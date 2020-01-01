Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Соколов промокоды на Февраль 2020

Стильные ювелирные украшения со скидкой. Актуальных купонов: 10

25%
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
Соколов промокод дарит скидку 25% на ВСЁ при покупке от 2-ух товаров

10%
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
Применив промокод Sokolov, ловите скидку 10% на ВСЁ

50%
купон

Скидка
Распродажа ювелирных украшений со скидкой до 50%

Беспл
подарок

Скидка
Аромадиффузор для дома при покупке от 8000 рублей!

Лучшее
предложение

Скидка
Подарки к 8-му марта для девушек ждут покупателей!

50%
купон

Скидка
Стоимость колец будет снижена на 50% по купонам Соколов

40%
купон

Скидка
Соколов промокод на скидку до 40% при покупке серьг

50%
купон

Скидка
Выгода до 50% на ювелирные браслеты

Лучшее
предложение

Скидка
SOKOLOV подбирает: часы из драгоценных металлов на любой вкус!

280Р
купон

Скидка
Подборка золотых и серебряных цепочек от 280 рублей

25%
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
Соколов промокод дарит скидку 25% на ВСЁ при покупке от 2-ух товаров

10%
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
Применив промокод Sokolov, ловите скидку 10% на ВСЁ

50%
купон

Скидка
Распродажа ювелирных украшений со скидкой до 50%

Беспл
подарок

Скидка
Аромадиффузор для дома при покупке от 8000 рублей!

Лучшее
предложение

Скидка
Подарки к 8-му марта для девушек ждут покупателей!

50%
купон

Скидка
Стоимость колец будет снижена на 50% по купонам Соколов

40%
купон

Скидка
Соколов промокод на скидку до 40% при покупке серьг

50%
купон

Скидка
Выгода до 50% на ювелирные браслеты

Лучшее
предложение

Скидка
SOKOLOV подбирает: часы из драгоценных металлов на любой вкус!

280Р
купон

Скидка
Подборка золотых и серебряных цепочек от 280 рублей

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Nike

-40%

Акция

Купоны Nike.com: до -40% на футболки и майки для дам

Консул

/

Акция

Бесплатная доставка по всей России при покупке от 5000 рублей

O'stin

-10%

Промокод

Промокод Остин: -10% на ВЕСЬ заказ от 1500 рублей

Аленка

-20%

Акция

Фигура в порядке, спасибо ЭКО-мармеладу! Еще и со скидкой 20%!

Популярные магазины

Акции в интернет-магазине Sokolov

Во всех флагманских магазинах и на сайте ювелирных украшений Sokolov постоянно проходят эксклюзивные акции. Покупая в Sokolov, Вы сможете получить дополнительные бонусы на накопительную карту, скидки до 40% на комплекты ювелирных изделий, украшения в подарок и многое другое. Радуйте ... себя и своих близких уникальными подарками из серебра и золота. А для большей выгоды - используйте промокоды Sokolov на дополнительную скидку.


Посетить SOKOLOV
Контакты SOKOLOV

Юридический адрес:
проезд Серебрякова, д. 4, стр. 1, г. Москва, 129343

Электронная почта:
support@sokolov.ru

Телефон:
8 800 1000 750

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
AllTime
Love Republic
Линии Любви

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Акции в интернет-магазине Sokolov

Во всех флагманских магазинах и на сайте ювелирных украшений Sokolov постоянно проходят эксклюзивные акции. Покупая в Sokolov, Вы сможете получить дополнительные бонусы на накопительную карту, скидки до 40% на комплекты ювелирных изделий, украшения в подарок и многое другое. Радуйте ... себя и своих близких уникальными подарками из серебра и золота. А для большей выгоды - используйте промокоды Sokolov на дополнительную скидку.


Посетить SOKOLOV
Контакты SOKOLOV

Юридический адрес:
проезд Серебрякова, д. 4, стр. 1, г. Москва, 129343

Электронная почта:
support@sokolov.ru

Телефон:
8 800 1000 750

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
AllTime
Love Republic
Линии Любви

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от SOKOLOV

Конкурсы в Intagram

Конкурсы в Intagram

Магазин ювелирных украшений и часов Sokolov проводит постоянные розыгрыши в официальном аккаунте Instagram. Заходите в профиль, подписывайтесь, выполняйте условия и выигрывайте ценные призы: кольца, подвески, серьги и даже целые комплекты. Не упустите шанс подарить себе и друзьям эксклюзивные украшения! А для самых нетерпеливых подготовлены Sokolov купоны на скидку. 

Бонусная программа от Sokolov

Бонусная программа от Sokolov

В магазине Sokolov Вы можете экономить на своих покупках! Зарегистрируйтесь на сайте и станьте участником бонусной программы mySOKOLOV. При каждой покупке Вы будете получать 20% от общей суммы заказа на бонусную карту. Накопленные бонусы можно использовать для оплаты следующих покупок (до 30%). Участники бонусной программы также получают промокоды Соколов на дополнительные скидки и акции. 

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Интернет-магазин ювелирных украшений и часов Sokolov может доставить Ваш заказ абсолютно бесплатно. Для этого необходимо, чтобы сумма Вашего заказа составляла 2000 и более рублей. Услуга бесплатной доставки действует для следующих регионов: Москва и область, Санкт-Петербург и область, Томск и область, Тюмень и область, Ульяновск и область. Сроки доставки зависят от города. 

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.