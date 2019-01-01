Республика промокоды на Сентябрь 2019

Книжный абонемент

Книга – лучший подарок. Но какая именно? Как только наступает пора праздников, многие впадают в истерику, ломая голову о том, что же именно подарить? Любит ли она фантастику? Читает ли он комиксы? Принцессы или драконы? С книжным абонементом от магазина «Республика». Вы забудете о таких проблемах, ведь Ваш близкий человек сам сможет выбрать подарок по вкусу! А еще абонемент не только удобен, но еще и выгоден – так, приобретая абонемент на 5 книг стоимостью 3000 рублей, Вы получаете возможность получить по нему 1 книгу в месяц на ваш выбор ценой до 1000 рублей. Таким образом, всего за 3000 рублей, Вы можете получить книги на 5000! Вы так же можете выбрать между сертификатами на 5 и 12 книг. С подробными условиями акции Вы можете ознакомиться на официальном сайте.