Промокоды и скидки Stradivarius | Июль 2020

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Интернет-магазин одежды и обуви Stradivarius предоставляет бесплатную доставку для покупателей, которые совершили покупку на сумму от 2000 рублей. Бесплатная доставка будет доступна при оформлении заказа после введения адреса доставки и определения суммы заказа после подтверждения с ... кидок. Сроки доставки составляют от 1 до 14 дней.
Телефон:
8 800 333 46 98
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Интернет-магазин одежды и обуви Stradivarius предоставляет бесплатную доставку для покупателей, которые совершили покупку на сумму от 2000 рублей. Бесплатная доставка будет доступна при оформлении заказа после введения адреса доставки и определения суммы заказа после подтверждения с ... кидок. Сроки доставки составляют от 1 до 14 дней.
Телефон:
8 800 333 46 98
Соц. сети:
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Испанский бренд модной женской одежды Stradivarius возник в 1994 году как семейный бизнес. Основатели торговой марки планировали создавать оригинальные и качественные вещи, которые будут узнаваемыми в мире моды. Поэтому они выбрали необычное название и логотип в виде скрипичного ключа, намекающие на знаменитого скрипача Антонио Страдивари, известного не только музыкальным талантом, но созданием уникальных скрипок. Основателям удалось предсказать успех: сегодня Stradivarius создает одежду для девушек и молодых женщин, популярную во всем мире. Бутики бренда открыты в 60 с лишним странах, а интернет-магазин позволяет заказывать вещи онлайн.
Изделия торговой марки известны женственностью и легкостью. В интернет-магазине вы найдете одежду, обувь и аксессуары, которые станут основой вашего стиля и расставят акценты в образе. А для тех, кто любит создавать модные комбинации из нескольких вещей, на сайте есть примеры готовых комплектов. Stradivarius — это модный мотив вашего гардероба.
Продукция Страдивариус относится к товарам среднего ценового сегмента, поэтому всегда пользуется высоким спросом. Самые популярные модели быстро разбирают. Если вы планируете дождаться распродажи, чтобы сэкономить, то можете остаться без желанной покупки.
С промокодом на скидку можно не откладывать шоппинг на потом. Пользоваться купонами выгодно, так как они дают возможность получить дисконты на весь ассортимент, стильные подарки или бесплатную доставку – все зависит от условий акции.
На нашем сайте для вас собраны самые актуальные промокоды на покупки в интернет-магазине Stradivarius. Вам не нужно проходить регистрацию или переводить деньги за использование купонов. Для того чтобы получить скидку, сделайте следующее:
Ознакомьтесь со списком действующих промокодов и других акционных предложений, собранных на одной странице. Выберите нужный вариант, откройте промокод в виде комбинации различных символов, скопируйте его.
Перейдите в магазин, положите товары в корзину, убедитесь, что эти позиции попадают под скидку по промокоду.
Откройте корзину, найдите поле для ввода промокода, вставьте скопированное значение, подтвердите применение нажатием кнопки.
Сумма вашей покупки в корзине должна измениться с учетом скидки, если промокод сработал. Теперь можно завершить оформление заказа.
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Акции Stradivarius помогут получить еще больше удовольствия от онлайн-шоппинга:
Подписка на рассылку новостей магазина дает преимущество раньше всех узнавать о новых коллекциях, закрытых распродажах, конкурсах и подарках. Услуга бесплатна, и вы можете отказаться от нее в любой момент. Форма для ввода электронной почты находится в нижней части страницы магазина.
Оплачивайте товары картой на сайте в момент оформления заказа и получайте дополнительную скидку.
Соберите заказ на определенную сумму – и покупки доставят вам бесплатно.
Отслеживайте текущие акции в магазине. Это могут быть скидки на всю коллекцию или на отдельные категории товаров, например платья, обувь, аксессуары.
Заходите в раздел специальных предложений – туда попадают вещи из текущих коллекций, которые будут актуальными еще долгое время, но цена на них уже снижена.
Покупайте товары со скидкой в черную пятницу, киберпонедельник, на сезонных распродажах. Stradivarius, как многие другие бренды, предоставляет скидки до 80 % в эти дни.
Если у вас есть возможность забрать ваш заказ в одном из магазинов сети, вы можете сэкономить на доставке.
Если вещи не подошли и они соответствуют товарному виду, их можно вернуть бесплатно в течение месяца.
На сайте представлены текущие коллекции и новые модели бренда. В разделе «Новинки» находятся одежда, обувь, аксессуары из последней коллекции с примерами сочетания вещей. В категории «Одежда» вы найдете вещи для создания базового гардероба и трендовые модели, которые задают тон в образе, для всех сезонов. Это футболки, шорты, топы, боди, джинсы, рубашки, блузы, брюки, платья, пиджаки, куртки, жакеты. В отдельной вкладке находятся самые популярные позиции.
Дополнить модный образ поможет раздел «Обувь». В нем вы можете выбрать туфли на каблуке и без, босоножки, сандалии, кроссовки, кеды, а для холодной погоды — ботинки и сапоги. В категории «Аксессуары» представлены те важные мелочи, которые сделают ваш образ завершенным: шарфы, платки, шляпы, резинки и ободки для волос, ремни, бижутерия. Не забудьте подобрать подходящую сумку или рюкзак. Здесь вы также найдете модели очков, парфюмерию и декор.
Вы можете рассчитаться за заказ наличными при получении курьерской доставки по вашему адресу, а также при самовывозе из магазинов сети Страдивариус. Для безналичного расчета в процессе оформления заказа принимаются к оплате банковские карты Visa, Mastercard, American Express, Мир.
Необходимо зайти на страницу Stradivarius и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Stradivarius необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 9
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Stradivarius.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.