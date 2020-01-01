2 оценки поставлены средняя 5
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Интернет-магазин Stool Group предлагает больше 1000 моделей качественной мебели для вашего интерьера с доставкой по всей России. В нашем ассортименте – стулья обеденные и барные, столы, кресла, компьютерные кресла, журнальные столики и другая мебель. В нашем каталоге – коллекции вед ... ущих брендов. Важнейшие параметры – актуальный дизайн, высокое качество, удобство, прочность и легкость в уходе.
Юридический адрес:
Московская область, город Химки, улица Панфилова, владение 19, стр.1, эт.10
Электронная почта:
zakaz@stoolgroup.ru
Телефон:
+7 (495) 153-59-00
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Интернет-магазин Stool Group предлагает больше 1000 моделей качественной мебели для вашего интерьера с доставкой по всей России. В нашем ассортименте – стулья обеденные и барные, столы, кресла, компьютерные кресла, журнальные столики и другая мебель. В нашем каталоге – коллекции вед ... ущих брендов. Важнейшие параметры – актуальный дизайн, высокое качество, удобство, прочность и легкость в уходе.
Юридический адрес:
Московская область, город Химки, улица Панфилова, владение 19, стр.1, эт.10
Электронная почта:
zakaz@stoolgroup.ru
Телефон:
+7 (495) 153-59-00
Соц. сети:
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