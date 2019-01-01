Промокоды Том Тейлор на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 5
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Юридический адрес:
119034, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23, стр. 3, пом. III, ком.1
Электронная почта:
service@tom-tailor.ru
Телефон:
8 (800) 200-52-59
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Доставка по России осуществляется партнерской службой доставки, службой DPD, Почтой России, а так же в пункты выдачи товара.
Если вы по каким-то причинам желаете вернуть приобретенные товары, Вы можете сделать это в течение 30 дней при условии того, что товар не был в употреблении, а так же при наличии оригинальной упаковки.