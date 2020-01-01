Купоны Технопарк на Март 2020

0 оценок поставлено средняя 0
1000Р
на ВСЁ
30%
на ВСЁ
3000Р
подарок
10%
кэшбэк
5%
купон
Беспл
подарок
20%
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
1000Р
на ВСЁ
30%
на ВСЁ
3000Р
подарок
10%
кэшбэк
5%
купон
Беспл
подарок
20%
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
Хватит откладывать покупку! Приобретайте сейчас и платите потом! В интернет-магазине электроники «Технопарк» Вы можете оформить заказ в беспроцентный кредит с помощью Сбербанка или сервиса "PAYLATE - Доверительная оплата". Вы можете совершить покупку на сумму до 300000 рублей сроком ... до 10 месяцев. Минимальные условия для получения быстрого кредита и высокий уровень одобрения!
Юридический адрес:
г. Москва, пос. Московский, кв-л 32, влад. 17А, стр. 1
Телефон:
8 (495) 755 88 88
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Хватит откладывать покупку! Приобретайте сейчас и платите потом! В интернет-магазине электроники «Технопарк» Вы можете оформить заказ в беспроцентный кредит с помощью Сбербанка или сервиса "PAYLATE - Доверительная оплата". Вы можете совершить покупку на сумму до 300000 рублей сроком ... до 10 месяцев. Минимальные условия для получения быстрого кредита и высокий уровень одобрения!
Юридический адрес:
г. Москва, пос. Московский, кв-л 32, влад. 17А, стр. 1
Телефон:
8 (495) 755 88 88
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
В интернет-магазине электроники и бытовой техники «Технопарк» Вы можете оформить заказ с бесплатной доставкой. Для этого Вам необходимо сделать покупку на сумму от 12000 рублей. Услуга предоставляется для жителей Москвы и Московской области. Сроки доставки зависят от удаленности адреса доставки – 1-2 дня. Хотите сэкономить еще и на покупке? Воспользуйтесь Технопарк промокодом.
Хотите получить дополнительную скидку на заказ в интернет-магазине «Технопарк»? Оформить подписку на новостную рассылку в специальном разделе на сайте и получите купон Технопарк на 1000 рублей в первом письме. Вам также откроется доступ к специальным предложениям для подписчиков и закрытым распродажам. Все самое выгодное – в письмах от «Технопарка».
Становитесь участником бонусной программы магазина электроники «Технопарк» и получите возможность оплачивать покупки бонусами. Чтобы стать участником, необходимо совершить покупку на любую сумму. Вам будет присвоена виртуальная карта, на которую будет возвращаться 5% от суммы Ваших покупок. Накопленными бонусами Вы сможете оплатить до 50% Ваших следующих покупок. А чтобы получить скидку при первой покупке, используйте промокод Технопарк.