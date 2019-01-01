Промокоды Адидас на Сентябрь 2019

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3 оценки поставлены средняя 4

Стильно с Adidas

Nite Jogger, Stan Smith, Terrex – для модных гуру, элитных спортсменов и многих других это не просто слова, это стиль жизни. Adidas – фирма, которая не нуждается в представлении. Это компания, которая заботится одновременно о практичности, внешнем виде и функциональности спортивной ... одежды и обуви. На официальном сайте Вас ждут новейшие коллекции, outlet со скидками до 70%, подборка трендов и многое другое. А, применив один из подобранных нами промокодов adidas, вы сможете не только стать обладателем отличного предмета гардероба, но ощутимо сэкономить!


Посетить adidas

Контакты adidas

Юридический адрес:
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.15

Телефон:
8 (495) 974 77 53 8 (800) 250 77 53 +7 915 771 96 31

Соц. сети:

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Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Адидас бесплатно доставит все заказы, по которым совершена предоплата, а так же в Постаматы и ПВЗ. А для тех, кто желает сразу вернуть или обменять товар, имеется бесплатная доставка во все официальные магазины. Отследить статус своего заказа можно на сайте, в личном кабинете или в разделе «отследить заказ».

Adidas Universe

Adidas Universe

Вселенная бесконечна, особенно, если это вселенная скидок адидас. Adidas Universe это программа лояльности , которая помимо прогрессивной скидки на продукцию в интернет-магазине и розничных филиалах, позволяет Вам получить доступ к эксклюзивным акциям, предложениям и мероприятиям! В зависимости от истории покупок, Вы можете получать скидку 5, 10 или 15%. Переход на более высокий уровень скидок происходит автоматически при достижении необходимого уровня накоплений. Зарегистрируйтесь и воспользуйтесь скидкой adidas universe уже сегодня!

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