Промокоды Теле2 на Сентябрь 2019

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1 оценка поставлена средняя 5

Больше акций, скидок и купонов теле2

Tele2 позаботились не только о том, чтобы их пользователи никогда не испытывали неудобств с сотовой связью, но так же и о том, чтобы они всегда радовались новым акциям и скидкам! В удобном интернет-магазине Вас ждут множество выгодных предложений, радостные понедельники, промокоды т... еле2 на покупку номера, кэшбек и многое другое! А программа лояльности позволит Вам дополнительно порадовать себя скидками в других сферах. Так же в режиме онлайн Вы можете выбрать и настроить свой тариф, смартфон и ознакомиться с дополнительной информацией о мире мобильной связи.


Посетить Tele2

Контакты Tele2

Телефон:
8 (495) 97-97-611

Соц. сети:

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Специальные предложения от Tele2

Приятные понедельники

Приятные понедельники

Почему понедельники должны быть в тягость? В отличие от большинства, абоненты Tele2 ждут первого дня недели, чтобы открыть для себя новые акции! По понедельникам на сайте обновляются предложения от партнеров, которые помогут каждому, даже самому привередливому абоненту изменить свое отношение к этому дню! Начните и Вы радоваться понедельникам, став абонентом Tele2! 

Больше скидок, больше промокодов Теле2!

Больше скидок, больше промокодов Теле2!

Скидок много не бывает, заявляет Tele2 и регулярно доказывает это своим покупателям, добавляя все новые и новые предложения в онлайн-магазин. С программой лояльности «больше», Вы сможете экономить на подарках, путешествиях, спорте, развлечениях, еде и многом другом! Делитесь промокодами Tele2, собирайте кэшбек, и получайте подарки абсолютно безвозмездно.

Быть партнером – выгодно

Быть партнером – выгодно

Воспользовавшись партнерской программой «Твой плюс», Вы можете привлекать новых клиентов и получать процент от их затрат на связь! Tele2 заплатит Вам 200 рублей за привлеченного абонента сразу после активации его SIM-карты и списания абонентской платы. Так же Вы будете получать 10% от дохода каждого привлеченного партнера. Помните, в день Вы можете привлекать не более 50ти партнеров. 

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