Промокоды Юлмарт на Сентябрь 2019

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Посетить Юлмарт

Контакты Юлмарт

Электронная почта:
sales.msk@ulmart.ru

Телефон:
8 (495) 287-42-41

Соц. сети:

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Оплата и возврат

Оплата и возврат

Вы можете оплатить свой заказ в Юлмарт следующими способами: наличными или картой в одном из офисов при получении, банковской картой онлайн, бонусами, которые зачисляются при покупке подарочных сертификатов или за участие в акциях или же подарочными сертификатами.
Вы можете отказаться от всего заказа до его получения или же вернуть товар в течение 14 дней, указав причину возврата. Помните, товар должен быть в полной комплектации и без следов эксплуатации, чтобы сотрудник Юлмарт принял его и оформил возврат.

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