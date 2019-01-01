Республика промокоды на Сентябрь 2019

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1 оценка поставлена средняя 5

Твоя Республика

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Посетить Республика

Контакты Республика

Юридический адрес:
121609, г. Москва, улица Крылатская, дом 37

Электронная почта:
store@respublica.ru

Телефон:
8 (495) 1500-55-8

Соц. сети:

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Книжный абонемент

Книжный абонемент

Книга – лучший подарок. Но какая именно? Как только наступает пора праздников, многие впадают в истерику, ломая голову о том, что же именно подарить? Любит ли она фантастику? Читает ли он комиксы? Принцессы или драконы? С книжным абонементом от магазина «Республика». Вы забудете о таких проблемах, ведь Ваш близкий человек сам сможет выбрать подарок по вкусу! А еще абонемент не только удобен, но еще и выгоден – так, приобретая абонемент на 5 книг стоимостью 3000 рублей, Вы получаете возможность получить по нему 1 книгу в месяц на ваш выбор ценой до 1000 рублей. Таким образом, всего за 3000 рублей, Вы можете получить книги на 5000! Вы так же можете выбрать между сертификатами на 5 и 12 книг. С подробными условиями акции Вы можете ознакомиться на официальном сайте. 

Доставка и оплата

Доставка и оплата

Вы уже укомплектовали свой заказ и даже применили один из купонов Республика? Великолепно, осталось лишь оплатить и получить свой заказ. Вы можете произвести оплату одним из следующих способов: наличными, банковской картой, по расчету (только для юридических лиц) или бонусами Спасибо от Сбербанка.
Доставка заказов осуществляется курьерскими службами, в постаматы PickPoint и в пункты выдачи BoxBerry.
Вы так же можете оформить бесплатную доставку в любой розничный филиал. 

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