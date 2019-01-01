Промокоды Том Тейлор на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 5

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Немецкое качество по русским ценам

«Tom Tailor» это высококачественная одежда немецкой марки для повседневной жизни и отдыха. В официальном интернет-магазине Вы найдете полную линейку размерного ряда, удобный калькулятор размеров, широкий ассортимент, выгодные акции и удобную бонусную программу. Пользуйтесь услугой п... римерки в регионах Москва и Санкт-Петербург, подписывайтесь на новостную рассылку и наслаждайтесь настоящим немецким качеством изделий! Вы хотели бы совершить свою первую выгодную покупку прямо сегодня? Отлично, просто скопируйте один из промокодов Том Тейлор и вставьте его на странице оплаты заказа.


Посетить Tom Tailor

Контакты Tom Tailor

Юридический адрес:
119034, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23, стр. 3, пом. III, ком.1

Электронная почта:
service@tom-tailor.ru

Телефон:
8 (800) 200-52-59

Соц. сети:

vkfacebookinstagram

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Новостная рассылка должна быть не только информативной, но и полезной! Подписываясь на рассылку онлайн-магазина «Tom Tailor», Вы становитесь обладателем не только подборок выгодных акций и промокодов Tom Tailor, но и купона на скидку 500 рублей. Для того, чтобы воспользоваться предложением, Вам необходимо заполнить поле внизу главной страницы официального сайта. После успешной авторизации, на указанный Вами электронный адрес будет выслан купон со скидкой. При желании Вы так же можете в любой момент отказаться от рассылки, пройдя по ссылке в любом из электронных писем.

Программа лояльности

Программа лояльности

Участвуя в бонусной программе магазина «Tom Tailor» Вы можете экономить до 50% на стоимости будущих товаров. Совершайте покупки в розничных и онлайн-магазине и получайте 5% в виде бонусов, а так же подарок в Ваш День Рождения, приглашения на мероприятия и закрытые распродажи, персональные купоны Том Тейлор и другие привилегии. Для того, чтобы стать участником бонусной программы, Вам необходимо совершить покупку на любую сумму в одном из розничных магазинов «Tom Tailor».

Доставка и оплата

Доставка и оплата

Вы уже укомплектовали свой заказ и даже применили один из промокодов на скидку Том Тейлор? Отлично, осталось лишь оплатить и получить свой заказ. Вы можете произвести оплату одним из следующих способов: наличными курьеру или банковской картой.
Доставка по России осуществляется партнерской службой доставки, службой DPD, Почтой России, а так же в пункты выдачи товара.
Если вы по каким-то причинам желаете вернуть приобретенные товары, Вы можете сделать это в течение 30 дней при условии того, что товар не был в употреблении, а так же при наличии оригинальной упаковки. 

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