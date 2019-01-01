Промокоды Рибок на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 5

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Reebok — это то, что нас будит утром, о чем мы думаем весь день, и что движет нами к завтрашнему дню. Один из ведущих мировых дизайнеров одежды, обуви, аксессуаров и оборудования для спорта, фитнеса и повседневной жизни. Модели одежды и обуви Reebok подойдут как профессиональным спо ... ртсменам, так и просто любителям активного образа жизни и спорта. Особенный упор компания делает на сотрудничество с современными музыкантами и дизайнерами — об этом свидетельствует недавние коллаборации с AZTREK и Zivert. На официальном сайте Вас ждут новейшие коллекции, outlet со скидками до 70%, подборка трендов и открытые уроки тренировок. А, применив один из подобранных нами промокодов reebok, вы сможете не только стать обладателем отличного предмета гардероба, но ощутимо сэкономить.


Посетить Reebok

Контакты Reebok

Юридический адрес:
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.15.

Электронная почта:
adistart@adidas-group.com

Телефон:
+7 (495) 651-65-55 +7 (915) 771-96-76

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Создай свой стиль вместе с Reebok Aztrek и Zivert

Reebok — это то, что нас будит утром, о чем мы думаем весь день, и что движет нами к завтрашнему дню. Один из ведущих мировых дизайнеров одежды, обуви, аксессуаров и оборудования для спорта, фитнеса и повседневной жизни. Модели одежды и обуви Reebok подойдут как профессиональным спо ... ртсменам, так и просто любителям активного образа жизни и спорта. Особенный упор компания делает на сотрудничество с современными музыкантами и дизайнерами — об этом свидетельствует недавние коллаборации с AZTREK и Zivert. На официальном сайте Вас ждут новейшие коллекции, outlet со скидками до 70%, подборка трендов и открытые уроки тренировок. А, применив один из подобранных нами промокодов reebok, вы сможете не только стать обладателем отличного предмета гардероба, но ощутимо сэкономить.


Посетить Reebok

Контакты Reebok

Юридический адрес:
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.15.

Электронная почта:
adistart@adidas-group.com

Телефон:
+7 (495) 651-65-55 +7 (915) 771-96-76

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от Reebok

Скидка до 20% от Reebok CARD

Скидка до 20% от Reebok CARD

Любите спорт и не представляете скучный и монотонный образ жизни? Тогда забудьте стать участником программы лояльности от Reebok. После этого станет доступно получение скидки до 20% на обновление спортивного гардероба. Система предусматривает рост дисконта в зависимости от потраченной суммы за год. Так, к примеру, при тратах от 7500 рублей, скидка 5% будет у Вас в кармане. При покупках от 40000 рублей в Reebok за год выгода составит 20%! Тратить выгодно!

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Собрали корзину обновок, но не хочется платить за доставку? Ловите еще один способ экономии! При оплате заказа онлайн услуга будет бесплатной. Reebok заботится о клиентах, поэтому обеспечил полную безопасность для оплаты. Вы можете воспользоваться банковской картой либо оплатить с помощью Apple/Android Pay. На примерку выбранных товаров отводится 15 минут. Помимо этого возможен частичный выкуп или отказ. В случае последнего средства будут возвращены банком на счёт, с которого совершена транзакция. 

OUTLET: скидки до 70%

OUTLET: скидки до 70%

Не забудьте посетить страницу с грандиозными скидками! В Reebok Outlet попадают товары из прошлых коллекций: обувь, одежду и аксессуары можно купить с дисконтом до 70%. При этом размер выгоды никак не влияет на качество товара. Здесь можно приобрести кроссовки для мальчика, стильный спортивный костюм для мужчины и женские леггинсы для фитнеса. Занятия спортом и семейные прогулки станут комфортнее, а покупки – приятнее за счёт значительной экономии!

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