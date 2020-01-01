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Промокоды и скидки Зоопассаж | Июль 2020

Товары для любимых питомцев со скидкой. Актуальных купонов: 13

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Купи корм Sanabelle и получи кэшбек 10%

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Вернем 10% кэшбек за покупку корма Bosch

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Промокод
Минус 15% на товары бренда Hills

10%
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Промокод
Скидка 10% на все корма для кошек и собак

10%
купон

Промокод
На препараты от блох и клещей скидка 10% при заказе сухого корма в фасовке от 7 кг

10%
купон

Промокод
Закажи любой сухой корм в фасовке от 7 кг и получи скидку на наполнители 10%

30%
купон

Скидка
Sale на товары для животных до 30%

10%
cashback

Скидка
Купи корм Sanabelle и получи кэшбек 10%

10%
cashback

Скидка
Вернем 10% кэшбек за покупку корма Bosch

15%
купон

Скидка
Golden line Четвероногий Гурман со скидкой 15%

20%
купон

Скидка
Скидка 20% на заказ лакомств GimDog для собак

30%
купон

Скидка
Минус 30% на сухой корм Purina Pro Plan для кошек

35%
купон

Скидка
На корма Padovan, Trainer и Animonda скидка 35%

15%
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Посетить Зоопассаж
Контакты Зоопассаж

Юридический адрес:
г. Люберцы, Проектируемый проезд 4296, дом 6

Электронная почта:
help@zoopassage.ru

Телефон:
+7 (495) 137-05-05

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Скидка 5% за подписку

Интернет-магазин товаров для животных предлагает получить скидку 5%. Для этого необходимо подписаться на новостную рассылку на сайте, оставив электронный адрес в специальном окне. В ответном письме Вы получите промокод со скидкой и информацию о всех актуальных акциях магазина. Кажду ... ю неделю Вам будет отправляться письмо с подходящими специальными предложениями.


Посетить Зоопассаж
Контакты Зоопассаж

Юридический адрес:
г. Люберцы, Проектируемый проезд 4296, дом 6

Электронная почта:
help@zoopassage.ru

Телефон:
+7 (495) 137-05-05

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Специальные предложения от Зоопассаж

Подробнее о магазине ЗооПассаж

Подробнее о магазине ЗооПассаж

Интернет-магазин ЗооПассаж специализируется на продаже товаров для домашних животных. Среди преимуществ компании:

  • только качественный товар — исключительно от официальных дистрибьюторов, со всеми сопроводительными документами и сертификатами;

  • правильное хранение кормов и ветеринарных препаратов — на сухих и чистых складах в оптимальных условиях (температура, влажность, вентиляция), независимо от времени года и изменений климата;

  • внимательные и квалифицированные сотрудники Zoopassage помогут вам подобрать тип/состав корма, учитывая породу питомца, его возраст и другие важные факторы; 

  • выгодные бонусные программы — помимо доступных цен, в зоомагазине действуют акции, кешбэк, промокоды и персональные скидки.

Сеть зоомагазинов представлена не только в Москве и Московской области, но и в других городах России — Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре.

Как использовать скидочный купон в ЗооПассаже

Как использовать скидочный купон в ЗооПассаже

ЗооПассаж отличается доступными ценами, но можно покупать товары для животных еще дешевле — по промокодам. Это буквенно-числовые коды, дающие право на скидку.

Где их взять:

  • следите за обновлениями купонов на этой странице;

  • получите промокоды в электронной рассылке от компании.

Как получить скидку:

  1. Выберите товар и нажмите «Купить».

  2. Перейдите в корзину и введите действующий промокод в специальном поле под заказом. 

  3. Нажмите «Получить скидку». Готово, сумма заказа автоматически будет пересчитана с учетом скидки по промокоду.

Если промокод не срабатывает, проверьте срок действия, а также корректность применения (товар, категория, бренд).

Как покупать в ЗооПассаже максимально выгодно

Как покупать в ЗооПассаже максимально выгодно

В Zoopassage есть множество способов дополнительно сэкономить и купить товары для животных еще выгоднее:

  • Промокоды — скидочные купоны даются на первую покупку, за подписку на рассылку магазина, на определенные группы товаров и т. д.

