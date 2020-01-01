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Промокоды и скидки Puzzle English | Июнь 2020

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

...


Посетить Puzzle English
Контакты Puzzle English

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Похожие магазины
Нетология
LinguaLeo
Викиум

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Специальные предложения от Puzzle English

Подробнее о платформе Puzzle English

Подробнее о платформе Puzzle English

Онлайн-платформа Puzzle English создана для тех, кто хочет самостоятельно изучить английский язык. Она помогает научиться понимать иностранную речь на слух, при чтении, а также получить практику письма и устной речи.

Проект был запущен в 2014 году выходцем из компании Яндекс. Сегодня количество зарегистрированных в нем пользователей превышает 5 млн человек и продолжает расти. Для их привлечения компания регулярно проводит различные акции, распространяет промокоды и предлагает скидки.

На платформе представлено более 12 тысяч упражнений для учащихся и доступно для изучения более 140 тыс. слов. Помимо доступа к материалам для самостоятельного обучения, она предлагает занятия с преподавателями, познавательные игры и другие инструменты для изучения языка. Причем доступны программы для учеников с разным первоначальным уровнем знаний.

Как воспользоваться скидочным купоном на платформе Puzzle English

Как воспользоваться скидочным купоном на платформе Puzzle English

Использование промокода – один из способов получить скидку на первую покупку или последующие заказы курсов, подписок на доступ к сервисам и т. д. Он представляет собой комбинацию из нескольких букв и цифр. Список действующих купонов представлен на нашем сайте. На нем также доступна информация и о других акциях платформы Пазл Инглиш.

Воспользоваться промокодом на скидку довольно просто, для этого пользователю потребуется выполнить 4 действия:

  1. Просмотреть список актуальных акций и выбрать интересную для себя. Дополнительно нужно изучить условия спецпредложения. Все промокоды имеют ограниченный срок активации, а некоторые из них действуют только на первый заказ или отдельные курсы.

  2. Нажать на кнопку с понравившимся купоном или другим предложением. Сервис автоматически перенаправит пользователя на сайт платформы, а промокод будет скопирован в буфер обмена. Если для участия в акции код купона не требуется, об этом будет показано сообщение.

  3. Пройти регистрацию в сервисе. Для этого следует указать адрес электронной почты. Если аккаунт уже есть, достаточно выполнить вход в него.

  4. Выбрать нужные курсы, добавить их в корзину и активировать промокод. Его надо ввести или вставить в специальное поле перед переходом к оплате заказа.

После применения купона стоимость продуктов будет пересчитана. Скидки по промокодам и акциям часто не суммируются.

Покупка продуктов на платформе Puzzle English с максимальной скидкой

Покупка продуктов на платформе Puzzle English с максимальной скидкой

Промокод — это только один из способов экономить на покупке курсов и обучающих программ. Пазл Инглиш регулярно проводит различные акции. Информация о них публикуется на главной странице, а также в разделе оформления подписок и покупки продуктов. Кроме того, всем новым пользователям компания предлагает несколько дней бесплатных занятий по личному плану.

Сэкономить на покупке и сразу получить все необходимое для обучения позволяет покупка премиум-доступа. Он может оплачиваться с помощью подписки на год, месяц или одним платежом навсегда. При покупке премиум-доступа клиент получает также набор подарков от партнеров. В него входят книги, доступы к различным сервисам и другие бонусы.

Чтобы не пропустить информацию о новых акциях компании, рекомендуется оформить подписку на ее официальные страницы в социальных сетях. На них также публикуется информация об обновлении каталога продуктов, проходят розыгрыши призов и промокодов.

Каждый пользователь платформы автоматически становится участником бонусной программы. Она позволяет копить баллы за оплату подписок, курсов и отдельных сервисов. Их можно использовать для получения скидки на новые покупки обучающих материалов в сервисе.

Пользователь также может установить мобильное приложение Puzzle English. В нем можно проходить обучение из любого места, оплачивать подписку и покупать обучающие продукты со скидками по купонам и без них, а также узнавать о новых акциях и специальных предложениях.

Популярные продукты на платформе Puzzle English со скидками

Популярные продукты на платформе Puzzle English со скидками

Платформа Puzzle English предлагает курсы по методу Тичера и авторские программы обучения. Кроме того, в ней доступны следующие сервисы для помощи в изучении английского языка:

  • «Задания» — сервис для прохождения упражнений, направленных на развитие основных навыков: грамматики, письма, устной и письменной речи;

  • «Слова» — словарь с возможностью изучать новые слова с помощью тренажеров и интерактивных игр;

  • «Личный план» — инструмент для создания персональной программы обучения;

  • «Диалоги» — тренажер разговорной речи;

  • «Книги» — библиотека онлайн-книг на английском языке;

  • «Подкасты» — диалоги в аудиоформате на английском языке с субтитрами об отношениях, путешествиях, бизнесе и образе жизни;

  • «Игры» — онлайн-игры, помогающие изучать английский.

Можно самостоятельно подбирать необходимые сервисы, курсы и приобретать их по отдельности. Но большинство пользователей предпочитают оформлять премиум-подписку. Она позволяет за определенную абонентскую плату или единовременный платеж получить доступ ко всем основным инструментам для изучения английского языка.

Оплата и прохождение обучения на платформе Puzzle English

Оплата и прохождение обучения на платформе Puzzle English

Образовательная платформа предназначена для онлайн-обучения. Заниматься на ней пользователь может через сайт или официальное приложение. Оплатить подписки, курсы или сервисы по отдельности можно банковской картой, со счета электронного кошелька (QIWI, Webmoney, Яндекс.Деньги), а также через онлайн-банкинг некоторых банков.

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