Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки SuperStep | Июль 2020

Скидки на современную обувь от мировых брендов. Актуальных купонов: 10

10%
на ВСЁ

Промокод
Получи скидку 10% на ВСЕ товары по специальному промокоду

Беспл
доставка

Скидка
Сделай заказ на любую суму и получи доставку бесплатно

50%
купон

Скидка
Жаркие скидки до 50% на выделенный ассортимент

2000Р
купон

Скидка
При покупке от двух вещей скидка 2000 рублей

40%
купон

Скидка
Дисконт 40% на мужские кеды Lacoste

30%
купон

Скидка
Женские кроссовки Tommy Hilfiger с дисконтом 30%

50%
купон

Скидка
Дисконт 50% на мужские ботинки Lumberjack

30%
купон

Скидка
Сланцы Diadora с выгодой 30%

50%
купон

Скидка
Покупай выгодно - женские кроссовки Buffalo дешевле на 50%

40%
купон

Скидка
Экономия 40% при покупке женских кед Lacoste

10%
на ВСЁ

Промокод
Получи скидку 10% на ВСЕ товары по специальному промокоду

Беспл
доставка

Скидка
Сделай заказ на любую суму и получи доставку бесплатно

50%
купон

Скидка
Жаркие скидки до 50% на выделенный ассортимент

2000Р
купон

Скидка
При покупке от двух вещей скидка 2000 рублей

40%
купон

Скидка
Дисконт 40% на мужские кеды Lacoste

30%
купон

Скидка
Женские кроссовки Tommy Hilfiger с дисконтом 30%

50%
купон

Скидка
Дисконт 50% на мужские ботинки Lumberjack

30%
купон

Скидка
Сланцы Diadora с выгодой 30%

50%
купон

Скидка
Покупай выгодно - женские кроссовки Buffalo дешевле на 50%

40%
купон

Скидка
Экономия 40% при покупке женских кед Lacoste

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Befree

-60%

Акция

Минус 60% на бижуерию

KupiVip

-50%

Акция

Дисконт до 50% на женскую одежду и аксессуары Trussardi

Love Republic

-55%

Акция

Sale на женские плащи до 55%

Incanto

-2699Р

Акция

Покупайте с выгодой: 2699 рублей за 2 хлопковых полутопа

Популярные магазины

Постоянная распродажа

На сайте магазина СуперСтеп проходит постоянная распродажа обуви. Заходите в раздел «Sale» в интернет-магазине и выбирайте понравившуюся модель со скидкой до 70%: Adidas, Asics, Reebok, Vans и другие. На распродаже представлено более 100 товаров. Подписывайтесь на новостную рассылку ... магазина, чтобы первым узнавать о скидках.


Посетить SuperStep
Контакты SuperStep

Электронная почта:
returns@superstep.ru

Телефон:
8 (499) 429-08-01

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Похожие магазины
bonprix
SHEIN
Mothercare
Love Republic
Tom Tailor
DC shoes
Vans
O'stin
Ecco

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Постоянная распродажа

На сайте магазина СуперСтеп проходит постоянная распродажа обуви. Заходите в раздел «Sale» в интернет-магазине и выбирайте понравившуюся модель со скидкой до 70%: Adidas, Asics, Reebok, Vans и другие. На распродаже представлено более 100 товаров. Подписывайтесь на новостную рассылку ... магазина, чтобы первым узнавать о скидках.


Посетить SuperStep
Контакты SuperStep

Электронная почта:
returns@superstep.ru

Телефон:
8 (499) 429-08-01

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Похожие магазины
bonprix
SHEIN
Mothercare
Love Republic
Tom Tailor
DC shoes
Vans
O'stin
Ecco

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от SuperStep

Подробнее о магазине SuperStep

Интернет-магазин SuperStep создан для тех, кто хочет выбирать вещи с учетом собственных вкусов, не опираясь на шаблоны и стереотипы. Он предлагает обувь и одежду известных брендов с доставкой в любой населенный пункт России. Компания также владеет несколькими оффлайн-магазинами в различных городах страны.

Онлайн-бутик продает исключительно оригинальные вещи. На них предоставляют гарантию качества. Компания работает только с официальными поставщиками брендов. Реплики и подделки в продаже онлайн-ретейлера отсутствуют. Но в случае, если клиента что-то все же не устроило, он может вернуть товар. Причем по правилам магазина отвечать на вопросы о причинах возврата ему не придется.

Благодаря широкому ассортименту одежды и обуви в онлайн-магазине каждый клиент сможет купить вещи со скидками по промокодам и акциям в соответствии со своим вкусом и требованиями.