  • Бонусная программа возвращает на специальный счет кешбэк от заказов (актуальные проценты возврата смотрите на сайте зоомагазина). Один балл равен одному рублю, ими можно оплачивать до 50 % от цены новых заказов. Бонусные баллы даются также за отзывы о магазине.

  • Бонусы от друзей — с каждого заказа клиента, который пришел по вашей ссылке, вы получите бонусные баллы на свой счет.

  • Статус VIP-клиента Zoopassage — сделайте несколько покупок на определенную сумму и получайте дополнительный возврат с каждого заказа как постоянный покупатель.

  • В разделе с акциями вы найдете актуальные выгодные предложения на определенные товары и группы товаров. 

  • В разделе «Распродажа 0 %» находится вся продукция со скидкой, уцененные товары и позиции с повышенным кешбэком.

  • Подпишитесь на электронную рассылку компании — это дает единоразовую скидку на первый заказ, также вы всегда будете первыми узнавать о новых акциях и получать свежие промокоды.

Популярные товары в ЗооПассаж со скидками

Популярные товары в ЗооПассаж со скидками

В ЗооПассаж будет полезно заглянуть владельцам собак, кошек, грызунов, рептилий, рыб, хорьков и птиц. Сайт зоомагазина предлагает более 18 000 товаров, среди которых:

  • корма для животных — сухие повседневные, диетические, консервы, лакомства, каши и др.;

  • препараты для здоровья и ухода — от блох и клещей, антигельминтики, витаминно-минеральные комплексы, гормональные препараты и др.;

  • аксессуары — переноски, туалеты, рулетки, поводки, ошейники, кормушки и многое другое;

  • одежда и обувь для питомцев — куртки, футболки, комбинезоны, кроссовки;

  • наполнители для туалетов;

  • домики и подстилки, аквариумы, террариумы, клетки, вольеры, гамаки, тоннели;

  • оборудование для аквариумов и прудов;

  • игрушки — текстильные, развивающие, электронные, дразнилки, пищалки;

  • товары для груминга и косметика — пуходерки, расчески, шампуни, когтеточки.

Зоомагазин предлагает продукцию известных компаний, список которых можно посмотреть в разделе «Бренды». На продукцию той или иной компании часто предлагаются скидки в виде  промокодов.

На сайте работает умный поиск, в котором можно выбрать питание для вашего животного, учитывая его возраст и размеры, а также вид корма (сухой, влажный, диетический) и бренд.

Оплата и доставка в ЗооПассаж

Оплата и доставка в ЗооПассаж

Цены в зоомагазине — окончательные и не требуют никаких доплат (налоги уже включены в стоимость товаров). Не забывайте использовать промокоды, чтобы покупать дешевле.

Заказ, сделанный на сайте Zoopassage, можно оплатить двумя способами:

  • наличными курьеру при доставке или самовывозе из магазина;

  • банковской картой при оформлении онлайн-заказа на сайте.

Компания доставляет заказы по всей территории Российской Федерации. Цена доставки рассчитывается оператором магазина при согласовании заказа и зависит от массы и габаритов товара. Информация о статусе заказа доступна в личном кабинете пользователя на сайте ЗооПассажа.

Если продукт не подошел, его можно вернуть в срок до 14 дней. Учтите, что некоторые категории товаров не подлежат возврату (подробный список —  на сайте в разделе «Возврат товара»).

Заказать товар на сайте можно круглосуточно.  С 9-00 до 20-00 работают операторы онлайн-чата, которые помогут вам решить любые вопросы, связанные с покупкой, оплатой и доставкой на ЗооПассаже. 

Часто задаваемые вопросы про Зоопассаж

★ Как получить промокоды в Зоопассаж?

Необходимо зайти на страницу Зоопассаж и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Зоопассаж?

Чтобы воспользоваться промокодом от Зоопассаж необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Зоопассаж доступно | Июль?

Количество актуальных купонов: 13

★ Все ли предложения Зоопассаж актуальны | Июль?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Зоопассаж.

★ Почему стоит использовать купоны Зоопассаж?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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