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Промокоды и скидки Викиум | Июнь 2020

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Контакты Викиум

Электронная почта:
support@wikium.ru

Телефон:
+7 (495) 133 86 63

Соц. сети:

vkfacebook instagram
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Нетология

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

...


Посетить Викиум
Контакты Викиум

Электронная почта:
support@wikium.ru

Телефон:
+7 (495) 133 86 63

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Похожие магазины
book24
Буквоед
Издательство МИФ
Нетология

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Специальные предложения от Викиум

Подробнее о Wikium

Подробнее о Wikium

С 2013 года российский проект Викиум помогает развивать мышление, логику и ум в целом. Уже в первый месяц работы проекта к нему присоединилось около 100 человек, что приносило прибыль около 15 тыс. рублей в месяц. Со временем компания расширила ассортимент предлагаемых тренажеров и вышла на мировой уровень.

Посетителям сегодня предлагаются множественные продукты, включая индивидуальные программы. Чтобы привлечь внимание к своим продуктам, платформа улучшает функционал, проводит промоакции и раздает скидки.

Как применить промокод на платформе Викиум

Как применить промокод на платформе Викиум

Компания предлагает купоны на скидку при покупке платных пакетов услуг. На нашем сайте представлены действующие коды и акции. В последнем случае для того, чтобы получить скидку, достаточно перейти по ссылке и ознакомиться с условиями предложения. Но для применения промокода нужно выполнить дополнительные действия:

  1. Выбрать купон и открыть его.

  2. Перейти на сайт Викиума.

  3. Авторизоваться и ответить на вопросы системы для подбора оптимальной программы.

  4. Перейти в личный кабинет и нажать «Получить премиум».

  5. Нажать «Ввести промокод» под таблицей с выбором пакетов услуг.

  6. Подтвердить ввод и завершить оформление заказа.

Промокод можно активировать и в личном кабинете. Для этого после авторизации перейдите в свой профиль, найдите поле для ввода и вставьте туда номер. На этой странице сайта можно скопировать скидочные купоны, доступные всем пользователям, но некоторые скидки можно получить, только выполнив определенные действия. Например, в системе иногда появляются скидки на первый заказ, они рассылаются авторизованным пользователям — на почту или системным сообщением. В таком случае нужно будет скопировать цифро-буквенную комбинацию и использовать ее по описанной выше инструкции.

Как покупать в Викиум по сниженной цене

Как покупать в Викиум по сниженной цене

  • Скидки. Платформа проводит распродажи, в рамках которых посетители могут получить больше продуктов по сниженной цене. Скидками празднуются важные даты для компании и некоторые календарные праздники. Следить за снижением цен на услуги платформы можно на этой странице.

  • Акции. В рамках акционных предложений со всеми актуальными акциями, которые сейчас проходят в Викиум, тоже можно ознакомиться на данной странице сайта. Здесь также перечислены условия участия и преимущества, которые за это можно получить. Часто предметом акций становятся курсы и отдельные программы, а иногда — весь платный контент.

  • Купоны. С использованием промокодов цену доступа к контенту можно снизить на 10 % и более. Компания раздает коды купонов своим партнерам, корпоративным и постоянным клиентам. Все предложения платформы мы собрали на этой странице сайта. Здесь можно выбрать код, который действует на определенную программу или, например, на первую покупку. После копирования цифро-буквенную комбинацию нужно применить по инструкции.

  • Социальные сети. Присоединившись к компании в социальных сетях, можно следить за новостями и анонсами акций. В группах размещаются эксклюзивные предложения, доступные только подписчикам, часто встречаются интересные  возможности снизить цену.

  • Индивидуальные предложения. Иногда организаторы рассылают участникам системы индивидуальные предложения — промокоды, скидку с ограниченным периодом действия и другие поощрения за активность на сайте.

  • Кешбэк. За каждую покупку сервис начисляет баллы, которые используются для других покупок. Баланс отображается в личном кабинете.

  • Подарки. При оплате пакетов услуг можно получить подарки, например удвоение периода доступа к курсам, премиум-аккаунту и пр.

Ассортимент контента со скидкой на сайте Викиум

Ассортимент контента со скидкой на сайте Викиум

На сайте предлагаются курсы, вебинары и занятия с куратором, направленные на развитие когнитивных способностей. Для эффективности задействованы специальные тренажеры и искусственный интеллект, который ежедневно обновляет программу обучения в зависимости от успехов, достигнутых ранее.

Наиболее востребованными продуктами в Викиуме остается премиум-доступ, при покупке которого можно использовать промокод, а также курсы по направлениям:

  • критическое мышление;

  • дедукция;

  • эмоциональный интеллект;

  • скорочтение;

  • развитие внимания;

  • творческое мышление;

  • общение;

  • профессиональный рост.

Пользователям доступны специальные нейротренажеры. Сейчас их более 50, и этот список постоянно пополняется. В основе эффективности программ лежат научные знания. Это работы выдающихся ученых, посвященные пространственной памяти, вниманию, восприятию, смысловому запоминанию, мнемотехнике и другим приемам. Благодаря запатентованной технике занятий процесс обучения остается интересным и эффективным день ото дня, а промокоды делают курсы доступными.

Оплата в Wikium

Оплата в Wikium

Платежи проводятся через защищенное соединение, что исключает кражу данных. Оплатить любой из выбранных продуктов можно онлайн. Для этого подойдут такие платежные инструменты:

  • банковская карта;

  • Сбербанк Онлайн;

  • Яндекс.Деньги;

  • QIWI Wallet;

  • WebMoney;

  • Альфа-Клик;

  • Google Pay;

  • PayPal.

В Викиуме пользователей ждет разнообразие учебного процесса и методики, делающие занятия эффективными и интересными.

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