Промокоды Nike на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 5
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Телефон:
8 (495) 926-72-53
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Nike предоставляет своим покупателям бесплатную доставку на заказы от 15 000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться данной акцией, Вам необходимо лишь поместить все желаемые товары в корзину и перейти к оплате. Стоимость доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости заказа.
Оплатить заказ Nike Вы можете банковской картой или через платежную систему PayPal.
Компания Nike предоставляет самые удобные условия условия возврата: Вы можете вернуть товар по любой причине в течение 30 дней с момента покупки. А участники программы NikePlus могут абсолютно бесплатно вернуть товары, которые не были в эксплуатации даже по истечении 30 дней.
Для того, чтобы оформить возврат, Вам необходимо заполнить возвратную накладную, которую можно скачать на официальном сайте, выбрать заказ в своем личном кабинете и нажать кнопку «MANAGE RETURNINGS» (Возврат товаров). Укажите всю необходимую информацию, надежно упакуйте товар, приложив все полученные формы и отнесите товар на пункт самовывоза, где его заберет курьер.