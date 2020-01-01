Промокоды и скидки Zippo | Июнь 2020

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Юридический адрес:
Москва, Вятская улица, дом 27, корпус 5
Электронная почта:
shop@zippo.ru
Телефон:
+ 7 (499) 825-5-825
Соц. сети:
История бренда Zippo началась в начале 1930-х годов в загородном клубе Брэдфорда, штат Пенсильвания. Мистер Джордж Блейсделл наблюдал, как его друг неловко пытался поджечь сигару с помощью громоздкой австрийской зажигалки. Блейсделл отметил, что зажигалка работала хорошо даже на ветру, но ее внешний вид и дизайн были ужасными, а чтобы прикурить, требовалось использовать две руки.
В 1932 г. Блейсделл решил реконструировать австрийскую зажигалку. Результатом стало привлекательное устройство, которым легко управлять одной рукой. Название Zippo также придумал Блейсделл — ему нравилось, как звучит слово zipper (застежка-молния на англ. языке).
Сегодня Зиппо — это тысячи моделей и разновидностей зажигалок с разной отделкой (есть даже из золота и серебра), которые вы можете купить на официальном сайте компании в России.
Отличительной чертой бензиновых ветроустойчивых зажигалок является пожизненная гарантия на них. А мы расскажем, как покупать продукцию бренда более выгодно, используя промокоды.
При покупке продукции компании можно воспользоваться промокодами — это комбинации букв и чисел или специальные кодовые слова, которые дают клиентам право на скидку.
Чтобы ее получить, выберите интересующий вас товар и добавьте его в корзину. Перейдите в раздел с покупкой и введите актуальный код купона в специальное окошко, расположенное справа от заказа.
Нажмите «Применить» под полем со скидочным купоном. Готово – вы оформили заказ по сниженной цене.
Промокоды, помимо нашего сайта, можно найти в соцсетях бренда или получить в электронной рассылке от компании.
Чтобы покупать в Зиппо максимально выгодно, воспользуйтесь следующими рекомендациями:
используйте промокоды, которые вы найдете здесь или получите в рассылке/соцсетях бренда — такие купоны дают скидку на первую покупку или последующие заказы;
получить промокод можно и при подписке на электронную рассылку магазина;
обязательно заглядывайте в раздел с акциями на сайте — там вы найдете продукцию, которая в данный момент предлагается по сниженной цене. Также в этом разделе указан товар, при покупке которого клиент получает что-либо из продукции Зиппо в подарок.
Ассортимент официального интернет-магазина в России очень широк. Прежде всего здесь вы найдете, конечно же, зажигалки. Они делятся на ветроустойчивые, практичные (газовые с гибким носиком) и для свечей. Удобный поиск позволит выставить фильтры по возрастанию и убыванию цены, а также по популярности. Также есть классификация по корпусу, покрытию, тематике, коллекции и диапазону цены.
В разделе товаров «Для активного отдыха» Зиппо предлагает грелки для рук, которые можно взять с собой в поход, на стадион или лыжную трассу. Они работают от топлива с помощью патрона-катализатора и дают устойчивое тепло до 12 часов без пламени и какого-либо запаха. Также в этом разделе продаются товары для разведения огня.
В разделе расходников есть фитили, кремни, топливо и вата для зажигалок, газовые и электронные вставные блоки, а также расходники для активного отдыха. А в разделе с акциями вы найдете действующие скидки на продукцию бренда.
На сайте Zippo также представлены:
аксессуары для зажигалок (пепельницы, подарочные наборы, чехлы, баллончики для топлива);
кожаные аксессуары (портмоне, кисеты для табака, кейсы для коллекционирования зажигалок);
перочинные ножи (с рукоятками из киринита или настоящей кости) — при покупке в подарок к ножу вы получите зажигалку;
солнцезащитные очки — есть фильтры по форме, конструкции оправы, цвету оправы и цене;
креативные украшения — кольца, браслеты, кулоны из стали и кожи.
Все эти группы товаров можно купить со скидкой, используя промокоды.
Оплатить заказ можно любым удобным способом из описанных ниже:
наличными курьеру или в пункте выдачи;
банковской картой при получении (доступно не во всех регионах и пунктах выдачи, уточняйте при заказе);
с помощью банковской карты на сайте (есть подробная инструкция);
используя MasterPass, Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI Wallet;
наличными через кассы и терминалы;
через сервис для покупки товаров в рассрочку Куппи.ру;
онлайн-банкингом (Сбербанк Онлайн, Альфа-Клик, Промсвязьбанк PSB-Retail);
картой «Халва» (моментальная рассрочка без переплат и процентов).
Интернет-магазин Zippo осуществляет доставку независимо от суммы заказа. Выберите на сайте город и способ доставки (адресная или самовывоз). Заказы на доставку принимаются ежедневно с 9-30 до 21-00.
Обратите внимание, что проверку заказа необходимо проводить в присутствии курьера. Если вы уже поставили подпись в документе о передаче посылки, то претензии к комплектности, виду и работоспособности товара, к сожалению, не принимаются.
И, конечно же, не забывайте о промокодах — и тогда вы получите скидки на первый заказ и последующие покупки.