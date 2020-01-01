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Промокоды и скидки KANZLER | Июль-Август 2020

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Контакты KANZLER

Юридический адрес:
107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23 стр. 1 пом. XXXVIII ком. 2 ООО «ЛАКШЕРИ СЬЮТС» ОГРН 1167746224634

Электронная почта:
club@kanzler-style.ru

Телефон:
8 499 271-05-03 | 8 800 600-77-07

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Постоянные акции в магазине KANZLER

Выгодные распродажи со скидками до 70%; дополнительные скидки и бонусы для участников бонусной программы KANZLER; 1000 бонусов + кешбек 20% в честь дня рождения участников бонусной программы; скидка 10% за подписку на новости. ...


Посетить KANZLER
Контакты KANZLER

Юридический адрес:
107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23 стр. 1 пом. XXXVIII ком. 2 ООО «ЛАКШЕРИ СЬЮТС» ОГРН 1167746224634

Электронная почта:
club@kanzler-style.ru

Телефон:
8 499 271-05-03 | 8 800 600-77-07

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Снежная Королева
SHEIN
Befree
Tom Tailor
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Специальные предложения от KANZLER

О магазине Kanzler

Более 25 лет KANZLER одевает мужчин всех возрастов. За это время бренд KANZLER заслужил признание многих мужчин, создавая качественную и удобную мужскую одежду для бизнеса и отдыха. На сегодняшний день KANZLER - это более 100 магазинов и интернет-магазин с удобной доставкой. 

В KANZLER мужчина сможет полностью сформировать свой стиль и подобрать гардероб от нижнего белья до верхней одежды. Все модели создаются по выверенным годами итальянским лекалам, адаптированным под особенности фигуры российских мужчин.

KANZLER выбирает только натуральные качественные ткани и высокие технологии при производстве одежды. Создавать лучшее, постоянно совершенствуясь – вот стратегия KANZLER, поэтому особое внимание марка уделяет контролю качества своих изделий на каждом этапе. Поэтому на товары KANZLER действует фирменная гарантия 24 месяца.

Как получить скидку в интернет-магазине

В интернет-магазине KANZLER всегда проводятся акции и действуют спецпредложения. В подарок для своих близких мужчин можно выбрать электронную подарочную карты с любым понравившимся дизайном и направить в любой уголок страны с красивым поздравлением!

Воспользоваться промокодом можно один раз, его необходимо ввести при оформлении заказа в поле «промокод». При этом, скидка на сумму покупки не должна превышать 80% от чека. Также можно получить дополнительную скидку на следующий заказ при оформлении подписки.

Как покупать в KANZLER с максимальной выгодой

Промокод KANZLER – это не единственный вариант совершить выгодную покупку. На сайте созданы разделы со скидками от 30%, от 50% и от 70%, в которых собраны лучшие предложения по цене. 

Чтобы сделать шопинг еще более выгодным, получать бонусы за покупки и оплачивать ими товары в оффлайн-магазинах, можно стать участником бонусной программы KANZLER. Для этого нужно оформить бонусную карту в любом из 100 магазинов.  При этом участники бонуса смогут:

  • копить бонусы и оплачивать ими покупки

  • выгодные персональные скидки и специальные предложения

  • участвовать в закрытых распродажах

  • получать полезные советы о мужском стиле

Какие товары можно купить в KANZLER

В магазинах KANZLER представлено более 1000 позиций в мужской одежде, обуви и аксессуарах.  

  • классические костюмы

  • сорочки с коротким и длинным рукавом, деним

  • пиджаки - классические модели и варианты в стиле casual

  • поло - с коротким и длинным рукавом

  • брюки - классические модели и варианты в стиле casual

  • трикотажные изделия: джемперы, кардиганы, водолазки и т.д.

  • спортивная одежда: худи, спортивные костюмы, спортивные брюки и т.д.

  • аксессуары: галстуки, бабочки, подарочные наборы, сумки, кошельки, визитницы и т.д.)

  • верхняя одежда: куртки, пальто, пуховики, ветровки

  • футболки

  • нижнее белье

  • подарочные наборы

  • подарочные карты

Способы оплаты и доставки

Получить доставку выбранных товаров можно одним из удобных способов:

  • курьерская служба

  • самовывоз из магазинов

  • почтой России

  • пункты выдачи PICKPOINT

При доставке курьером, можно выбрать и оплатить только те модели, которые подошли. При доставке самовывозом, можно также выбрать понравившиеся товары и воспользоваться бонусной программой KANZLER, применить бонусы «Спасибо» от Сбербанка или воспользоваться милями от компании AEROFLOT.

Оплатить заказ можно безналичной оплатой с помощью карты и наличными при самовывозе и доставке курьерской службой. Также безналичная оплата доступна при заказе почтой России.

Часто задаваемые вопросы про KANZLER

★ Как получить промокоды в KANZLER?

Необходимо зайти на страницу KANZLER и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод KANZLER?

Чтобы воспользоваться промокодом от KANZLER необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от KANZLER доступно | Июль?

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