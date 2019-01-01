Промокоды Black Star Wear на Сентябрь 2019

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1 оценка поставлена средняя 5

Уличная мода по уличными ценам

«Black Star Wear» – это российский бренд уличной одежды, основанный в 2010 году в рамках музыкального лейбла «Black Star». В официальном интернет магазине представлена мужская, женская, подростковая и детская одежда – от базовых вещей, до уникальных моделей с принтами, прорезями и ... другими элементами декора. Это одежда, которая сделает Ваш образ уникальным и позволит в то же время двигаться с комфортом. Откройте для себя широкий ассортимент, аутлет с дружелюбными ценами и удобные условия оплаты и доставки. Хотите сделать свою покупку выгоднее уже сейчас? Тогда примените один из промокодов Блек Стар, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Black star wear

Контакты Black star wear

Юридический адрес:
105064, г. Москва, Яковоапостольский переулок д.7, стр.2, 2 этаж

Телефон:
8 (800) 555 89 13

Соц. сети:

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Аутлет

В разделе «аутлет» Вы найдете множество стильных моделей мужской, женской, подростковой и детской моды по самым привлекательным ценам! Откройте для себя такие позиции, как: аксессуары от 100 рублей, женские футболки от 490 рублей, детские платья от 690 рублей и многие другие. Вы так же можете попробовать применить к заказу один из промокодов Black Star Wear, чтобы сделать покупку еще более выгодной!

Доставка и оплата

Доставка и оплата

Вы собрали свой заказ и даже применили один из промокодов Black Star? Отлично, осталось лишь оплатить и получить покупку! Вы можете произвести оплату одним из следующих способов: банковская карта или платежная система PayPal.
Заказы доставляются курьерскими службами, Почтой России и в пункты выдачи заказа.
Вы хотели бы воспользоваться услугой бесплатной доставки? Наш совет – внимательно следите за обновлениями на нашем сайте, как только в сети появится промокод блек стар веар на бесплатную доставку, мы тут же его опубликуем!
С подробными условиями доставки, а так же прайслистом, Вы можете ознакомить на официальном сайте.

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