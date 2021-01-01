Промокоды и купоны SkinCeuticals | Февраль 2021

Важное о SkinCeuticals

Компания SkinCeuticals – производитель профессиональной косметики для ухода за кожей. Бренд появился в 1994 году, и он первым стал выпускать продукты на основе I-аскорбиновой кислоты. Сегодня компания произвела несколько линеек косметики для борьбы с различными несовершенствами кожи.

Миссия бренда состоит том, чтобы непрерывно создавать продукты, направленные на улучшение состояния кожи. Компания регулярно проводит новые исследования, поэтому качество и безопасность уходовых средств научно доказаны. Им доверяют не только простые покупатели, но и пластические хирурги, медицинские центры и спа-салоны в США и других развитых странах.

Кроме того, компания активно участвует в благотворительных программах. Скин Сьютикалс сотрудничает с ReSurge International и помогает сделать хирургическую помощь доступнее.