Как воспользоваться скидочным купоном в сникер-сторе SuperStep

Для покупки одежды и обуви со скидками можно воспользоваться промокодом. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр, которую нужно указать при заказе товаров. На нашем сайте доступен список действующих скидочных купонов и других акций онлайн-ретейлеров.

Рассмотрим, как купить товары в онлайн-магазине со скидкой по промокоду:

  1. Выбрать предложение в списке актуальных промоакций на нашем сайте и нажать на кнопку с ним.

  2. Изучить ассортимент онлайн-бутика и добавить понравившиеся вещи в корзину.

  3. Ввести и активировать промокод.

  1. Оформить заказ и получить покупку.

Перед использованием промокода нужно посмотреть на срок его действия и условия акции. Часто коды действуют только на первый заказ или покупку вещей отдельных брендов. После нажатия на кнопку акции код купона будет автоматически скопирован в буфер обмена. Его необязательно вводить в корзине, а можно вставить из буфера обмена. Это исключит ошибки при вводе.

Когда промокод применен, онлайн-магазин покажет сумму скидки в рублях. Для участия в некоторых акциях коды вводить не требуется. Сервис предупредит об этом до перенаправления пользователя в онлайн-магазин СуперСтеп.

Воспользоваться каждым промокодом клиент может только 1 раз, если иного прямо не оговорено в условиях акции. Для следующих покупок со скидками придется выбрать другое спецпредложение. Но их список регулярно обновляется, и проблем данное ограничение не доставит.

Покупка в онлайн-магазине SuperStep с максимальной скидкой

Использование промокода — не единственный способ выгодно покупать одежду и обувь. Магазин СуперСтеп предлагает всем клиентам получить дополнительную скидку на первую покупку. Для этого достаточно пройти регистрацию. Кроме того, зарегистрированный пользователь онлайн-бутика автоматически становится участником программы лояльности, получает за каждую покупку баллы на бонусный счет и может тратить их на частичную оплату других заказов.

Экономить больше при покупках в SuperStep можно участвуя в различных акциях компании. Информация о них публикуется на главной странице онлайн-бутика. Кроме скидок, по акциям можно получить бесплатную доставку и другие бонусы.

Чтобы не пропустить информацию о новых спецпредложениях компании, рекомендуется вступить в ее официальные группы в соцсетях. В них также публикуются обзоры новинок и проходят различные конкурсы, в которых можно выиграть персональный промокод на скидку или ценный подарок.

Еще один способ раньше других узнавать о новых акциях — подписаться на рассылку от SuperStep. В ней можно найти ссылки на интересные статьи об одежде и обуви. Подписчикам также иногда присылают персональные коды на скидку.

Для максимальной экономии стоит заглянуть и в раздел распродаж. В нем представлена одежда и обувь по сниженным ценам. Эти вещи не уступают по качеству или другим параметрам остальным товарам в каталоге и не имеют никаких дефектов. 

Популярные товары в магазине SuperStep со скидками

Чаще всего со скидками по купонам и акциям в магазине заказывают обувь для мужчин и женщин. В каталоге онлайн-бутика представлены кеды, кроссовки и ботинки для людей с самыми разными вкусами. Для тех, кто хочет быть в тренде, популярные модели текущего сезона выведены отдельным списком на главной странице.

Дополнительно для удобства покупателей новая коллекция выделена в отдельный раздел каталога. Для подбора подходящей вещи можно пользоваться фильтрами и различными видами сортировки товаров.

Помимо обуви, в онлайн-магазине можно купить различную женскую и мужскую одежду (куртки, брюки, футболки, свитеры, толстовки и т. д.), а также шапки, шарфы, сумки и другие аксессуары. 

Оплата и доставка в магазине SuperStep

Заказ в СуперСтеп можно оплатить сразу при оформлении с банковской карты или через личные кабинеты некоторых российских банков. Кроме того, можно рассчитаться за покупку при получении. Курьеры принимают оплату наличными и часто – по банковским картам.

Онлайн-магазин доставляет заказы «до двери» через службу DPD или в постаматы PickPoint. В большинстве случаев услуга оказывается бесплатно. Возможность использования кодов на скидку не зависит от выбранного способа оплаты и доставки. 

Часто задаваемые вопросы про SuperStep

★ Как получить промокоды в SuperStep?

Необходимо зайти на страницу SuperStep и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод SuperStep?

Чтобы воспользоваться промокодом от SuperStep необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от SuperStep доступно | Июль?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения SuperStep актуальны | Июль?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения SuperStep.

★ Почему стоит использовать купоны SuperStep?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.