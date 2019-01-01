Промокоды Ecco на Октябрь 2019

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Обувь Ecco - это инновационный комфорт

В какой обуви совершать прогулки по городу будет комфортнее всего? Правильно, в Ecco! Представляем ассортимент удобной, качественной и стильной обуви для деловых встреч и активного отдыха, а также новую коллекцию ECCO SHAPE. Это обувь самого повышенного комфорта. Постоянно расширяет ... ся и модельный ряд, в который теперь входит обувь для всех возрастов, спортивные модели и кожаные аксессуары. Не любите переплачивать? В разделе "Дисконт" можно купить обувь предыдущих коллекций со скидками до 70%. А хотите, чтобы цены стали ещё доступнее? Подпишитесь на новостную рассылку и получите промокод Ecco на скидку 10%.


Посетить Ecco

Контакты Ecco

Юридический адрес:
119590, Москва, ул. Довженко, д.12

Электронная почта:
info@ecco-ros.ru

Телефон:
+7 (495) 641 25 25 8 (800) 444 25 25

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Обувь Ecco - это инновационный комфорт

В какой обуви совершать прогулки по городу будет комфортнее всего? Правильно, в Ecco! Представляем ассортимент удобной, качественной и стильной обуви для деловых встреч и активного отдыха, а также новую коллекцию ECCO SHAPE. Это обувь самого повышенного комфорта. Постоянно расширяет ... ся и модельный ряд, в который теперь входит обувь для всех возрастов, спортивные модели и кожаные аксессуары. Не любите переплачивать? В разделе "Дисконт" можно купить обувь предыдущих коллекций со скидками до 70%. А хотите, чтобы цены стали ещё доступнее? Подпишитесь на новостную рассылку и получите промокод Ecco на скидку 10%.


Посетить Ecco

Контакты Ecco

Юридический адрес:
119590, Москва, ул. Довженко, д.12

Электронная почта:
info@ecco-ros.ru

Телефон:
+7 (495) 641 25 25 8 (800) 444 25 25

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Ecco

Доставка и оплата

Доставка и оплата

Забирайте заказ бесплатно из любого магазина Ecco. Покупку может доставить курьер за дополнительную плату 300 рублей, а совершив покупку на сумму 5000 рублей доставка идёт в подарок. Оплачивать заказ можно с помощью наличного платежа, а также с помощью пластиковых карт Visa или MasterCard.

Бонусная программа Ecco

Бонусная программа Ecco

Совершая покупки с бонусной картой Ecco вы экономите до 50% на товары от её стоимости. Стать участником программы очень просто. Сделайте покупку в магазине Ecco-участнике или интернет-магазине на сумму 5000 рублей, заполните анкету на сайте и получите карту "Бонус клуба Экко".

Участники Программы накапливают бонусные баллы за совершаемые покупки и могут воспользоваться ими в качестве скидки при последующих покупках только в магазинах-участниках Программы. Сумма скидки при оплате бонусными баллами достигает 50% от стоимости товара из ассортимента магазинов-участников Программы, за исключением товаров, участвующих в акциях и распродажах.

Скидка 5% при оплате заказа онлайн

Скидка 5% при оплате заказа онлайн

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