Промокоды и скидки Викиум | Июнь 2020

0 оценок поставлено средняя 0
400Р
на ВСЁ
400Р
на ВСЁ
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
...
Электронная почта:
support@wikium.ru
Телефон:
+7 (495) 133 86 63
Соц. сети:
С 2013 года российский проект Викиум помогает развивать мышление, логику и ум в целом. Уже в первый месяц работы проекта к нему присоединилось около 100 человек, что приносило прибыль около 15 тыс. рублей в месяц. Со временем компания расширила ассортимент предлагаемых тренажеров и вышла на мировой уровень.
Посетителям сегодня предлагаются множественные продукты, включая индивидуальные программы. Чтобы привлечь внимание к своим продуктам, платформа улучшает функционал, проводит промоакции и раздает скидки.
Компания предлагает купоны на скидку при покупке платных пакетов услуг. На нашем сайте представлены действующие коды и акции. В последнем случае для того, чтобы получить скидку, достаточно перейти по ссылке и ознакомиться с условиями предложения. Но для применения промокода нужно выполнить дополнительные действия:
Выбрать купон и открыть его.
Перейти на сайт Викиума.
Авторизоваться и ответить на вопросы системы для подбора оптимальной программы.
Перейти в личный кабинет и нажать «Получить премиум».
Нажать «Ввести промокод» под таблицей с выбором пакетов услуг.
Подтвердить ввод и завершить оформление заказа.
Промокод можно активировать и в личном кабинете. Для этого после авторизации перейдите в свой профиль, найдите поле для ввода и вставьте туда номер. На этой странице сайта можно скопировать скидочные купоны, доступные всем пользователям, но некоторые скидки можно получить, только выполнив определенные действия. Например, в системе иногда появляются скидки на первый заказ, они рассылаются авторизованным пользователям — на почту или системным сообщением. В таком случае нужно будет скопировать цифро-буквенную комбинацию и использовать ее по описанной выше инструкции.
Скидки. Платформа проводит распродажи, в рамках которых посетители могут получить больше продуктов по сниженной цене. Скидками празднуются важные даты для компании и некоторые календарные праздники. Следить за снижением цен на услуги платформы можно на этой странице.
Акции. В рамках акционных предложений со всеми актуальными акциями, которые сейчас проходят в Викиум, тоже можно ознакомиться на данной странице сайта. Здесь также перечислены условия участия и преимущества, которые за это можно получить. Часто предметом акций становятся курсы и отдельные программы, а иногда — весь платный контент.
Купоны. С использованием промокодов цену доступа к контенту можно снизить на 10 % и более. Компания раздает коды купонов своим партнерам, корпоративным и постоянным клиентам. Все предложения платформы мы собрали на этой странице сайта. Здесь можно выбрать код, который действует на определенную программу или, например, на первую покупку. После копирования цифро-буквенную комбинацию нужно применить по инструкции.
Социальные сети. Присоединившись к компании в социальных сетях, можно следить за новостями и анонсами акций. В группах размещаются эксклюзивные предложения, доступные только подписчикам, часто встречаются интересные возможности снизить цену.
Индивидуальные предложения. Иногда организаторы рассылают участникам системы индивидуальные предложения — промокоды, скидку с ограниченным периодом действия и другие поощрения за активность на сайте.
Кешбэк. За каждую покупку сервис начисляет баллы, которые используются для других покупок. Баланс отображается в личном кабинете.
Подарки. При оплате пакетов услуг можно получить подарки, например удвоение периода доступа к курсам, премиум-аккаунту и пр.
На сайте предлагаются курсы, вебинары и занятия с куратором, направленные на развитие когнитивных способностей. Для эффективности задействованы специальные тренажеры и искусственный интеллект, который ежедневно обновляет программу обучения в зависимости от успехов, достигнутых ранее.
Наиболее востребованными продуктами в Викиуме остается премиум-доступ, при покупке которого можно использовать промокод, а также курсы по направлениям:
критическое мышление;
дедукция;
эмоциональный интеллект;
скорочтение;
развитие внимания;
творческое мышление;
общение;
профессиональный рост.
Пользователям доступны специальные нейротренажеры. Сейчас их более 50, и этот список постоянно пополняется. В основе эффективности программ лежат научные знания. Это работы выдающихся ученых, посвященные пространственной памяти, вниманию, восприятию, смысловому запоминанию, мнемотехнике и другим приемам. Благодаря запатентованной технике занятий процесс обучения остается интересным и эффективным день ото дня, а промокоды делают курсы доступными.
Платежи проводятся через защищенное соединение, что исключает кражу данных. Оплатить любой из выбранных продуктов можно онлайн. Для этого подойдут такие платежные инструменты:
банковская карта;
Сбербанк Онлайн;
Яндекс.Деньги;
QIWI Wallet;
WebMoney;
Альфа-Клик;
Google Pay;
PayPal.
В Викиуме пользователей ждет разнообразие учебного процесса и методики, делающие занятия эффективными и интересными.