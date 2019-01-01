Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды The Body Shop на Сентябрь 2019

Максимальная экономия на покупках в Боди Шоп. Активных купонов: 13

25%
на ВСЁ

Промокод

Промокод The Body Shop: -25% на ВСЮ сумму заказа

15%
на ВСЁ

Промокод

Промокод Боди Шоп: -15% на Ваш первый заказ

15%
на ВСЁ

Промокод

The Body Shop промокод дарит скидку 15% на весь ассортимент!

Беспл
доставка

Промокод

Боди Шоп промокод на бесплатную доставку для новичков

Лучшее
предложение

Скидка

Баллы, скидки и награды участникам клубной программы

Лучшая
цена

Скидка

Промокод Боди Шоп Подарочные наборы на любой случай до 1000 рублей

Лучшее
предложение

Скидка

Успей купить средства из лимитированной серии йогуртов для тела

Беспл
подарок

Скидка

Аппаратная диагностика и подбор ухода за кожей лица от специалистов The Body Shop

Лучшее
предложение

Скидка

Идеи бьюти-подарков для мужчин от магазина The Body Shop

49%
купон

Скидка

Дисконт до 49% на консилеры и тональные основы

49%
купон

Скидка

Губные помады и сияющие блески со скидкой до 49%

49%
купон

Скидка

Боди Шоп промокод: до -49% на тушь для ресниц

50%
купон

Скидка

Средства для поддержания эффекта загара с дисконтом до 50%

25%
на ВСЁ

Промокод

Промокод The Body Shop: -25% на ВСЮ сумму заказа

15%
на ВСЁ

Промокод

Промокод Боди Шоп: -15% на Ваш первый заказ

15%
на ВСЁ

Промокод

The Body Shop промокод дарит скидку 15% на весь ассортимент!

Беспл
доставка

Промокод

Боди Шоп промокод на бесплатную доставку для новичков

Лучшее
предложение

Скидка

Баллы, скидки и награды участникам клубной программы

Лучшая
цена

Скидка

Промокод Боди Шоп Подарочные наборы на любой случай до 1000 рублей

Лучшее
предложение

Скидка

Успей купить средства из лимитированной серии йогуртов для тела

Беспл
подарок

Скидка

Аппаратная диагностика и подбор ухода за кожей лица от специалистов The Body Shop

Лучшее
предложение

Скидка

Идеи бьюти-подарков для мужчин от магазина The Body Shop

49%
купон

Скидка

Дисконт до 49% на консилеры и тональные основы

49%
купон

Скидка

Губные помады и сияющие блески со скидкой до 49%

49%
купон

Скидка

Боди Шоп промокод: до -49% на тушь для ресниц

50%
купон

Скидка

Средства для поддержания эффекта загара с дисконтом до 50%

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

-43%

Акция

Коробка BeautyInsider Magix Box + Pharmacosmetica 2019 с выгодой 43%

-20%

Акция

Мосцветторг дарит скидки до 20% в сети кафе "Андерсон" за покупки

-27%

Акция

Пояс-миостимулятор ABS 7 для женщин с выгодой 27%

/

Акция

При покупке товаров ARTDECO на сумму от 1499 рублей набор миниатюр и косметичка в подарок

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

25%
на ВСЁ

Промокод

Промокод The Body shop -25% на ВСЁ! Только два дня!

25%
на ВСЁ

Промокод

Промокод The Body Shop дарит скидку 25% на ВСЁ

Беспл
подарок

Промокод

Получайте крем для рук или масло для тела в подарок при заказе!

1+1=3
на ВСЁ

Скидка

Покупай больше, плати меньше: при покупке 2-ух позиций получай третью в подарок

Беспл
доставка

Промокод

Бесплатная доставка для всех заказов от любой суммы!

