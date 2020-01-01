Промокоды и скидки Samsung | Июнь 2020

Фирменный интернет-магазин Samsung

Южнокорейская группа компаний по разработке, производству и продаже высокотехнологичных устройств Samsung была основана в 1938 году. Центральный офис корпорации находится в Сувоне, а представительства — по всему миру.

История Samsung началась с маленького склада-мельницы по производству рисовой муки и лапши. А сегодня Самсунг — это транснациональный конгломерат, в сферу интересов которого входят: химическая, тяжелая, легкая промышленность, строительство, автомобили, финансы, маркетинг и реклама, сфера развлечений и др.

Примечательно, что корпорация Samsung построила в столице Южной Кореи, городе Сеуле, самый масштабный в стране развлекательный парк Everland. Еще группа компаний владеет сетью гостиниц The Shilla Hotels & Resorts, которые входят в топ-10 лучших мест для досуга.

Сегодня 70% бизнеса конгломерата составляет электроника. Производитель известен в России и странах постсоветского пространства как марка смартфонов, стиральных машин, ноутбуков, мониторов, телевизоров, кондиционеров и другой техники для дома и офиса. Фирменную продукцию бренда можно купить во всех крупных торговых сетях электротоваров, а также залах Самсунг и фирменном интернет-магазине.

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