Промокоды и скидки Викиум | Июнь 2020

Подробнее о Wikium

С 2013 года российский проект Викиум помогает развивать мышление, логику и ум в целом. Уже в первый месяц работы проекта к нему присоединилось около 100 человек, что приносило прибыль около 15 тыс. рублей в месяц. Со временем компания расширила ассортимент предлагаемых тренажеров и вышла на мировой уровень.

Посетителям сегодня предлагаются множественные продукты, включая индивидуальные программы. Чтобы привлечь внимание к своим продуктам, платформа улучшает функционал, проводит промоакции и раздает скидки.