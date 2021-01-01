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Промокоды СоюзЦветТорг на Февраль 2021

Скидки на цветы и подарки с купонами СоюзЦветТорг. Актуальных купонов: 15

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Скидка предоставляется в чате с оператором

Истекает через 100 дней

Беспл
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Скидка
Бесплатная доставка заказов от 3500 рублей по Москве

Бесплатная доставка распространяется на доставку в пределах МКАД + 5 км за МКАД

Истекает через 100 дней

20%
купон

Скидка
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Истекает через 100 дней

5%
cashback

Скидка
Возвращаем с суммы каждого чека до 5% кэшбек
Истекает через 100 дней

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Популярные магазины

Скидки на оригинальные цветочные композиции от СоюзЦветТорг

На цветочной базе СоюзЦветТорг есть большой выбор букетов для любого повода. В каталоге можно найти композиции на свадьбу, день рождения, Новый год, новоселье и другое торжественное событие. Дополнит их подарок. На сайте есть наборы конфет, воздушные шары и мягкие игрушки. Букет дос ... тавят в любую точку Москвы и области круглосуточно. Отправителя можно оставить анонимным или добавить бесплатную открытку к заказу. Чтобы сделать его выгоднее, нужно стать участником программы лояльности или активировать промокод СоюзЦветТорг.


Посетить СоюзЦветТорг
Контакты СоюзЦветТорг

Электронная почта:
corp@souzcvettorg.ru

Телефон:
8 925 276 92 68

Соц. сети:

instagram
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Семицветик

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Скидки на оригинальные цветочные композиции от СоюзЦветТорг

На цветочной базе СоюзЦветТорг есть большой выбор букетов для любого повода. В каталоге можно найти композиции на свадьбу, день рождения, Новый год, новоселье и другое торжественное событие. Дополнит их подарок. На сайте есть наборы конфет, воздушные шары и мягкие игрушки. Букет дос ... тавят в любую точку Москвы и области круглосуточно. Отправителя можно оставить анонимным или добавить бесплатную открытку к заказу. Чтобы сделать его выгоднее, нужно стать участником программы лояльности или активировать промокод СоюзЦветТорг.


Посетить СоюзЦветТорг
Контакты СоюзЦветТорг

Электронная почта:
corp@souzcvettorg.ru

Телефон:
8 925 276 92 68

Соц. сети:

instagram
Похожие магазины
AMF
Grand Flora
Семицветик

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от СоюзЦветТорг

Важное о СоюзЦветТорг

Важное о СоюзЦветТорг

Компания СоюзЦветТорг – крупнейшая сеть цветочных баз в Москве и Московской области. Сегодня открыто несколько десятков магазинов в разных районах города. Там используется специальное климатическое оборудование, что позволяет сохранять свежесть цветов.

В СоюзЦветТорг работают опытные флористы. Они регулярно проходят обучение и повышают квалификацию, чтобы создавать оригинальные букеты для различных поводов. Также сотрудники компании помогают с выбором. Чтобы связаться с ними, можно заказать бесплатный звонок на сайте или написать сообщение в мессенджере. Специалисты проведут консультацию в любое время суток.

Правила активации промокода в СоюзЦветТорг

Правила активации промокода в СоюзЦветТорг

Чтобы купить цветочную композицию по сниженной цене, нужно применить промокод, то есть код купона на скидку. Найти действующие предложения можно на нашем сайте.

Для активации промокода в СоюзЦветТорг нужно действовать по следующему алгоритму:

  1. Изучить предложения на нашем сайте и найти актуальный промокод. Нужно проверить сроки его действия и условия использования. Некоторые коды доступны только на часть букетов, другие актуальны только при первом заказе.

  2. Скопировать выбранный промокод и перейти в магазин СоюзЦветТорг.

  3. Выбрать букет в каталоге и добавить его в корзину.

  4. При оформлении заказа вставить промокод в поле с правой стороны экрана.

После ввода кода скидочного купона сумма в чеке уменьшается автоматически. Клиент может переходить к указанию информации о получателе.  

Как сэкономить на покупке цветов в СоюзЦветТорг

Как сэкономить на покупке цветов в СоюзЦветТорг

Экономить на цветах в СоюзЦветТорг можно не только с промокодом. Цены получится снизить и другими способами.

  • Программа лояльности. Стать участником можно после совершения первой покупки. Затем у пользователя появится персональная скидка, а за заказы будут начислять баллы. 1 бонус эквивалентен 1 рублю. Когда клиент накопит нужное количество баллов, он может потратить их на оплату заказа.

