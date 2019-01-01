Промокоды The Body Shop на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 5
В современном мире, под влиянием окружающей среды, магнитных излучений и загрязнения, важно бережно и тщательно ухаживать за кожей. Уходовая и декоративная косметика марки «The Body Shop» создана на основе природных ингредиентов, собранных в разных уголках планеты. Продукты не тести... руются на животных и призваны давать коже только самое лучшее. В официальном онлайн-магазине Вы найдете широкий ассортимент товаров, множество акций и удобнейшую программу лояльности, которая поможет сэкономить на каждой покупке. Вы хотели бы сделать свою покупку выгоднее уже сегодня? Отличная идея – примените один из промокодов The Body Shop, скопировав комбинацию букв и цифр и вставив их на странице оплаты заказа.
Электронная почта:
tbs_rus@alshaya.com
Телефон:
8 (800 )250-32-40 8 (499) 270-40-40
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Программа лояльности «Love your body» поможет вам сэкономить на будущих покупках. Приобретайте товары в розничных или онлайн-магазине, копите баллы и обменивайте их на купоны и промокоды Боди Шоп. Для того, чтобы принять участие в программе, Вам необходимо зарегистрироваться онлайн или обратиться к продавцу-консультанту в филиале. А для того, чтобы пользоваться виртуальной клубной картой было еще удобнее, скачайте бесплатное мобильное приложение и предъявляйте свою карту лояльности в виде QR-кода.
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