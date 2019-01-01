Промокоды М.Видео на Сентябрь 2019

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4 оценки поставлены средняя 4.5

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Спасибо за оценку!

4 оценки поставлены средняя 4.5

В М.Видео за скидками!

М.Видео – российский лидер по продаже электроники и бытовой техники. С 1993 года, компания радует покупателей не только качественным товаром и широким ассортиментом, но и многочисленными эксклюзивными предложениями, скидками и отличным сервисом. Каждый день на официальном сайте появ... ляются все новые акции, которые не оставят никого равнодушным. Рассрочка без переплаты, скидки до 50%, подарки, а так же многое другое ждет вас в меню «Акции».


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Контакты М.Видео

Юридический адрес:
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, стр. 20

Электронная почта:
24@mvideo.ru

Телефон:
8 (495)-777-777-5 8 (800) 600-777-5

Соц. сети:

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