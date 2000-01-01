Промокоды и скидки Wink | Март 2021

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При приобретении подписки "Продвинутый Wink". После 30 дней, стоимость - 799 рублей в месяц.
179Р
купон
Включено: 125 ТВ-каналов, 17000 фильмов и сериалов.
Беспл
подарок
Доступны фильмы и сериалы, передачи для женщин и о женщинах, а также ТВ-каналы о кулинарии, путешествиях, отдыхе, любви.
1800Р
купон
Включает в себя: 316 ТВ-каналов, 50000 фильмов и сериалов.
Беспл
подарок
После 30 дней оплата - 399 рублей в месяц.
Беспл
подарок
Бесплатный период 7 дней, стоимость после - 299 рублей в месяц.
Беспл
подарок
7 дней бесплатно, после - 299 рублей в месяц.
25%
купон
329Р
купон
При подписке получи 5 ТВ-каналов
379Р
купон
В данной подписке: 120 ТВ–каналов и 1500 фильмов и сериалов.
380Р
купон
В пакете 3 спортивных ТВ-канала
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Получи при подписке 7000 сериалов и фильмов
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Платформа Wink открывает пользователям доступ к телеканалам, фильмам и сериалам от more.tv, Amediateka, Start и других сервисов. Видеосервис будет полезен родителям. Они могут ограничить доступ к определенному контенту и включить ребенку мультфильмы, некоторые из которых полностью б ... есплатны. Чтобы сэкономить на подписке, нужно активировать промокод Wink. Также скидку дают при оплате тарифа на несколько месяцев или покупке фильмов по акции.
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Платформа Wink открывает пользователям доступ к телеканалам, фильмам и сериалам от more.tv, Amediateka, Start и других сервисов. Видеосервис будет полезен родителям. Они могут ограничить доступ к определенному контенту и включить ребенку мультфильмы, некоторые из которых полностью б ... есплатны. Чтобы сэкономить на подписке, нужно активировать промокод Wink. Также скидку дают при оплате тарифа на несколько месяцев или покупке фильмов по акции.
Соц. сети:
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Платформа Wink – популярный видеосервис, запущенный Ростелекомом, российским провайдером цифровых услуг, в 2018 году. Он открывает пользователям доступ к тысячам фильмов и сериалов, а также позволяет просматривать сотни телеканалов на любом устройстве.
Сегодня на платформе доступен эксклюзивный контент, многие новинки здесь появляются раньше, чем на других видеосервисах. Использование услуг от Wink облегчает удобная навигация и функция управления просмотром.
При использовании видеосервиса с детьми можно активировать родительский контроль. Функция доступна на всех устройствах, с ней ребенок точно не увидит фильмы, которые не подходят ему по возрастному рейтингу.
Для оплаты подписки на Wink со скидкой пользователи могут активировать промокод. Действующие коды купона доступны на нашем сайте. Здесь регулярно появляются новые предложения на скидку.
Чтобы воспользоваться промокодом, действуйте по инструкции:
Подберите актуальный промокод. Проверьте сроки его активации и условия использования. Некоторые предложения позволяют получить скидку на тарифный план, другие – на просмотр отдельного фильма.
Скопируйте нужный код скидочного купона.
Перейдите на платформу Винк и зарегистрируйтесь.
Из личного кабинета войдите на страницу «Активировать промокод» и вставьте код купона на скидку в свободное поле.
После указания промокода пользователь может сразу переходить к оплате подписки или покупке фильма на платформе Wink.
На платформе можно получить скидку и другими способами:
Социальные сети. У видеосервиса есть страницы во ВКонтакте и Instagram. Там публикуют информацию о последних фильмах и сериалах, добавленных в каталог. Периодически туда добавляют предложения специально для подписчиков.
Акции. На сайте снижают цены на тарифы во время праздников. Найти актуальные акции можно на отдельной странице.
Предложения от партнеров. При оформлении подписки на Wink пользователи могут получить подарки от других компаний.
Аренда. Фильм можно взять на прокат на день. Аренда стоит дешевле, чем покупка контента.
Бесплатный контент. На сервисе опубликованы фильмы и ТВ-шоу, которые можно смотреть без подписки. Этот контент отмечен значком «Бесплатно».
Оплата нескольких месяцев. Если оформить подписку на полгода, цена за месяц станет ниже.
Бесплатный пробный период. При оплате некоторых тарифов клиенты могут пользоваться сервисом бесплатно в течение первого месяца.
При покупке отдельных фильмов пользователь может выбрать качество. Чтобы сэкономить, лучше выбрать стандартное, а не высокое разрешение. После покупки клиент навсегда получает доступ к фильму.
Возможностями сервиса Wink можно воспользоваться и на смартфоне. Для этого нужно скачать бесплатное мобильное приложение на ОС Android и iOS. Там доступно 20 бесплатных ТВ-каналов, те же фильмы, сериалы и мультфильмы, что и на сайте.
На Wink есть несколько вариантов подписки. Дешевле всего оформить «Лайт», куда входит:
стартовый ТВ-пакет;
доступ к платформе more.tv;
популярные фильмы и сериалы.
Скидку можно получить и при оформлении тарифа «Трансформер». С ним пользователям доступен расширенный ТВ-пакет. Помимо more.tv, они могут смотреть кино и сериалы ABC Studios, Universal PictureBox и Disney. При оформлении этого пакета дают скидку на покупку отдельных фильмов.
Для использования всех возможностей видеосервиса нужно оформить тарифный план «Премиум». С этим пакетом клиентам открывают доступ к Amediateka, ViP, Start, Disney, Матч Премьер и другим сервисам.
С промокодом можно оформить подписку на отдельные сервисы. Доступны тарифы с контентом от Amediateka Home of HBO, Start или more.tv. Также есть пакет с концертами. При его покупке пользователь получает неделю бесплатного просмотра.
На Винк можно купить отдельные фильмы. Найти нужное кино просто благодаря тематическим разделам. В специальных каталогах публикуют фильмы – лидеры просмотров, премьеры месяца и рекомендации сервиса.
Помимо фильмов и сериалов, на платформе доступны аудиокниги. Предложения на этой странице также разделены на каталоги. Есть русская и зарубежная классика, фантастика, детективы, фэнтези и другие жанры. Можно прослушать произведения целиком или включить их краткую версию.
Кроме того, доступен каталог с контентом для любителей спорта. Там можно найти футбольные матчи, боксерские поединки, хоккей и фильмы на спортивную тематику.
Есть отдельная страница с детским контентом. Там опубликованы мультсериалы, кино и ТВ-каналы для малышей. На странице доступен каталог с бесплатными мультфильмами и уроками по геометрии, алгебре, английскому и другим предметам.
Оплатить подписку, сериал или аудиокнигу с промокодом можно с помощью банковской карты Visa, MasterCard и Мир. При использовании приставок Android TV и Apple TV это нужно сделать через Play Market или App Store.
Необходимо зайти на страницу Wink и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Wink необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Wink.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
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|Смотри фильмы и сериалы бесплатно целый месяц по промокоду Wink
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|Покупай подписку "Лайт" за 179 рублей в месяц по промокоду Винк
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|Дарим подарки! Смотрите ТВ и передачи абсолютно бесплатно
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|Скидка
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|Попробуй бесплатно: смотри все премьеры фильмов у себя дома
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|Промокод Wink Тв на бесплатную подписку на пакет "Концерты"
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