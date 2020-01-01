Промокоды и скидки Zippo | Июнь 2020

Подробнее о Zippo

История бренда Zippo началась в начале 1930-х годов в загородном клубе Брэдфорда, штат Пенсильвания. Мистер Джордж Блейсделл наблюдал, как его друг неловко пытался поджечь сигару с помощью громоздкой австрийской зажигалки. Блейсделл отметил, что зажигалка работала хорошо даже на ветру, но ее внешний вид и дизайн были ужасными, а чтобы прикурить, требовалось использовать две руки.

В 1932 г. Блейсделл решил реконструировать австрийскую зажигалку. Результатом стало привлекательное устройство, которым легко управлять одной рукой. Название Zippo также придумал Блейсделл — ему нравилось, как звучит слово zipper (застежка-молния на англ. языке).

Сегодня Зиппо — это тысячи моделей и разновидностей зажигалок с разной отделкой (есть даже из золота и серебра), которые вы можете купить на официальном сайте компании в России.

Отличительной чертой бензиновых ветроустойчивых зажигалок является пожизненная гарантия на них. А мы расскажем, как покупать продукцию бренда более выгодно, используя промокоды.