10%
купон

Скидка

Скидка 10% на ВСЁ для студентов в The Body Shop

50%
купон

Скидка

Каждое второе средство серии Витамин E со скидкой 50%

Лучшее
предложение

Скидка

Порадуйте свою кожу пилингами и масками от магазина The Body Shop

Лучшее
предложение

Скидка

Вторую молодость Вашей коже подарят средства серии Oils of Life

48%
купон

Скидка

До -48% на ароматные бомбочки для ванны

25%
купон

Скидка

Натуральные кремы для рук со скидкой до 25%

20%
купон

Скидка

Все скрабы для тела с дисконтом 20%

1+1=3
купон

Скидка

Три по цене двух на линейку по уходу за телом "Алоэ" и "Морские водоросли"

1+1=3
купон

Скидка

Акция в The Body Shop: 1+1=3 на весь ассортимент

Беспл
доставка

Скидка

Сумма минимального заказа снижена: бесплатная доставка от 1199 рублей

20%
купон

Скидка

Скрабы для тела с дисконтом 20% в The Body Shop

Популярные магазины

Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Из разных уголков планеты

В современном мире, под влиянием окружающей среды, магнитных излучений и загрязнения, важно бережно и тщательно ухаживать за кожей. Уходовая и декоративная косметика марки «The Body Shop» создана на основе природных ингредиентов, собранных в разных уголках планеты. Продукты не тести... руются на животных и призваны давать коже только самое лучшее. В официальном онлайн-магазине Вы найдете широкий ассортимент товаров, множество акций и удобнейшую программу лояльности, которая поможет сэкономить на каждой покупке. Вы хотели бы сделать свою покупку выгоднее уже сегодня? Отличная идея – примените один из промокодов The Body Shop, скопировав комбинацию букв и цифр и вставив их на странице оплаты заказа.


Посетить The Body Shop

Контакты The Body Shop

Электронная почта:
tbs_rus@alshaya.com

Телефон:
8 (800 )250-32-40 8 (499) 270-40-40

Соц. сети:

vkfacebookinstagram

Похожие магазины

iHerb
Yves Rocher
Pharmacosmetica
Vichy
Галерея косметики
KIKO MILANO
NYX Professional Makeup
Cosmasi.ru

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от The Body Shop

Боди-клуб

Боди-клуб

Программа лояльности «Love your body» поможет вам сэкономить на будущих покупках. Приобретайте товары в розничных или онлайн-магазине, копите баллы и обменивайте их на купоны и промокоды Боди Шоп. Для того, чтобы принять участие в программе, Вам необходимо зарегистрироваться онлайн или обратиться к продавцу-консультанту в филиале. А для того, чтобы пользоваться виртуальной клубной картой было еще удобнее, скачайте бесплатное мобильное приложение и предъявляйте свою карту лояльности в виде QR-кода.

The body shop - промокод на первую покупку

The body shop - промокод на первую покупку

Если Вы еще не делали заказов в онлайн-магазине «The Body Shop» и не подписаны на новостную рассылку, у нас для Вас хорошие новости! Вы можете воспользоваться услугой для новых пользователей – при подписке на новостную рассылку Вы становитесь обладателем не только лучших подборок акций и промокодов Боди Шоп на скидку, но и купона на бесплатную доставку на заказ любой стоимости! Для того, чтобы принять участие а акции, введите свой электронный адрес в поле в нижнем правом углу основной страницы сайта. После успешной авторизации, купон будет выслан Вам по электронной почте.

Экономьте больше с акциями Body Shop

Экономьте больше с акциями Body Shop

Онлайн-магазин натуральной косметики «The Body Shop» заботится о том, чтобы Вы могли приобрести больше продуктов ухода за меньшую цену. Именно поэтому на официальном сайте регулярно появляются такие выгодные акции, как: «10% для студентов на любую покупку», «20% на серию» и другие. Так же на сайте регулярно пополняется ассортимент распродажи и сезонных предложений – спешите, количество товаров по скидке ограничено! 

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Онлайн-магазин уходовой и декоративной косметики «The Body Shop» дарит своим пользователям бесплатную доставку на заказы суммой от 1600 рублей по Москве и Санкт- Петербургу. Порадуйте себя и своих близких высококачественными средствами на основе природных компонентов! Для того, чтобы воспользоваться акцией, поместите все товары в корзину – сумма доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости заказа.
Ваш заказ менее 1600 рублей, но Вы все равно хотели бы воспользоваться услугами бесплатной доставки? Внимательно следите за обновлениями на нашей странице – как только «The Body Shop» выпустит промокод на бесплатную доставку, мы тут же его опубликуем! 

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.