Промокоды и скидки Yves Saint Laurent | Июль 2020

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Беспл
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Беспл
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Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
доставка
Беспл
подарок
Беспл
подарок
5%
на ВСЕ
5%
на ВСЕ
25%
на ВСЕ
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
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Беспл
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Всемирно известный бренд косметики и парфюмерии Ив Сен Лоран предлагает услугу бесплатной доставки. Чтобы оформить заказ с бесплатной доставкой, необходимо приобрести продукцию на сумму от 3000 рублей. Доставка по Москве и Санкт-Петербургу осуществляется в течение 1-2 дней, для оста ... льных регионов – до 14 дней. Подробные условия на сайте.
Телефон:
8 800 5008597 / +7 499 9212102
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Всемирно известный бренд косметики и парфюмерии Ив Сен Лоран предлагает услугу бесплатной доставки. Чтобы оформить заказ с бесплатной доставкой, необходимо приобрести продукцию на сумму от 3000 рублей. Доставка по Москве и Санкт-Петербургу осуществляется в течение 1-2 дней, для оста ... льных регионов – до 14 дней. Подробные условия на сайте.
Телефон:
8 800 5008597 / +7 499 9212102
Соц. сети:
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Бренд был основан выдающимся парижским дизайнером Ивом Сен-Лораном, который в 1961 году привлек американские инвестиции и начал выпускать коллекции одежды. Но понятие красоты в его понимании не ограничивалось модными показами. Так, в 1964 году начался выпуск парфюмерии, а затем и косметики.
Сегодня продукция компании пользуется популярностью далеко за пределами Парижа и продается в фирменных бутиках. Ее также можно купить на сайтах магазина в разных странах. Для популяризации товаров компания проводит акции, распродажи и раздает промокоды.
Все коды, которые актуальны сейчас, а также акции ритейлера перечислены на этой странице сайта. Чтобы снизить цену, используя код купона, нужно:
Среди предложений на этой странице выбрать то, что действует при заказе моделей из нужной категории.
Скопировать код и дождаться переадресации в интернет-магазин.
Найти в каталоге интересующие позиции и добавить их в корзину.
Кликнуть на значок корзины и перейти к оформлению заказа.
Заполнить поля с персональной и контактной информацией, выбрать способ оплаты.
Открыть графу «Бонусы и сертификаты».
Ввести номер промокода в соответствующее поле и нажать «Применить».
Завершить оформление.
Цена товаров изменяется автоматически, с учетом условия предложения, которое вы использовали. Скидка может быть фиксированной, например 1000 рублей, или измеряться в процентах от общей суммы покупок.
Для получения некоторых промокодов в магазине Yves Saint Laurent нужно выполнить дополнительные действия, например подписаться на рассылку. Каждый номер используется только один раз, если в условиях не указано иного. Кроме действующих кодов, на сайте перечислены и акции ритейлера. Чтобы поучаствовать в одной из них, достаточно кликнуть на предложение, дождаться перехода в магазин и подобрать товары.
Компания постоянно проводит промоакции, поэтому купоны — не единственный способ сэкономить здесь. Чтобы снизить цену покупок, используйте один или несколько советов из перечисленных ниже. Обратите внимание, что некоторые скидки не суммируются друг с другом.
Авторизация на сайте. При регистрации и входе нового клиента на сайт он получает скидку на первую покупку. Обычно это снижение цены в процентах. Для регистрации нужно найти кнопку «Мой кабинет», выбрать пункт «У меня нет аккаунта» и зарегистрироваться. Можно авторизоваться через социальные сети и получить дополнительный промокод.
Подписка на рассылку. Компания готовит клиентам интересные предложения и рассылает их в виде писем. Если подписаться на обновления, можно получить скидку на первый заказ. Кроме того, на указанный адрес электронной почты будут приходить эксклюзивные предложения, промокоды и другая полезная информация.
Акции. В постоянном разделе сайта можно найти информацию о распродажах, скидках на определенную группу косметики. В разделе с акциями перечислены все предложения бренда, позволяющие сэкономить, кроме скидочных купонов. Обычно участники программ получают подарки и другие презенты.
Распродажи. В постоянном разделе Yves Saint Laurent находятся продукты, которые сейчас стоят дешевле. В категорию Outlet попадают товары различных групп, так что при желании сэкономить в первую очередь можно полистать его.
Особые условия для визажистов. Для профессионалов, которые постоянно пользуются косметикой бренда, предусмотрены особые условия. Чтобы поучаствовать в программе, найдите пункт «Ты профессиональный визажист?» и заполните поля с персональной информацией. Представители Yves Saint Laurent свяжутся с вами, чтобы сделать персональное предложение.
Аккаунты в социальных сетях. Бренд ведет странички, подписавшись на которые, можно первым узнавать о анонсах акций, распродажах, выгодных предложениях, доступных только подписчикам.
Компания представляет несколько категорий продукции, но наибольшей популярностью пользуется декоративная косметика. Именно в этом разделе чаще всего проходят акции, раздаются промокоды. В Yves Saint Laurent можно купить:
парфюмы;
сыворотки;
кремы;
лосьоны;
тональные основы;
тени;
туши;
помады;
карандаши;
румяна.
Продукция относится к категории люкс, но, покупая на распродажах или с использованием промокодов, можно снизить цену.
При выборе способа доставки решающим фактором является регион проживания. Для транспортировки товаров компания сотрудничает с PickPoint, CDEK, DPD. Посылку может привезти курьер или ее нужно будет забрать в пункте самовывоза. Цена доставки рассчитывается индивидуально, но при заказе в Ив Сен-Лоране на определенную сумму перевозка будет бесплатной. Узнать больше можно на страницах магазина.
Оплатить можно наличными или картой при получении, а также онлайн, используя платежные системы VISA, MasterCard, Мир. Защищенное соединение для внесения средств открывается после заполнения всех полей заказа и применения промокода.
Необходимо зайти на страницу Yves Saint Laurent и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Yves Saint Laurent необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 22
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Yves Saint Laurent.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.