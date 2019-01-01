Промокоды Black Star Wear на Сентябрь 2019

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1 оценка поставлена средняя 5
«Black Star Wear» – это российский бренд уличной одежды, основанный в 2010 году в рамках музыкального лейбла «Black Star». В официальном интернет магазине представлена мужская, женская, подростковая и детская одежда – от базовых вещей, до уникальных моделей с принтами, прорезями и ... другими элементами декора. Это одежда, которая сделает Ваш образ уникальным и позволит в то же время двигаться с комфортом. Откройте для себя широкий ассортимент, аутлет с дружелюбными ценами и удобные условия оплаты и доставки. Хотите сделать свою покупку выгоднее уже сейчас? Тогда примените один из промокодов Блек Стар, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
105064, г. Москва, Яковоапостольский переулок д.7, стр.2, 2 этаж
Телефон:
8 (800) 555 89 13
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Заказы доставляются курьерскими службами, Почтой России и в пункты выдачи заказа.
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