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Промокоды Skillfactory на Ноябрь 2020

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Скидки по промокодам не суммируются со скидками, указанными на сайте. Для активации промокода его можно ввести в форму при заполении заявки или сообщить менеджеру по телефону при его входящем звонке.

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Популярные магазины

    Школа Skillfactory

    SkillFactory – это онлайн-школа, которая готовит специалистов по работе с данными и IT-продуктами с 2016 года. Мы предлагаем онлайн-курсы для подготовки специалистов с нуля и даем уверенный старт для того, чтобы начать путь в современных IT-профессиях. По завершении курса вы получае ... те сертификат, портфолио из реализованных проектов, опыт участия в хакатонах и путевую карту дальнейшего развития.


    Посетить Skillfactory
    Контакты Skillfactory

    Юридический адрес:
    127051, г. Москва, Цветной бульвар д.30, стр.1, эт.3, пом.1 — комната 14, оф. 231

    Электронная почта:
    info@skillfactory.ru

    Телефон:
    +7 495 291-09-12

    Соц. сети:

    vkfacebook youtubeinstagram
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    Спасибо за оценку!

    0 оценок поставлено средняя 0

    Школа Skillfactory

    SkillFactory – это онлайн-школа, которая готовит специалистов по работе с данными и IT-продуктами с 2016 года. Мы предлагаем онлайн-курсы для подготовки специалистов с нуля и даем уверенный старт для того, чтобы начать путь в современных IT-профессиях. По завершении курса вы получае ... те сертификат, портфолио из реализованных проектов, опыт участия в хакатонах и путевую карту дальнейшего развития.


    Посетить Skillfactory
    Контакты Skillfactory

    Юридический адрес:
    127051, г. Москва, Цветной бульвар д.30, стр.1, эт.3, пом.1 — комната 14, оф. 231

    Электронная почта:
    info@skillfactory.ru

    Телефон:
    +7 495 291-09-12

    Соц. сети:

    vkfacebook youtubeinstagram
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    Часто задаваемые вопросы про Skillfactory

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