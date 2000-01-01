Промокоды и скидки Wink | Март 2021

Важное о видеосервисе Wink

Платформа Wink – популярный видеосервис, запущенный Ростелекомом, российским провайдером цифровых услуг, в 2018 году. Он открывает пользователям доступ к тысячам фильмов и сериалов, а также позволяет просматривать сотни телеканалов на любом устройстве.

Сегодня на платформе доступен эксклюзивный контент, многие новинки здесь появляются раньше, чем на других видеосервисах. Использование услуг от Wink облегчает удобная навигация и функция управления просмотром.

При использовании видеосервиса с детьми можно активировать родительский контроль. Функция доступна на всех устройствах, с ней ребенок точно не увидит фильмы, которые не подходят ему по возрастному рейтингу.