Промокоды Ecco на Октябрь 2019

0 оценок поставлено средняя 0
10%
на ВСЁ
Мы дарим Вам скидку 10% на первую покупку! Просто оставьте свой почтовый адрес и будьте в курсе наших акций и специальных предложений, новых поступлений, а также сезонных распродаж и многого другого.
5%
на ВСЁ
70%
купон
70%
купон
Беспл
подарок
Беспл
доставка
32%
купон
Лучшее
предложение
38%
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
10%
на ВСЁ
Мы дарим Вам скидку 10% на первую покупку! Просто оставьте свой почтовый адрес и будьте в курсе наших акций и специальных предложений, новых поступлений, а также сезонных распродаж и многого другого.
5%
на ВСЁ
70%
купон
70%
купон
Беспл
подарок
Беспл
доставка
32%
купон
Лучшее
предложение
38%
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
В какой обуви совершать прогулки по городу будет комфортнее всего? Правильно, в Ecco! Представляем ассортимент удобной, качественной и стильной обуви для деловых встреч и активного отдыха, а также новую коллекцию ECCO SHAPE. Это обувь самого повышенного комфорта. Постоянно расширяет ... ся и модельный ряд, в который теперь входит обувь для всех возрастов, спортивные модели и кожаные аксессуары. Не любите переплачивать? В разделе "Дисконт" можно купить обувь предыдущих коллекций со скидками до 70%. А хотите, чтобы цены стали ещё доступнее? Подпишитесь на новостную рассылку и получите промокод Ecco на скидку 10%.
Юридический адрес:
119590, Москва, ул. Довженко, д.12
Электронная почта:
info@ecco-ros.ru
Телефон:
+7 (495) 641 25 25 8 (800) 444 25 25
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
В какой обуви совершать прогулки по городу будет комфортнее всего? Правильно, в Ecco! Представляем ассортимент удобной, качественной и стильной обуви для деловых встреч и активного отдыха, а также новую коллекцию ECCO SHAPE. Это обувь самого повышенного комфорта. Постоянно расширяет ... ся и модельный ряд, в который теперь входит обувь для всех возрастов, спортивные модели и кожаные аксессуары. Не любите переплачивать? В разделе "Дисконт" можно купить обувь предыдущих коллекций со скидками до 70%. А хотите, чтобы цены стали ещё доступнее? Подпишитесь на новостную рассылку и получите промокод Ecco на скидку 10%.
Юридический адрес:
119590, Москва, ул. Довженко, д.12
Электронная почта:
info@ecco-ros.ru
Телефон:
+7 (495) 641 25 25 8 (800) 444 25 25
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Забирайте заказ бесплатно из любого магазина Ecco. Покупку может доставить курьер за дополнительную плату 300 рублей, а совершив покупку на сумму 5000 рублей доставка идёт в подарок. Оплачивать заказ можно с помощью наличного платежа, а также с помощью пластиковых карт Visa или MasterCard.
Совершая покупки с бонусной картой Ecco вы экономите до 50% на товары от её стоимости. Стать участником программы очень просто. Сделайте покупку в магазине Ecco-участнике или интернет-магазине на сумму 5000 рублей, заполните анкету на сайте и получите карту "Бонус клуба Экко".
Участники Программы накапливают бонусные баллы за совершаемые покупки и могут воспользоваться ими в качестве скидки при последующих покупках только в магазинах-участниках Программы. Сумма скидки при оплате бонусными баллами достигает 50% от стоимости товара из ассортимента магазинов-участников Программы, за исключением товаров, участвующих в акциях и распродажах.
Совершать покупки на сайте ecco-shoes.ru теперь не только удобно, но и выгодно!
В Интернет-магазине ecco-shoes.ru действует приятная акция для наших новых клиентов и постоянных покупателей. Приобретая обувь и аксессуары и оплачивая их онлайн, вы получаете скидку в 5%. Акция распространяется как на товары со сниженной ценой, так и на модели из новой коллекции Осень-Зима 2019.