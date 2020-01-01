Промокоды и купоны Udemy | Июль 2020

Все предложения портала и популярные курсы со скидками

Темы курсов Udemy охватывают широкий спектр категорий, включая предпринимательство, академические науки, искусство, здоровье и фитнес, языки, IT-дисциплины и другое. Для корпоративных клиентов платформа предлагает доступ к специализированным программам по маркетинговой стратегии, делопроизводству, управлению и другим направлениям для бизнеса. Udemy имеет отдельные программы для корпоративных тренеров, которые разрабатывают тренинги и программы адаптации для сотрудников своей компании.

Онлайн-платформа предлагает курсы по направлениям:

университетские дисциплины;

web-development, анализ данных, языки программирования, тестирование программного обеспечения, электронная коммерция, мобильные приложения и другие направления IT-профессий;

предпринимательство, коммуникации, менеджмент, продажи, планирование, управление проектами и персоналом, а также прочие курсы для бизнеса;

бухгалтерия, криптовалюты и блокчейн, экономика и финансы, инвестиции, трейдинг и другие финансовые дисциплины;

производительность труда, лидерство, карьера, воспитание и отношения и другие аспекты личностного роста;

веб-дизайн, графика, 3D и анимация, мода, проектирование интерьеров и прочее;

маркетинг в социальных сетях, создание бренда, аналитика, связи с общественностью и другие рекламные навыки;

изобразительное и декоративно-прикладное искусство, фотография, уход за лицом и телом, косметика и косметология;

танцы, йога, медитация, спорт, психология и многое другое.

Информация о лучших и популярных курсах по категориям опубликована на главной странице веб-портала. Платформа регулярно пополняет перечень программ и предлагает скидки и действующие промокоды на новый контент.

С веб-ресурсом Udemy у каждого пользователя есть возможность поделиться своими знаниями и опытом, став преподавателем на сервисе.

Для этого нужно:

спланировать обучающую программу;

записать видео;

создать свое сообщество на портале и зарабатывать на авторских курсах.

Тема, содержание и подача остаются на усмотрение автора курса. Если с созданием контента возникают сложности, то на Udemy можно пройти бесплатное обучение по разработке и производству образовательного контента.