Промокоды и скидки Фанбург | Февраль 2021

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Компания Фанбург — это круглосуточная доставка цветов, подарков, воздушных шаров и украшений для праздничных залов. Здесь можно заказать букеты и сюрпризы к любому событию: день рождения, 8 Марта, свадьба, корпоратив, юбилейная дата или выпускной вечер — Фанбург готов украсить любое ... торжество. Компания также оказывает услуги по оформлению помещений опытными дизайнерами и декораторами. Используйте купоны Funburg и участвуйте в акциях магазина, чтобы сделать праздник ярче и доступнее.
Юридический адрес:
ул. Луначарского, 221
Электронная почта:
mail@funburg.ru
Телефон:
+7 (343) 204-94-46
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Компания Фанбург — это круглосуточная доставка цветов, подарков, воздушных шаров и украшений для праздничных залов. Здесь можно заказать букеты и сюрпризы к любому событию: день рождения, 8 Марта, свадьба, корпоратив, юбилейная дата или выпускной вечер — Фанбург готов украсить любое ... торжество. Компания также оказывает услуги по оформлению помещений опытными дизайнерами и декораторами. Используйте купоны Funburg и участвуйте в акциях магазина, чтобы сделать праздник ярче и доступнее.
Юридический адрес:
ул. Луначарского, 221
Электронная почта:
mail@funburg.ru
Телефон:
+7 (343) 204-94-46
Соц. сети:
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Интернет-магазин Фанбург — это место, где можно выбрать цветы, букеты, воздушные шары, подарки и другие товары для праздника. Компания работает в Москве и Екатеринбурге, принимая заказы от частных лиц и корпоративных клиентов. Здесь есть все для оформления интерьера к празднику и поддержания атмосферы радости. Консультанты компании помогут подобрать украшения и подарки по любому поводу.
А избежать лишних расходов помогут акции, которые компания проводит регулярно, а также общедоступные промокоды и персональные скидочные купоны. Чтобы находить их было удобнее, мы собрали все спецпредложения Фанбург в одном каталоге. На этой странице представлены акции с промокодами и без, участвовать в которых могут все читатели. Для этого нужно выбрать предложение и следовать подсказкам, приведенным ниже.
Акции с промокодами — это спецпредложения, позволяющие получить скидку с помощью кода купона, вводимого на сайте. Для его применения нужно найти такой код в нашем каталоге действующих спецпредложений, скопировать его и перейти в магазин для активации. Если в браузере активно исполнение JS, эти действия должны выполняться автоматически по клику на актуальную акцию. Если этого не происходит, нужно выполнить указанные операции вручную и следовать подсказкам:
Найти в интернет-магазине предложения, которые вам интересны.
Добавить нужные позиции в корзину покупок и открыть ее, чтобы оставить заявку на заказ.
В меню оформления заказа внизу найти поле «номер карты или промокод» и скопировать в него из буфера обмена код купона.
Продолжить оформление, заполнив обязательные поля в анкете, выбрав способ оплаты и указав адрес доставки.
Так как для ввода промокода используется то же поле, что и для номера клубной карты, одновременно воспользоваться купоном на скидку и программой лояльности не получится. При заказе будет автоматически выбрана более крупная сумма дисконта. Кроме того, на сайте Funburg часто проводятся акции и распродажи, получающие получить скидку без дополнительных действий. Если комбинировать такие предложения с вводом промокода — дисконт станет больше.
Если подходящего промокода на сегодня нет, можно получить скидку на доставку цветов, украшений и подарков, пользуясь другими дисконтными предложениями. В их числе:
Накопительная программа лояльности. Зарегистрированные покупатели получают клубную карту, держателям которой доступна накопительная скидка. Когда сумма сделанных заказов превысит 5 тысяч рублей, дисконт составит 5%, а после преодоления рубежа в 10 тысяч увеличится до 10%.
Скидки на крупные заказы. Крупным покупателям и корпоративным клиентам компании доступен дисконт за масштабы заказа. Скидки для частных лиц достигают 20%, а для бизнеса действуют индивидуальные условия.
Дисконт за предзаказ цветов. На заказы, сделанные не позже, чем за неделю до их выполнения, распространяется скидка 5%.
Скидки за отзывы. Авторам отзывов на Google и Яндекс интернет-магазин предоставляет дисконт на следующие заказы цветов, подарков и украшений.
Бесплатная доставка. Крупные заказы, а также оформленные в приложении покупки доставляются бесплатно. Исключение — отправка в отдаленные районы городов.
Скидки за фото в соцсетях. Покупатели, размещающие фото с покупками в Instagram с хэштэгом #фанбургвкадре, участвуют в розыгрыше скидок до 15% на следующий заказ. Менеджеры компании просматривают такие снимки и выбирают лучшие, а их авторы получают персональные промокоды.
Это не конечный список скидок, доступных в интернет-магазине Фанбург. Перечень акционных предложений регулярно обновляется, и, чтобы отслеживать изменения, можно подписаться на новости компании. Уведомления об актуальных и готовящихся мероприятиях будут периодически приходить на email. Для этой же цели можно подписаться на страницы магазина в социальных сетях ВКонтакте, Instagram и Facebook.
Компания регулярно организует акции, в рамках которых со скидками доступны:
цветы и готовые букеты;
воздушные шарики и фигуры из них;
подарки и подарочные упаковки;
украшения для оформления помещений к праздникам.
Полный список товаров, участвующих в акции сегодня, можно просмотреть на сайте магазина, а лучшие скидки — найти на этой странице.
Заказывая цветы, подарки и украшения в магазине Фанбург, можно оплачивать их удобным способом:
наличными курьеру;
банковской картой на сайте и при получении;
мобильным платежом Apple Pay, Google Pay;
со счета PayPal;
электронными деньгами.
Доставка покупок выполняется по Москве, Екатеринбургу и пригородам. Тарифы зависят от удаленности адреса покупателя. Заказы в пределах города днем отправляются за счет магазина. Курьеры работают круглосуточно, но ночная бесплатная доставка отсутствует. При оформлении покупки онлайн на сайте отображается ориентировочное время доставки заказа.
Необходимо зайти на страницу Фанбург и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Фанбург необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 14
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Фанбург.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|При покупке букета от 3000 рублей скидка 10%
|не требуется
|Скидка
|За заказ воздушных шаров получи выгоду до 20%
|не требуется
|Скидка
|На предзаказы выгода 5%
|не требуется
|Скидка
|Заказы от 2000 рублей по Екатеринбургу доставим бесплатно
|не требуется
|Скидка
|По Москве доставка заказов от 2500 рублей бесплатная
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка при заказе через приложение
|не требуется
|Скидка
|Получи на доставку следующего заказа минус 100 рублей
|не требуется
|Скидка
|Дарим постоянную скидку 5% за покупки от 5000 рублей
|не требуется