Промокоды Tasty coffee на Февраль 2021

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На сайте компании Tasty coffee продается более полусотни сортов кофе. Также здесь можно купить чай и оборудование для приготовления напитков. Продукты, относящиеся к категориям «Сорт недели» и «Сорт месяца», доступны по дисконтным ценами. При заказе сразу нескольких упаковок дарят п ... одарок. Постоянные клиенты магазина получают накопительные карты. Чем активнее покупаешь, тем чаще тебе дают скидки. Еще есть возможность сэкономить, воспользовавшись промокодом Tasty coffee. Для активации такого купона достаточно скопировать код и указать его при оформлении заказа.
Юридический адрес:
426006, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 28
Электронная почта:
shop@tastycoffee.ru
Телефон:
8 (800) 333-49-80
Соц. сети:
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На сайте компании Tasty coffee продается более полусотни сортов кофе. Также здесь можно купить чай и оборудование для приготовления напитков. Продукты, относящиеся к категориям «Сорт недели» и «Сорт месяца», доступны по дисконтным ценами. При заказе сразу нескольких упаковок дарят п ... одарок. Постоянные клиенты магазина получают накопительные карты. Чем активнее покупаешь, тем чаще тебе дают скидки. Еще есть возможность сэкономить, воспользовавшись промокодом Tasty coffee. Для активации такого купона достаточно скопировать код и указать его при оформлении заказа.
Юридический адрес:
426006, г. Ижевск, ул. Баранова, д. 28
Электронная почта:
shop@tastycoffee.ru
Телефон:
8 (800) 333-49-80
Соц. сети:
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Интернет-магазин Tasty coffee специализируется на поставках свежеобжаренного кофе. Покупателям предлагают более 50 сортов этого популярного напитка. Кроме того, здесь продают чай и разнообразные аксессуары для кухни. Компания сотрудничает с сотнями кофеен, ресторанов и кафе России. Есть возможность заказать производство кофе и продавать его под собственным брендом.
На сайте действует гибкая система скидок. Постоянные клиенты получают накопительную карту. Кроме того, каждую неделю в Тэйсти кофе определяют сорта, предлагаемые по дисконтной цене. Если товар не подпадает под акцию, можно воспользоваться промокодом. Такие скидочные купоны бесплатно распространяют в интернете.
На этой странице собраны все действующие купоны продавца. Некоторые из них представляют собой ссылки на страницы акционных предложений. В других содержится промокод — пароль, который нужно указать в процессе оформления покупки. Это слово или набор букв и цифр. Порядок активации скидочного кода:
Выбрать товар.
Перейти в корзину для оформления заказа.
Заполнить онлайн-анкету.
Вставить промокод в одноименное поле.
Нажать «Применить» и убедиться в снижении цены.
Продолжить покупку.
Заказы принимают и по телефону. В этом случае нужно сообщить о промокоде дежурному менеджеру. Иногда актуальный купон нельзя использовать из-за скидки по другой акции или применения накопительной карты. Случаются и технические сбои. В таких ситуациях обращайтесь в техподдержку Tasty coffee. Вопрос можно задать по телефону и электронной почте, в соцсетях или мессенджере. Полный список контактов — на сайте.
Регистрация необязательна, но она дает ряд преимуществ, недоступных обычным покупателям. В Тэйсти кофе действует накопительная система. Потратив определенную сумму, клиент получает на карту дополнительный 1% скидки. Чем больше покупаешь, тем меньше платишь при последующих заказах. Этот бонус нельзя использовать вместе с промокодами и другими акциями.
Кроме того, зарегистрированные посетители Tasty coffee могут зарабатывать на партнерской программе. Участникам этого проекта начисляют процент от чека привлеченных ими клиентов. Наибольшее вознаграждение полагается за нового гостя, заказавшего кофе или чай. Отчисления идут и за последующие покупки. Чтобы стать партнером интернет-магазина, нужно:
Подключиться к программе в Admitad.
Разместить на своем сайте или странице в соцсети рекламные баннеры.
Получать деньги за покупки людей, перешедших по одной из ссылок.
При заказе нескольких пачек кофе или чая компания сегодня дарит подарок. Это может быть дополнительная упаковка напитка или аксессуар. Также установлены скидки на товары, маркированные как «сорт недели» или «сорт месяца». Обычно в этой категории собраны самые популярные бренды. Еще можно сэкономить, оформив подписку. Чтобы регулярно получать понравившиеся товары, достаточно при заполнении онлайн-анкеты установить галочку в пункте «Повторять этот заказ».
Каталог магазина состоит из 3 разделов:
кофе (в зернах, капсулах, дрип-пакетах);
чай (черный, зеленый, травяной, фруктовый и т. д.);
аксессуары (кофемолки, фильтры, оборудование для бариста и прочее).
Для удобства поиска предусмотрены фильтры. Например, можно указать уровень кислотности, способ обработки или степень обжарки кофе. При наличии скидки рядом с ценой указывается сумма, которую экономит покупатель. В остальных случаях можно использовать промокод или накопительную карту.
Владельцам магазинов и заведений общепита предлагают закупаться по оптовым ценам. Постоянные клиенты Tasty coffee получают дополнительные скидки на все продукты из категории «Кофе». Чем больше объемы, тем основательнее бонусы. Если есть желание продавать напитки под собственным брендом, компания готова поставлять партии в упаковках с дизайном заказчика.
Доставка заказов по России осуществляется Почтой России и PickPoint. Забрать посылку можно в отделении или постамате. В крупных городах доступны услуги курьерской службы. При покупках свыше установленной суммы или применении промокода на доставку предоставляются скидки. Если заявка поступила до 14:00, посылку отправят в тот же день.
Оплатить товар можно сразу, при оформлении заказа на сайте Тэйсти кофе, или после получения. Предусмотрены следующие способы расчета:
карты Visa, MasterCard и Мир;
кошельки WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi;
Samsung/Apple/Google Pay;
перевод на банковский счет (для юридических лиц);
наличные (при доставке курьером).
Также есть возможность рассчитаться подарочным сертификатом. Такие купоны продают на сайте магазина. Покупателю достаточно указать номинал и адрес электронной почты человека, которому предназначается подарок. Сертификат с промокодом вышлют на email с поздравлением от имени отправителя.
Перед подписанием акта о получении нужно проверить целостность упаковки. Если вкус напитка не понравится, обращайтесь к менеджеру-консультанту. Если недовольство вызвано объективными причинами, компания Tasty coffee заменит продукт или вернет деньги, но такие происшествия случаются очень редко.
Необходимо зайти на страницу Tasty Coffee и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Tasty Coffee необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Tasty Coffee.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Получите 1 пачку чая в подарок при покупке 6 пачек чая 100г
|не требуется
|Скидка
|При покупке 6 пачек кофе 250г получи подарок на выбор: пачка кофе или пачка чая, или аксессуар
|не требуется
|Скидка
|Участвуйте в накопительной системе и получайте выгоду до 15%
|не требуется
|Скидка
|Доставим до отделений Почты России бесплатно
|не требуется
|Скидка
|Подарочная карта от Tasty Coffee на любую сумму
|не требуется
|Скидка
|Оптовым покупателям предоставляем особые условия
|не требуется