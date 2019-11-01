Редакция от 01.11.2019 г.
Настоящее Пользовательское соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и сервисов сайта https://www.eg.ru/promokodi/.
Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Настоящее Пользовательское соглашение является публичной офертой.
Использование Вами Сервиса любым способом и в любой форме в пределах его объявленных функциональных возможностей, включая:
Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Сервиса, Вы подтверждаете, что:
Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Пользовательского Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех) дней с момента размещения новой версии Пользовательского Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
1.1 В настоящем документе применяются следующие термины и определения:
а) Сервис – совокупность функциональных возможностей программно-аппаратных средств, к которым Пользователю предоставляется доступ в целях информационного обслуживания.
б) Сайт – автоматизированная информационная система, доступная в сети Интернет по адресу (включая поддомены): https://www.eg.ru
в) Пользователь – посетитель Сайта.
г) Услуги – предоставление Пользователям на безвозмездной основе информации о специальных предложениях, распродажах, скидках и акциях в интернет-магазинах, в онлайн-сервисах и на любых других сайтах..
2.1. Обязательным условием заключения настоящего Пользовательского Соглашения является полное и безоговорочное принятие и соблюдение Пользователем в установленных ниже случаях требований и положений, определенных следующими документами (далее по тексту – Обязательные документы):
а) Политика обработки персональных данных, размещенная и/или доступная в сети Интернет по адресу https://www.eg.ru/promokodi/politika-konfidencialnostiy, которая содержит правила обработки персональных данных, а также предоставления и использования конфиденциальной информации, включая персональные данные Пользователя.
б) Политика cookies, размещенная и/или доступная в сети Интернет по адресу https://www.eg.ru/promokodi/cookie-policy, которая содержит правила использования cookies.
2.2. Администрация Сайта вправе устанавливать лимиты и вводить иные технические ограничения использования Сервиса, которые время от времени будут доводиться до сведения Пользователей в форме и способом по выбору Администрации Сайта.
Соглашаясь с условиями настоящего Пользовательского соглашения, Вы понимаете и признаете, что:
3.1. К отношениям Сторон по предоставлению Сервиса на безвозмездной основе не подлежат применению положения законодательства о защите прав потребителей.
3.2. Сервис предоставляется для использования в информационно-развлекательных целях на условиях «как есть», в связи с чем Пользователям не представляются какие-либо гарантии, что Сервис будет соответствовать всем требованиям Пользователя; услуги будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Сервиса, будут точными и надежными; качество какого-либо продукта, услуги, информации и контента, полученных с использованием Сервиса, будет соответствовать ожиданиям Пользователя; все ошибки в контенте и/или программном обеспечении Сервиса будут исправлены.
3.3. Поскольку Сервис находится на стадии постоянного дополнения и обновления новых функциональных возможностей, форма и характер предоставляемых услуг могут время от времени меняться без предварительного уведомления Пользователя. Администрация Сайта вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление услуг (или каких-либо отдельных функций в рамках услуг) всем Пользователям вообще или вам, в частности, без вашего предварительного уведомления.
3.4. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
3.5. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
4.1. Пользователь соглашается получать от Администрации Сайта на электронный адрес, указанный вами при работе с Сервисом, информационные электронные сообщения (далее — «нотификаторы»).
4.2. Администрация Сайта вправе использовать нотификаторы для информирования Пользователя об изменениях и новых возможностях Сервиса, об изменении Пользовательского соглашения или указанных в нем Обязательных документов, а также для рассылок информационного или рекламного характера.
5.1. Настоящее Пользовательское соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также вопросы, не урегулированные настоящим Пользовательским соглашением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Ничто в Пользовательском соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Пользовательским соглашением.
Признание судом какого-либо положения Пользовательского соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Пользовательского соглашения.
Все споры по Пользовательскому соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Администрации Сайта в соответствии с действующим процессуальным правом Российской Федерации.
5.3. Настоящее Пользовательское соглашение может быть изменено или прекращено Администрацией Сайта в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя и без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим.
5.4. Действующая редакция настоящего Пользовательского соглашения размещена на Сайте и доступна в сети Интернет по адресу https://eg.ru/promokodi/terms-of-use.