Промокоды Skillfactory на Ноябрь 2020

SkillFactory – это онлайн-школа, которая готовит специалистов по работе с данными и IT-продуктами с 2016 года. Мы предлагаем онлайн-курсы для подготовки специалистов с нуля и даем уверенный старт для того, чтобы начать путь в современных IT-профессиях. По завершении курса вы получае ... те сертификат, портфолио из реализованных проектов, опыт участия в хакатонах и путевую карту дальнейшего развития.

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Скидки по промокодам не суммируются со скидками, указанными на сайте. Для активации промокода его можно ввести в форму при заполении заявки или сообщить менеджеру по телефону при его входящем звонке.









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Школа Skillfactory SkillFactory – это онлайн-школа, которая готовит специалистов по работе с данными и IT-продуктами с 2016 года. Мы предлагаем онлайн-курсы для подготовки специалистов с нуля и даем уверенный старт для того, чтобы начать путь в современных IT-профессиях. По завершении курса вы получае ... те сертификат, портфолио из реализованных проектов, опыт участия в хакатонах и путевую карту дальнейшего развития.

Посетить Skillfactory

Контакты Skillfactory Юридический адрес:

127051, г. Москва, Цветной бульвар д.30, стр.1, эт.3, пом.1 — комната 14, оф. 231 Электронная почта:

info@skillfactory.ru Телефон:

+7 495 291-09-12 Соц. сети:

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