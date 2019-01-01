Промокоды Юлмарт на Сентябрь 2019

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Вы можете отказаться от всего заказа до его получения или же вернуть товар в течение 14 дней, указав причину возврата. Помните, товар должен быть в полной комплектации и без следов эксплуатации, чтобы сотрудник Юлмарт принял его и оформил возврат.