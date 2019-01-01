Промокоды Созвездие Красоты на Сентябрь 2019

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«Созвездие красоты» – это не только сеть розничных магазинов в лучших торговых центрах России, но и уникальный онлайн-магазин, на просторах которого Вы найдете качественные товары для Вашей красоты и здоровья от ведущих производителей: массажеры для лица, средства для омоложения кож... и, массажеры для снижения веса, лазерные и фото-эпиляторы, а так же другие товары. Так же на сайте представлена натуральная косметическая продукция, и профессиональная косметика для волос и кожи. Откройте для себя выгодные скидки, программу лояльности и удобную систему оплаты и доставки во все регионы России. Вы хотели бы начать знакомство с сервисом прямо сегодня? Просто скопируйте один их промокодов Созвездие Красоты и вставьте его в специальное поле на странице оплаты заказа для получения скидки!


Посетить Созвездие красоты

Контакты Созвездие красоты

Юридический адрес:
109548, Москва, ш. Алтуфьевское, д.41, стр. 1, эт.2, пом I, ком.8

Электронная почта:
info@beauty-shop.ru

Телефон:
8 (800)500-95-94

Соц. сети:

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Подписка на новости

Подписка на новости

Забудьте о бесконечном поиске подходящей акции! Подписываясь на новостную рассылку онлайн-магазина «Созвездие красоты» Вы становитесь обладателем эксклюзивных подборок, подарков, поздравлений в День Рождения, купонов Созвездие Красоты, а так же других полезных привилегий. Для того, чтобы воспользоваться предложением, заполните форму внизу главной страницы официального сайта. После успешной авторизации, Вы станете регулярно получать электронные письма с уведомлениями о новых акциях. При желании, Вы так же можете в любой момент отказаться от рассылки, перейдя по ссылке в одном из электронных писем магазина.

Программа лояльности

Программа лояльности

Онлайн-магазин «Созвездие красоты» старается, чтобы шоппинг приносил Вам настоящее удовольствие, поэтому дарит Карточку Красоты за каждую покупку от 1000 рублей. Приобретая бонусную карту, Вы получаете возможность копить баллы от каждой покупки и использовать их при оплате будущих заказов. Помните, для того, чтобы использовать карту лояльности в интернет-магазине, Вам необходимо сначала привязать ее к личному кабинету. Так же, владельцы карт бесплатно получают персональные рекомендации косметолога, увеличенные праздничные бонусы, а так же уникальные промокоды Beauty Shop. С подробными условиями участия, Вы можете ознакомиться на официальном сайте магазина.

Многообразие акций

Многообразие акций

На уходе за собой нельзя экономить – онлайн-магазин «Созвездие красоты» знает это, поэтому старается вводить как можно больше акций и регулярно их обновлять. Откройте для себя такие предложения, как: 3 товара по цене 2, скидки до 50% и другие акции. А в случае, если Вы все же не нашли «ту самую», воспользуйтесь одним из промокодов и купонов Созвездие Красоты, чтобы сделать покупку еще более выгодной!  

Доставка и оплата

Доставка и оплата

Вы уже сформировали свой заказа и даже применили один из промокодов Beauty Shop ru? Отлично, осталось лишь оплатить и получить заказ. Вы можете произвести оплату следующими способами: наличными или банковской карты.
Доставка производится курьером, Почтой России, транспортными службами СДЭК и EMS, в пункты выдачи BoxBerry, а так же самовывозом. С подробными условиями доставки Вы можете ознакомиться на официальном сайте в разделе «доставка».

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