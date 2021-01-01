Промокоды Tasty coffee на Февраль 2021

Tasty coffee — элитные сорта кофе и чая

Интернет-магазин Tasty coffee специализируется на поставках свежеобжаренного кофе. Покупателям предлагают более 50 сортов этого популярного напитка. Кроме того, здесь продают чай и разнообразные аксессуары для кухни. Компания сотрудничает с сотнями кофеен, ресторанов и кафе России. Есть возможность заказать производство кофе и продавать его под собственным брендом.

На сайте действует гибкая система скидок. Постоянные клиенты получают накопительную карту. Кроме того, каждую неделю в Тэйсти кофе определяют сорта, предлагаемые по дисконтной цене. Если товар не подпадает под акцию, можно воспользоваться промокодом. Такие скидочные купоны бесплатно распространяют в интернете.