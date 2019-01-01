Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Промокоды Reg.ru на Сентябрь 2019

Актуальный перечень скидок и выгодных предложений на покупку доменов. Активных купонов: 18

5%
на ВСЁ

Промокод

Промокод Reg ru: 5% при заказе домена или хостинга

Лучшая
цена

Промокод

Промокод Reg.ru: домен .SPACE всего за 64 рубля!

Лучшая
цена

Промокод

Промокод Рег.ру снижает цены на домены .ART до 149 рублей!

Лучшее
предложение

Скидка

Месяц бесплатного хостинга для новых клиентов REG.RU

Лучшая
цена

Скидка

Супер цена 189 рублей за домен в зоне .PRO от Reg.ru

Беспл
подарок

Скидка

Промокод reg дарит SSL-сертификат и 2 месяца бесплатного хостинга

Беспл
подарок

Скидка

При продлении адресов .RU или .РФ получите домен .ONLINE на 1 год в подарок

60%
купон

Скидка

Минус 60% на регистрацию домена в зоне .COM

Беспл
подарок

Скидка

Получите в подарок услугу скрытия персональных данных за регистрацию домена в международной зоне

Лучшая
цена

Скидка

Акция: домены .COLLEGE и .RENT всего по 1299 рублей

Лучшая
цена

Скидка

Промокод reg на регистрацию домена .INFO всего за 99 рублей

Беспл
подарок

Скидка

Продлите хостинг и получите бесплатное продление доменов в зоне .RU или .РФ.

Лучшая
цена

Скидка

Успей купить доменное имя .XYZ по суперцене 99 рублей

Лучшее
предложение

Скидка

Промокод рег ру: 10 доменов для IT-проектов от 64 рублей

199Р
купон

Скидка

199 рублей за регистрацию домена в зоне .MOSCOW и .МОСКВА

83Р
купон

Скидка

Всего 83 рублей в месяц за виртуальный хостинг

Лучшее
предложение

Скидка

SSL сертификаты всего за 2029 рублей в год

Лучшая
цена

Скидка

Программы для партнеров с выгодным предложением

5%
на ВСЁ

Промокод

Промокод Reg ru: 5% при заказе домена или хостинга

Лучшая
цена

Промокод

Промокод Reg.ru: домен .SPACE всего за 64 рубля!

Лучшая
цена

Промокод

Промокод Рег.ру снижает цены на домены .ART до 149 рублей!

Лучшее
предложение

Скидка

Месяц бесплатного хостинга для новых клиентов REG.RU

Лучшая
цена

Скидка

Супер цена 189 рублей за домен в зоне .PRO от Reg.ru

Беспл
подарок

Скидка

Промокод reg дарит SSL-сертификат и 2 месяца бесплатного хостинга

Беспл
подарок

Скидка

При продлении адресов .RU или .РФ получите домен .ONLINE на 1 год в подарок

60%
купон

Скидка

Минус 60% на регистрацию домена в зоне .COM

Беспл
подарок

Скидка

Получите в подарок услугу скрытия персональных данных за регистрацию домена в международной зоне

Лучшая
цена

Скидка

Акция: домены .COLLEGE и .RENT всего по 1299 рублей

Лучшая
цена

Скидка

Промокод reg на регистрацию домена .INFO всего за 99 рублей

Беспл
подарок

Скидка

Продлите хостинг и получите бесплатное продление доменов в зоне .RU или .РФ.

Лучшая
цена

Скидка

Успей купить доменное имя .XYZ по суперцене 99 рублей

Лучшее
предложение

Скидка

Промокод рег ру: 10 доменов для IT-проектов от 64 рублей

199Р
купон

Скидка

199 рублей за регистрацию домена в зоне .MOSCOW и .МОСКВА

83Р
купон

Скидка

Всего 83 рублей в месяц за виртуальный хостинг

Лучшее
предложение

Скидка

SSL сертификаты всего за 2029 рублей в год

Лучшая
цена

Скидка

Программы для партнеров с выгодным предложением

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

5%

Акция

Бонусная программа Безумные дни: 5% cashback со всех покупок

-90%

Акция

Лучшие предложения со скидками до 90% от магазина Allsoft

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

Лучшая
цена

Скидка

Рег ру промокод: домен .РУС всего за 149 рублей

Лучшая
цена

Скидка

Облачные серверы с виртуализацией KVM за 0,27 рублей в час

Популярные магазины

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Зарегистрируйте свой уникальный домен

Reg.ru на данный момент является лидером среди российских регистраторов новых доменных имен и хостинг-провайдеров. Клиентами reg.ru является такие крупные компании, как Mail.ru, Avito, Альфа-Банк и многие другие. Откройте для себя множество предложений с дополнительными скидками и п... одарками, удобные условия оплаты и клиентский сервис 24/7. А применив один из наших промокодов Reg ru, Вы сможете зарегистрировать свой первый домен со скидкой уже сегодня!


Посетить Reg.ru

Контакты Reg.ru

Юридический адрес:
Россия, г. Москва, Ходынский бульвар, дом 22

Телефон:
8 (495) 514-05-73

Соц. сети:

vkfacebookinstagram

Похожие магазины

ЛитРес
Лабиринт
МТС
Юлмарт
Буквоед
Tele2
Huawei
Groupon
Билайн
123.ru
Just.ru
Banggood
Республика
Нетология
Xiaomi

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Reg.ru

Всегда новые акции

Всегда новые акции

На официальном сайте Reg.ru Вы найдете множество предложений, которые помогут Вам хорошо сэкономить. Просто щелкните по вкладке «акции и скидки» в нижнем меню главной страницы сайта и откройте для себя такие предложения, как «SSL-сертификат и хостинг в подарок к домену», «бесплатные домены в подарок к хостингу», купоны Reg ru и многие другие. Для Вашего удобства, условия акций подробно расписаны – для прочтения необходимо щелкнуть по баннеру левой клавишей мыши.

Новостная рассылка

Новостная рассылка

Подпишитесь на новостную рассылку и будьте в курсе всех обновлений сайта Reg.ru! А так же станьте обладателем эксклюзивных купонов Reg ru, персональных скидочных предложений и подарков в День Рождения! Для того, чтобы воспользоваться акцией, Вам необходимо ввести в специальном поле свой электронный адрес и подтвердить его, кликнув по ссылке в электронном письме. 

Скидки от магазинов-партнеров

Скидки от магазинов-партнеров

Пользуясь услугами сайта Reg.ru Вы экономите не только на цене доменов, но и на сторонних товарах! Пользуйтесь такими акциями партнеров, как «расчетный счет для бизнеса в «Альфа-Банке»», «комиссия 2,9% в сервисе Robokassa» и другими. Просто скопируйте промокод рег.ру со официальной страницы онлайн-магазина и вставьте его в поле оплаты на сайте магазина-партнера. 

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.