Промокоды Утконос на Сентябрь 2019

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Магазин Утконос радует своих покупателей круглосуточной доставкой по Москве и Московской области. Минимальная сумма заказа составляет 1000 рублей, а, начиная с 1500 рублей Вы можете пользоваться услугой бесплатной доставки. С более детальной картой доставки можно ознакомиться на официальном сайте в разделе «доставка».
Вы можете оплатить свой заказ наличными или банковской картой заранее или же после получения заказа.
Вы можете вернуть весь заказ или часть зарезервированных товаров до получения, не оплачивая стоимости доставки. Возврату подлежат продуктовые товары только ненадлежащего качества. Остальные товары можно вернуть, если они не были в употреблении.