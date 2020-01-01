Соколов промокоды на Февраль 2020

0 оценок поставлено средняя 0
25%
на ВСЁ
10%
на ВСЁ
50%
купон
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
50%
купон
40%
купон
50%
купон
Лучшее
предложение
280Р
купон
25%
на ВСЁ
10%
на ВСЁ
50%
купон
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
50%
купон
40%
купон
50%
купон
Лучшее
предложение
280Р
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
Во всех флагманских магазинах и на сайте ювелирных украшений Sokolov постоянно проходят эксклюзивные акции. Покупая в Sokolov, Вы сможете получить дополнительные бонусы на накопительную карту, скидки до 40% на комплекты ювелирных изделий, украшения в подарок и многое другое. Радуйте ... себя и своих близких уникальными подарками из серебра и золота. А для большей выгоды - используйте промокоды Sokolov на дополнительную скидку.
Юридический адрес:
проезд Серебрякова, д. 4, стр. 1, г. Москва, 129343
Электронная почта:
support@sokolov.ru
Телефон:
8 800 1000 750
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Во всех флагманских магазинах и на сайте ювелирных украшений Sokolov постоянно проходят эксклюзивные акции. Покупая в Sokolov, Вы сможете получить дополнительные бонусы на накопительную карту, скидки до 40% на комплекты ювелирных изделий, украшения в подарок и многое другое. Радуйте ... себя и своих близких уникальными подарками из серебра и золота. А для большей выгоды - используйте промокоды Sokolov на дополнительную скидку.
Юридический адрес:
проезд Серебрякова, д. 4, стр. 1, г. Москва, 129343
Электронная почта:
support@sokolov.ru
Телефон:
8 800 1000 750
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Магазин ювелирных украшений и часов Sokolov проводит постоянные розыгрыши в официальном аккаунте Instagram. Заходите в профиль, подписывайтесь, выполняйте условия и выигрывайте ценные призы: кольца, подвески, серьги и даже целые комплекты. Не упустите шанс подарить себе и друзьям эксклюзивные украшения! А для самых нетерпеливых подготовлены Sokolov купоны на скидку.
В магазине Sokolov Вы можете экономить на своих покупках! Зарегистрируйтесь на сайте и станьте участником бонусной программы mySOKOLOV. При каждой покупке Вы будете получать 20% от общей суммы заказа на бонусную карту. Накопленные бонусы можно использовать для оплаты следующих покупок (до 30%). Участники бонусной программы также получают промокоды Соколов на дополнительные скидки и акции.
Интернет-магазин ювелирных украшений и часов Sokolov может доставить Ваш заказ абсолютно бесплатно. Для этого необходимо, чтобы сумма Вашего заказа составляла 2000 и более рублей. Услуга бесплатной доставки действует для следующих регионов: Москва и область, Санкт-Петербург и область, Томск и область, Тюмень и область, Ульяновск и область. Сроки доставки зависят от города.