Промокоды и скидки Зоопассаж | Июль 2020

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Интернет-магазин товаров для животных предлагает получить скидку 5%. Для этого необходимо подписаться на новостную рассылку на сайте, оставив электронный адрес в специальном окне. В ответном письме Вы получите промокод со скидкой и информацию о всех актуальных акциях магазина. Кажду ... ю неделю Вам будет отправляться письмо с подходящими специальными предложениями.
Юридический адрес:
г. Люберцы, Проектируемый проезд 4296, дом 6
Электронная почта:
help@zoopassage.ru
Телефон:
+7 (495) 137-05-05
0 оценок поставлено средняя 0
Интернет-магазин товаров для животных предлагает получить скидку 5%. Для этого необходимо подписаться на новостную рассылку на сайте, оставив электронный адрес в специальном окне. В ответном письме Вы получите промокод со скидкой и информацию о всех актуальных акциях магазина. Кажду ... ю неделю Вам будет отправляться письмо с подходящими специальными предложениями.
Юридический адрес:
г. Люберцы, Проектируемый проезд 4296, дом 6
Электронная почта:
help@zoopassage.ru
Телефон:
+7 (495) 137-05-05
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Интернет-магазин ЗооПассаж специализируется на продаже товаров для домашних животных. Среди преимуществ компании:
только качественный товар — исключительно от официальных дистрибьюторов, со всеми сопроводительными документами и сертификатами;
правильное хранение кормов и ветеринарных препаратов — на сухих и чистых складах в оптимальных условиях (температура, влажность, вентиляция), независимо от времени года и изменений климата;
внимательные и квалифицированные сотрудники Zoopassage помогут вам подобрать тип/состав корма, учитывая породу питомца, его возраст и другие важные факторы;
выгодные бонусные программы — помимо доступных цен, в зоомагазине действуют акции, кешбэк, промокоды и персональные скидки.
Сеть зоомагазинов представлена не только в Москве и Московской области, но и в других городах России — Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре.
ЗооПассаж отличается доступными ценами, но можно покупать товары для животных еще дешевле — по промокодам. Это буквенно-числовые коды, дающие право на скидку.
Где их взять:
следите за обновлениями купонов на этой странице;
получите промокоды в электронной рассылке от компании.
Как получить скидку:
Выберите товар и нажмите «Купить».
Перейдите в корзину и введите действующий промокод в специальном поле под заказом.
Нажмите «Получить скидку». Готово, сумма заказа автоматически будет пересчитана с учетом скидки по промокоду.
Если промокод не срабатывает, проверьте срок действия, а также корректность применения (товар, категория, бренд).
В Zoopassage есть множество способов дополнительно сэкономить и купить товары для животных еще выгоднее:
Промокоды — скидочные купоны даются на первую покупку, за подписку на рассылку магазина, на определенные группы товаров и т. д.
Бонусная программа возвращает на специальный счет кешбэк от заказов (актуальные проценты возврата смотрите на сайте зоомагазина). Один балл равен одному рублю, ими можно оплачивать до 50 % от цены новых заказов. Бонусные баллы даются также за отзывы о магазине.
Бонусы от друзей — с каждого заказа клиента, который пришел по вашей ссылке, вы получите бонусные баллы на свой счет.
Статус VIP-клиента Zoopassage — сделайте несколько покупок на определенную сумму и получайте дополнительный возврат с каждого заказа как постоянный покупатель.
В разделе с акциями вы найдете актуальные выгодные предложения на определенные товары и группы товаров.
В разделе «Распродажа 0 %» находится вся продукция со скидкой, уцененные товары и позиции с повышенным кешбэком.
Подпишитесь на электронную рассылку компании — это дает единоразовую скидку на первый заказ, также вы всегда будете первыми узнавать о новых акциях и получать свежие промокоды.
В ЗооПассаж будет полезно заглянуть владельцам собак, кошек, грызунов, рептилий, рыб, хорьков и птиц. Сайт зоомагазина предлагает более 18 000 товаров, среди которых:
корма для животных — сухие повседневные, диетические, консервы, лакомства, каши и др.;
препараты для здоровья и ухода — от блох и клещей, антигельминтики, витаминно-минеральные комплексы, гормональные препараты и др.;
аксессуары — переноски, туалеты, рулетки, поводки, ошейники, кормушки и многое другое;
одежда и обувь для питомцев — куртки, футболки, комбинезоны, кроссовки;
наполнители для туалетов;
домики и подстилки, аквариумы, террариумы, клетки, вольеры, гамаки, тоннели;
оборудование для аквариумов и прудов;
игрушки — текстильные, развивающие, электронные, дразнилки, пищалки;
товары для груминга и косметика — пуходерки, расчески, шампуни, когтеточки.
Зоомагазин предлагает продукцию известных компаний, список которых можно посмотреть в разделе «Бренды». На продукцию той или иной компании часто предлагаются скидки в виде промокодов.
На сайте работает умный поиск, в котором можно выбрать питание для вашего животного, учитывая его возраст и размеры, а также вид корма (сухой, влажный, диетический) и бренд.
Цены в зоомагазине — окончательные и не требуют никаких доплат (налоги уже включены в стоимость товаров). Не забывайте использовать промокоды, чтобы покупать дешевле.
Заказ, сделанный на сайте Zoopassage, можно оплатить двумя способами:
наличными курьеру при доставке или самовывозе из магазина;
банковской картой при оформлении онлайн-заказа на сайте.
Компания доставляет заказы по всей территории Российской Федерации. Цена доставки рассчитывается оператором магазина при согласовании заказа и зависит от массы и габаритов товара. Информация о статусе заказа доступна в личном кабинете пользователя на сайте ЗооПассажа.
Если продукт не подошел, его можно вернуть в срок до 14 дней. Учтите, что некоторые категории товаров не подлежат возврату (подробный список — на сайте в разделе «Возврат товара»).
Заказать товар на сайте можно круглосуточно. С 9-00 до 20-00 работают операторы онлайн-чата, которые помогут вам решить любые вопросы, связанные с покупкой, оплатой и доставкой на ЗооПассаже.
Необходимо зайти на страницу Зоопассаж и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Зоопассаж необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 13
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.