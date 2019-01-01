Промокоды Ecco на Октябрь 2019

Бонусная программа Ecco

Совершая покупки с бонусной картой Ecco вы экономите до 50% на товары от её стоимости. Стать участником программы очень просто. Сделайте покупку в магазине Ecco-участнике или интернет-магазине на сумму 5000 рублей, заполните анкету на сайте и получите карту "Бонус клуба Экко".

Участники Программы накапливают бонусные баллы за совершаемые покупки и могут воспользоваться ими в качестве скидки при последующих покупках только в магазинах-участниках Программы. Сумма скидки при оплате бонусными баллами достигает 50% от стоимости товара из ассортимента магазинов-участников Программы, за исключением товаров, участвующих в акциях и распродажах.