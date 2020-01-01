О магазине Kanzler

Более 25 лет KANZLER одевает мужчин всех возрастов. За это время бренд KANZLER заслужил признание многих мужчин, создавая качественную и удобную мужскую одежду для бизнеса и отдыха. На сегодняшний день KANZLER - это более 100 магазинов и интернет-магазин с удобной доставкой.

В KANZLER мужчина сможет полностью сформировать свой стиль и подобрать гардероб от нижнего белья до верхней одежды. Все модели создаются по выверенным годами итальянским лекалам, адаптированным под особенности фигуры российских мужчин.

KANZLER выбирает только натуральные качественные ткани и высокие технологии при производстве одежды. Создавать лучшее, постоянно совершенствуясь – вот стратегия KANZLER, поэтому особое внимание марка уделяет контролю качества своих изделий на каждом этапе. Поэтому на товары KANZLER действует фирменная гарантия 24 месяца.