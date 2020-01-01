Бонус коды Tanks на Январь 2020

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Инвайт-коды для World of Tanks

Максимальные плюшки при регистрации нового аккаунта. Для тех, кто не знает, отметим, что инвайтами называют наборы букв и цифр, сгенерированные рандомным образом. Активируется код только при регистрации нового аккаунта, и помогает получить на учётную запись ряд игровых привилегий. П ... осле активации инвайт-кода, игроки имеют все шансы заполучить премиум технику, поиграть некоторое количество дней на премиум аккаунте, пополнить счёт некоторым количеством голды, разжиться боевыми расходниками и другими игровыми полезностями.


Посетить World of Tanks

Контакты World of Tanks

Юридический адрес:
Sterling House Fulbourne Road, Walthamstow London E17 4EE United Kingdom

Соц. сети:

vkfacebook youtube

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Издательство МИФ

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Инвайт-коды для World of Tanks

Максимальные плюшки при регистрации нового аккаунта. Для тех, кто не знает, отметим, что инвайтами называют наборы букв и цифр, сгенерированные рандомным образом. Активируется код только при регистрации нового аккаунта, и помогает получить на учётную запись ряд игровых привилегий. П ... осле активации инвайт-кода, игроки имеют все шансы заполучить премиум технику, поиграть некоторое количество дней на премиум аккаунте, пополнить счёт некоторым количеством голды, разжиться боевыми расходниками и другими игровыми полезностями.


Посетить World of Tanks

Контакты World of Tanks

Юридический адрес:
Sterling House Fulbourne Road, Walthamstow London E17 4EE United Kingdom

Соц. сети:

vkfacebook youtube

Похожие магазины

ЛитРес
Лабиринт
МТС
book24
Буквоед
Tele2
Reg.ru
Издательство МИФ

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Специальные предложения от World of Tanks

Акции и промокоды

Акции и промокоды

Каждый раз приобретать "золото" за реальные деньги для покупки новых возможностей - занятие довольно разорительное, поэтому опытные игроки боевито используют акционные предложения и купоны World of Tanks для получения скидок и бонусов. Акции на сайте проводятся регулярно, по максимуму выгодные, чаще всего, приурочены к праздникам. По акции можно выгодно приобрести наборы из “золота” и “кредитов” со скидкой до 45% или обновить парк премиум техникой по специальной стоимости. Помимо прочего, начисляем дополнительные бонусы за участие в программе "Пригласи друга": за каждого нового игрока, перешедшего по пригласительной ссылке и зарегистрировавшего аккаунт.

Регистрируйся в игре и получай подарки

Регистрируйся в игре и получай подарки

World of Tanks - популярнейшая бесплатная онлайн-игра, которая завоевала сердца миллионов игроков со всего света. Ежемесячные обновления, призовые акции, лёгкость освоения и бесконечное разнообразие игровых тактик — вот несколько из многих плюсов игры. Танкистов-новичков, в свою очередь, ждут подарки. После регистрации дарим премиум аккаунт на неделю, танк Т2 Light Tank и 400 000 кредитов. Играйте в танчики бесплатно и получайте подарки! 

 

Бонусная банковская карта World of Tanks

Бонусная банковская карта World of Tanks

Специально для фанатов игры Альфа-Банк выпустил дебетовую карту World of Tanks. С этой картой можно получать кэшбэк за рядовые покупки и увеличивать "золотой запас" в игре без особых усилий и дополнительных затрат – стоит только привязать к игровому аккаунту. Кроме того, оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь и другие расходы. Но, уверяю Вас, это еще не все плюшки! Вас ждут дополнительные бонусы:

- месяц премиум-аккаунта в подарок при первом начислении золота

- акции и скидки в премиум-магазине World of Tanks

- бонусы за регулярное использование карты

- бесплатное пополнение с карты любого банка Российской Федерации

Карту бесплатно доставит курьер. 

 

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