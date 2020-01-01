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10%
на ВСЁ
Беспл
доставка
50%
купон
2000Р
купон
40%
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Электронная почта:
returns@superstep.ru
Телефон:
8 (499) 429-08-01
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
На сайте магазина СуперСтеп проходит постоянная распродажа обуви. Заходите в раздел «Sale» в интернет-магазине и выбирайте понравившуюся модель со скидкой до 70%: Adidas, Asics, Reebok, Vans и другие. На распродаже представлено более 100 товаров. Подписывайтесь на новостную рассылку ... магазина, чтобы первым узнавать о скидках.
Электронная почта:
returns@superstep.ru
Телефон:
8 (499) 429-08-01
Соц. сети:
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Интернет-магазин SuperStep создан для тех, кто хочет выбирать вещи с учетом собственных вкусов, не опираясь на шаблоны и стереотипы. Он предлагает обувь и одежду известных брендов с доставкой в любой населенный пункт России. Компания также владеет несколькими оффлайн-магазинами в различных городах страны.
Онлайн-бутик продает исключительно оригинальные вещи. На них предоставляют гарантию качества. Компания работает только с официальными поставщиками брендов. Реплики и подделки в продаже онлайн-ретейлера отсутствуют. Но в случае, если клиента что-то все же не устроило, он может вернуть товар. Причем по правилам магазина отвечать на вопросы о причинах возврата ему не придется.
Благодаря широкому ассортименту одежды и обуви в онлайн-магазине каждый клиент сможет купить вещи со скидками по промокодам и акциям в соответствии со своим вкусом и требованиями.
Для покупки одежды и обуви со скидками можно воспользоваться промокодом. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр, которую нужно указать при заказе товаров. На нашем сайте доступен список действующих скидочных купонов и других акций онлайн-ретейлеров.
Рассмотрим, как купить товары в онлайн-магазине со скидкой по промокоду:
Выбрать предложение в списке актуальных промоакций на нашем сайте и нажать на кнопку с ним.
Изучить ассортимент онлайн-бутика и добавить понравившиеся вещи в корзину.
Ввести и активировать промокод.
Оформить заказ и получить покупку.
Перед использованием промокода нужно посмотреть на срок его действия и условия акции. Часто коды действуют только на первый заказ или покупку вещей отдельных брендов. После нажатия на кнопку акции код купона будет автоматически скопирован в буфер обмена. Его необязательно вводить в корзине, а можно вставить из буфера обмена. Это исключит ошибки при вводе.
Когда промокод применен, онлайн-магазин покажет сумму скидки в рублях. Для участия в некоторых акциях коды вводить не требуется. Сервис предупредит об этом до перенаправления пользователя в онлайн-магазин СуперСтеп.
Воспользоваться каждым промокодом клиент может только 1 раз, если иного прямо не оговорено в условиях акции. Для следующих покупок со скидками придется выбрать другое спецпредложение. Но их список регулярно обновляется, и проблем данное ограничение не доставит.
Использование промокода — не единственный способ выгодно покупать одежду и обувь. Магазин СуперСтеп предлагает всем клиентам получить дополнительную скидку на первую покупку. Для этого достаточно пройти регистрацию. Кроме того, зарегистрированный пользователь онлайн-бутика автоматически становится участником программы лояльности, получает за каждую покупку баллы на бонусный счет и может тратить их на частичную оплату других заказов.
Экономить больше при покупках в SuperStep можно участвуя в различных акциях компании. Информация о них публикуется на главной странице онлайн-бутика. Кроме скидок, по акциям можно получить бесплатную доставку и другие бонусы.
Чтобы не пропустить информацию о новых спецпредложениях компании, рекомендуется вступить в ее официальные группы в соцсетях. В них также публикуются обзоры новинок и проходят различные конкурсы, в которых можно выиграть персональный промокод на скидку или ценный подарок.
Еще один способ раньше других узнавать о новых акциях — подписаться на рассылку от SuperStep. В ней можно найти ссылки на интересные статьи об одежде и обуви. Подписчикам также иногда присылают персональные коды на скидку.
Для максимальной экономии стоит заглянуть и в раздел распродаж. В нем представлена одежда и обувь по сниженным ценам. Эти вещи не уступают по качеству или другим параметрам остальным товарам в каталоге и не имеют никаких дефектов.
Чаще всего со скидками по купонам и акциям в магазине заказывают обувь для мужчин и женщин. В каталоге онлайн-бутика представлены кеды, кроссовки и ботинки для людей с самыми разными вкусами. Для тех, кто хочет быть в тренде, популярные модели текущего сезона выведены отдельным списком на главной странице.
Дополнительно для удобства покупателей новая коллекция выделена в отдельный раздел каталога. Для подбора подходящей вещи можно пользоваться фильтрами и различными видами сортировки товаров.
Помимо обуви, в онлайн-магазине можно купить различную женскую и мужскую одежду (куртки, брюки, футболки, свитеры, толстовки и т. д.), а также шапки, шарфы, сумки и другие аксессуары.
Заказ в СуперСтеп можно оплатить сразу при оформлении с банковской карты или через личные кабинеты некоторых российских банков. Кроме того, можно рассчитаться за покупку при получении. Курьеры принимают оплату наличными и часто – по банковским картам.
Онлайн-магазин доставляет заказы «до двери» через службу DPD или в постаматы PickPoint. В большинстве случаев услуга оказывается бесплатно. Возможность использования кодов на скидку не зависит от выбранного способа оплаты и доставки.
Необходимо зайти на страницу SuperStep и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от SuperStep необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
Наши специалисты отбирают только действующие предложения SuperStep.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.