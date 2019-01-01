Промокоды Nike на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 5

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Nike – больше, чем просто обувь

Компания Nike является всемирно известным производителем спортивной одежды и обуви. На официальном сайте Вас ждут сотни оригинальных моделей кроссовок для спорта и активного отдыха, новейшие коллекции одежды и, конечно же, распродажа с тысячами наименований по сниженной цене. Выбира... йте из нескольких видов спорта, используйте удобную систему фильтров или же воспользуйтесь услугами клиентского сервиса. А, если Вы хотите начать свое знакомство с данным брендом прямо сейчас, примените один из наших промокодов Nike и сделайте свою покупку еще более выгодной!


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Контакты Nike

Телефон:
8 (495) 926-72-53

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Новости Nike

Новости Nike

Во вселенной Nike не бывает плохих новостей! Подписавшись на новостную рассылку, Вы будете получать по электронной почте лишь самое лучшее – выгодные промокоды на скидку Nike, подарки в День Рождения, приглашения на закрытые распродажи и многое другое! Для того, чтобы подписаться на новостную рассылку, щелкните по вкладке «подписаться на рассылку» внизу главной страницы сайта и введите свой электронный адрес. Будьте внимательны, Вам может понадобиться подтвердить свой адрес, для этого достаточно будет перейти по ссылке в электронном письме от Nike. 

Бесплатная доставка и оплата

Бесплатная доставка и оплата

Nike предоставляет своим покупателям бесплатную доставку на заказы от 15 000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться данной акцией, Вам необходимо лишь поместить все желаемые товары в корзину и перейти к оплате. Стоимость доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости заказа.
Оплатить заказ Nike Вы можете банковской картой или через платежную систему PayPal.

Возврат

Возврат

Компания Nike предоставляет самые удобные условия условия возврата: Вы можете вернуть товар по любой причине в течение 30 дней с момента покупки. А участники программы NikePlus могут абсолютно бесплатно вернуть товары, которые не были в эксплуатации даже по истечении 30 дней.
Для того, чтобы оформить возврат, Вам необходимо заполнить возвратную накладную, которую можно скачать на официальном сайте, выбрать заказ в своем личном кабинете и нажать кнопку «MANAGE RETURNINGS» (Возврат товаров). Укажите всю необходимую информацию, надежно упакуйте товар, приложив все полученные формы и отнесите товар на пункт самовывоза, где его заберет курьер. 

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