

Как пройти обучение в Skillbox со скидкой по купону

Онлайн-университет предлагает различные способы получения скидок, и один из них — использование промокодов. Каталог скидочных купонов на обучение в Скиллбокс доступен на нашем сайте. В нем собраны как действующие промокоды, так и другие акции.

Ежедневно наши сотрудники проверяют купоны, представленные на сайте. Они добавляют новые промокоды и акционные предложения, актуализируют информацию по действующим акциям. Некоторые из купонов в каталоге выпущены специально для нашего сайта. Найти их на других ресурсах нельзя.

После выбора промокода для заказа курса или образовательной программы со скидкой достаточно выполнить следующие действия:

Нажать на кнопку с купоном и дождаться перехода на сайт образовательной платформы. Выбрать в каталоге курс или образовательную программу. Перейти к оформлению записи на обучение. Найти поле для ввода промокода и указать его. Ознакомиться с информацией о скидке и закончить оформление записи.

При нажатии на кнопку с промокодом он автоматически копируется, поэтому на сайте университета можно не набирать его вручную, а вставить из буфера обмена. Некоторые купоны не требуют ввода кода для получения скидки. Она будет активирована автоматически при оформлении заказа.

Заказ можно оплатить сразу после оформления либо дождаться звонка менеджера. Последний вариант удобен, если возникли вопросы по программе, формату обучения и пр. Но стоит учитывать, что место в группе резервируется только после оплаты, а их количество ограничено, несмотря на онлайн-формат занятий.

Иногда по промокоду или акции вместо скидки компания предлагает другой бонус, например дополнительный курс. Записаться на обучение и получить привилегии по акционному предложению можно не только на сайте, но и в приложении Скиллбокс для мобильных устройств. Оно доступно для смартфонов и планшетов под управлением Android и iOS. Скачать программу можно через App Store или Google Play.