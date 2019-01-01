Промокоды Том Тейлор на Сентябрь 2019

Доставка и оплата

Вы уже укомплектовали свой заказ и даже применили один из промокодов на скидку Том Тейлор? Отлично, осталось лишь оплатить и получить свой заказ. Вы можете произвести оплату одним из следующих способов: наличными курьеру или банковской картой.

Доставка по России осуществляется партнерской службой доставки, службой DPD, Почтой России, а так же в пункты выдачи товара.

Если вы по каким-то причинам желаете вернуть приобретенные товары, Вы можете сделать это в течение 30 дней при условии того, что товар не был в употреблении, а так же при наличии оригинальной упаковки.