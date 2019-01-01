Timberland промокоды Октябрь 2019

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Эти жёлтые ботинки!

Наверняка не раз на улицах встречали людей в ярких башмаках. Помимо того, что компания Timberland задала тренд в обувной индустрии, товары отличаются качеством и экологичностью производства. Топсайдеры, лоферы, челси или просто ботинки ждут будущих владельцев на сайте, так же, как и ... курьер для доставки заказа уже на низком старте. При этом услуга будет оказана бесплатно при сумме заказа 10000 рублей. Будьте в топе Streetwear!


Посетить Timberland

Контакты Timberland

Юридический адрес:
г. Москва, Трубная площадь, дом 2, эт. 1, пом. I, ком. 55

Электронная почта:
e-shop@timberland.ru

Телефон:
+7(495)705-93-40

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Эти жёлтые ботинки!

Наверняка не раз на улицах встречали людей в ярких башмаках. Помимо того, что компания Timberland задала тренд в обувной индустрии, товары отличаются качеством и экологичностью производства. Топсайдеры, лоферы, челси или просто ботинки ждут будущих владельцев на сайте, так же, как и ... курьер для доставки заказа уже на низком старте. При этом услуга будет оказана бесплатно при сумме заказа 10000 рублей. Будьте в топе Streetwear!


Посетить Timberland

Контакты Timberland

Юридический адрес:
г. Москва, Трубная площадь, дом 2, эт. 1, пом. I, ком. 55

Электронная почта:
e-shop@timberland.ru

Телефон:
+7(495)705-93-40

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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SHEIN
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Kari
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Специальные предложения от Timberland

Скидка до 20% участникам Клуба Timberland

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Бонус 500 рублей за подписку на рассылку

Бонус 500 рублей за подписку на рассылку

Если впервые заглянули на сайт, подпишитесь на новостную рассылку в нижнем правом углу страницы. После того как будет введён e-mail, в окне появится цифровой промокод. Скопируйте его или запомните, так как он подарит скидку 500 рублей! В моменте оформления заказа вставьте значение в специальное поле и наблюдайте за тем, как уменьшится сумма покупки. Помимо этого на электронную почту будут регулярно поступать сообщения о старте закрытых распродаж и специальные предложения, разработанные для подписчиков.

Timberland OUTLET

Timberland OUTLET

Кошелёк уже не рад находкам на сайте? Пощадите его! Загляните в раздел OUTLET, скидки в котором достигают 40%. Ботинки, куртки или рубашки с дисконтом выглядят намного приятнее и привлекательнее. Коллекция может быть прошлой, но это никак не отражается на качестве позиции. Всё та же натуральная кожа, те же мембраны для утепления курток, тот же мягкий и приятный телу хлопок. Порадуйте новинками себя и близких!

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