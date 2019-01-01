Промокоды М.Видео на Сентябрь 2019

Защита от переплат

Боитесь переплатить? В М.Видео с вами этого точно не случится! Если вы нашли желаемый товар дешевле у другого представителя, цена будет снижена прямо на кассе или компенсирована при покупке онлайн! Так же в случае снижения цены приобретенного вами товара в течение 14 дней после покупки, вам будет возмещена разница.

Купили товар и передумали? М. Видео дает Ваш шанс обменять его в течение 30ти дней (с 8 по 30 день для интернет-заказов). Для возврата Вам будет нужна сохраненная упаковка от продукта и чек.