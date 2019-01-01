Промокоды Перекресток на Сентябрь 2019

1 оценка поставлена средняя 5
200Р
купон
60%
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
33%
купон
10%
купон
Лучшие
предложения
45%
купон
43%
купон
30%
купон
30%
купон
Беспл
доставка
40%
купон
30%
купон
45%
купон
35%
купон
200Р
купон
60%
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
33%
купон
10%
купон
Лучшие
предложения
45%
купон
43%
купон
30%
купон
30%
купон
Беспл
доставка
40%
купон
30%
купон
45%
купон
35%
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
1500Р
на ВСЁ
500Р
на ВСЁ
300Р
купон
10%
на ВСЁ
7%
купон
5%
купон
Беспл
подарок
60%
купон
Беспл
подарок
10%
cashback
Беспл
подарок
Беспл
подарок
1 оценка поставлена средняя 5
В супермаркете Перекресток Вас ждут товары наилучшего качества по самым выгодным ценам! Выбирайте из десятков категорий и совершайте покупки, не выходя из дома, а так же получайте выгоду от акций «онлайн дешевле» и «клуб перекресток». Вы еще не совершали покупок в онлайн-супермаркет... е Перекресток? Отлично, ведь тогда у Вас есть шанс получить скидку 1500 рублей на три первых заказа! Или же воспользуйтесь одним из наших промокодов Перекресток и сэкономьте до 50% на заказе!
Телефон:
8 (800) 200-95-55
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Теперь покупки в сети «Перекресток» стали еще выгоднее! Получайте и используйте купоны на скидки или дополнительные баллы по карте Клуба Перекресток. Купоны Вы можете найти на чеках, в мобильном приложении «Мой Перекресток», в листовках и на страницах сайтов-партнеров. Чтобы обналичить купон, просто предъявите его продавцу-кассиру перед совершением покупки.
Делать подарки – всегда приятно! Особенно, когда точно знаешь, что даришь близкому человеку что-то, действительно, нужное! С подарочным сертификатом сети «Перекресток» Вы точно не прогадаете, ведь сертификат Перекрестка это не просто карта, это пропуск в мир скидок, разнообразия и хорошего настроения! Оформите свой сертификат, загрузив туда личное фото, выберите номинал и укажите время и место доставки. Готово, Ваш подарок уже в пути!
Если Вы не нашли промокод или купон на скидку Перекресток, то на помощь всегда придет раздел с акциями! Щелкните по ссылке в верхнем меню главной страницы сайта и откройте для себя множество выгодных предложений: все по 99 рублей, 3 по цене 2, кэшбэк и многое другое. Так же в разделе акции есть вкладка «онлайн дешевле», товары из которой стоят дешевле, чем в розничных магазинах.