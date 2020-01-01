Промокоды и скидки Вар Тандер | Май 2020

War Thunder: интернет-магазин для поклонников игры

Боевой симулятор War Thunder – это онлайн-MMO разработка Gaijin Entertainment, посвященная наземным, воздушным и морским баталиям. Период – от Второй мировой до наших дней. В игре доступны традиционный многопользовательский режим сражения против других игроков, одиночные и кооперативные миссии против управляемого компьютером противника и сражения, реконструирующие ход реальных исторических битв. Игра отличается отсутствием привычных очков HP (вместо них интеллектуальная система повреждения), красочной реалистичной графикой и большим выбором техники. Имеется более 1500 боевых единиц, среди которых танки, самолеты, вертолеты и морские суда.

Игра War Thunder доступна на платформах Windows, Xbox и PlayStation. Она бесплатна и распространяется по модели free 2 play. Для участия не нужно тратить деньги, но возможность их вложения (донат) присутствует. Вкладывая средства, можно ускорить прокачку учетной записи для открытия новой техники и возможностей, покупать специальное снаряжение и инвентарь. Чтобы получать их со скидкой или вообще бесплатно, можно использовать промокоды и акционные купоны. Коды, актуальные в настоящее время, публикуются на этой странице. Они доступны всем посетителям и регулярно обновляются по мере окончания акций и появления новых.