  • Социальные сети. Пользователи могут подписаться на страницу СоюзЦветТорг в Instagram. Там компания периодически выкладывает посты с акциями и новыми цветочными композициями. Также там можно прочитать полезную информацию об уходе за букетами.

  • Рассылка. Чтобы подписаться на нее, нужно указать имя, номер телефона и электронную почту. Сразу после этого пользователь получает скидку на первый заказ. Потом ему будут регулярно приходить письма с новостями магазина и текущими акциями.

  • Конкурсы. Иногда компания проводит розыгрыши и лотереи среди покупателей.

  • Акции. В магазине периодически снижают цены на товары из разных категорий. Найти актуальные предложения можно на странице «Акции».

Дополнительные скидки могут получить корпоративные клиенты. Компания предлагает заказать букеты на торжественные мероприятия и занимается флористическим оформлением помещений. Скидка зависит от общей суммы в чеке.

Что заказать в СоюзЦветТорг со скидкой

Что заказать в СоюзЦветТорг со скидкой

В СоюзЦветТорг получить скидку по промокоду можно на товары во всех категориях:

  • букеты: полевые, праздничные, классические, свадебные, монобукеты, букеты из сухоцветов;

  • цветы: тюльпаны, розы, стрелиции, ирисы, пионы, подсолнухи, хризантемы, лилии, альстромерии, герберы, фрезии, ромашки;

  • композиции: сердца и игрушки из цветов, экзотические и классические корзины.

В магазине есть отдельная страница с букетами для разных поводов. Здесь по скидке можно купить композиции на юбилей, выпускной, День матери и другие торжественные события.

Также доступен каталог, где подобраны букеты для разных получателей. Там есть композиции для начальника, сотрудника, мамы, дочери, друга или любимого человека. А необычные предложения можно найти на странице с эксклюзивными букетами.

Кроме того, доступен отдельный каталог с композициями по нужной цене. Чтобы поиск стал удобнее, на сайте предлагают отсортировать букеты по стоимости. Также на главной странице магазина есть товары дня. Скидки на них действуют в течение суток.

Помимо цветочных композиций, в СоюзЦветТорг можно найти подарки, на которых также получится сэкономить с промокодом. Там есть вазы, мягкие игрушки, конфеты, топперы для букетов и воздушные шары с надписями.  

Как оплатить и получить заказ в СоюзЦветТорг

Как оплатить и получить заказ в СоюзЦветТорг

На этапе оформления заказа можно выбрать удобный способ оплаты:

  • наличными при получении;

  • банковской картой при получении; 

  • онлайн через сервис Яндекс.Касса (принимаются банковские карты и электронные кошельки).

При оформлении предлагают приложить бесплатную открытку к заказу и добавить послание к ней. Также можно выбрать анонимную доставку букета.

Заказы в СоюзЦветТорг отправляют по Москве и области через собственную курьерскую службу круглосуточно. Стоимость доставки зависит от суммы в чеке, от определенной цены она становится бесплатной. За отдельную оплату предлагают оформить получение в конкретное время. О доставке оповещают по телефону.

Также можно забрать заказ из пункта самовывоза. В этом случае отдельная плата не предусмотрена.

Часто задаваемые вопросы про СоюзЦветТорг

★ Как получить промокоды в СоюзЦветТорг?

Необходимо зайти на страницу СоюзЦветТорг и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод СоюзЦветТорг?

Чтобы воспользоваться промокодом от СоюзЦветТорг необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от СоюзЦветТорг доступно | Февраль?

Количество актуальных купонов: 15

★ Все ли предложения СоюзЦветТорг актуальны | Февраль?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения СоюзЦветТорг.

★ Почему стоит использовать купоны СоюзЦветТорг?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды СоюзЦветТорг

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаСоверши заказ на сайте и получи выгоду 7%не требуется
СкидкаБесплатная доставка заказов от 3500 рублей по Москвене требуется
СкидкаДля корпоративных клиентов скидка до 20%не требуется
СкидкаВозвращаем с суммы каждого чека до 5% кэшбекне требуется
СкидкаДо 100% стоимости заказа оплати бонусамине требуется
СкидкаБукеты для девушек с экономией до 50%не требуется
СкидкаВыгода до 45% на букеты для любимыхне требуется
СкидкаЦветы для сотрудников с экономией до 20%не требуется
СкидкаДо минус 50% на букеты для женщинне требуется

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