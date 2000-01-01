Промокоды и скидки Randewoo | Март 2021

Как использовать промокоды в онлайн-магазине Randewoo

Дисконтный промокод – это специальная цифро-буквенная комбинация, ввод которой при заказе позволяет получить дисконт. Воспользоваться кодами, представленными в этом списке, могут все желающие. Порядок активации промокода предусматривает такие действия:

Выбрать в перечне действующую акцию и кликнуть по ней для автоматического копирования или вручную выделить код купона и скопировать его. Дождаться перенаправления в магазин или перейти по ссылке с купона вручную. В каталоге выбрать интересующие позиции, добавить их в корзину и открыть ее для оформления заказа. В колонке справа нажать кнопку «Применить промокод» или вручную пролистайте страницу вниз для перехода к вводу кода купона. Вставить в строку промокод и применить его, чтобы пересчитать сумму в чеке с учетом действия акции. Завершить оформление, указав параметры доставки и оплаты, дождаться рассмотрения и выполнения заказа.

Коды, предоставляемые магазином, могут давать фиксированную и процентную скидку. Первая разновидность дает дисконт на конкретную сумму (например, 1000 рублей) вне зависимости от заказа, а вторая – пропорциональную общей сумме в чеке (например, 10% от 1 тысячи рублей дадут скидку 100 рублей, а от 20 тысяч – 2 тысячи рублей).

Помимо акций с промокодами, на этой странице публикуются общедоступные предложения, не требующие ввода кода для активации дисконта. Чтобы принять участие в одной из них, нужно выбрать ее купон в списке и кликнуть для перехода в раздел с акционными товарами.

Приятной особенностью интернет-магазина Randewoo является сочетаемость скидок. При оформлении заказа здесь можно комбинировать промокоды и другие типы дисконта, чтобы тратить еще меньше. Это отличает магазин от других компаний, позволяющих выбрать только один вид скидки.