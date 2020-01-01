Бонус коды Tanks на Январь 2020

Акции и промокоды

Каждый раз приобретать "золото" за реальные деньги для покупки новых возможностей - занятие довольно разорительное, поэтому опытные игроки боевито используют акционные предложения и купоны World of Tanks для получения скидок и бонусов. Акции на сайте проводятся регулярно, по максимуму выгодные, чаще всего, приурочены к праздникам. По акции можно выгодно приобрести наборы из “золота” и “кредитов” со скидкой до 45% или обновить парк премиум техникой по специальной стоимости. Помимо прочего, начисляем дополнительные бонусы за участие в программе "Пригласи друга": за каждого нового игрока, перешедшего по пригласительной ссылке и зарегистрировавшего аккаунт.