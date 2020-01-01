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Юридический адрес:
107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23 стр. 1 пом. XXXVIII ком. 2 ООО «ЛАКШЕРИ СЬЮТС» ОГРН 1167746224634
Электронная почта:
club@kanzler-style.ru
Телефон:
8 499 271-05-03 | 8 800 600-77-07
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Выгодные распродажи со скидками до 70%; дополнительные скидки и бонусы для участников бонусной программы KANZLER; 1000 бонусов + кешбек 20% в честь дня рождения участников бонусной программы; скидка 10% за подписку на новости. ...
Юридический адрес:
107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23 стр. 1 пом. XXXVIII ком. 2 ООО «ЛАКШЕРИ СЬЮТС» ОГРН 1167746224634
Электронная почта:
club@kanzler-style.ru
Телефон:
8 499 271-05-03 | 8 800 600-77-07
Соц. сети:
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Более 25 лет KANZLER одевает мужчин всех возрастов. За это время бренд KANZLER заслужил признание многих мужчин, создавая качественную и удобную мужскую одежду для бизнеса и отдыха. На сегодняшний день KANZLER - это более 100 магазинов и интернет-магазин с удобной доставкой.
В KANZLER мужчина сможет полностью сформировать свой стиль и подобрать гардероб от нижнего белья до верхней одежды. Все модели создаются по выверенным годами итальянским лекалам, адаптированным под особенности фигуры российских мужчин.
KANZLER выбирает только натуральные качественные ткани и высокие технологии при производстве одежды. Создавать лучшее, постоянно совершенствуясь – вот стратегия KANZLER, поэтому особое внимание марка уделяет контролю качества своих изделий на каждом этапе. Поэтому на товары KANZLER действует фирменная гарантия 24 месяца.
В интернет-магазине KANZLER всегда проводятся акции и действуют спецпредложения. В подарок для своих близких мужчин можно выбрать электронную подарочную карты с любым понравившимся дизайном и направить в любой уголок страны с красивым поздравлением!
Воспользоваться промокодом можно один раз, его необходимо ввести при оформлении заказа в поле «промокод». При этом, скидка на сумму покупки не должна превышать 80% от чека. Также можно получить дополнительную скидку на следующий заказ при оформлении подписки.
Промокод KANZLER – это не единственный вариант совершить выгодную покупку. На сайте созданы разделы со скидками от 30%, от 50% и от 70%, в которых собраны лучшие предложения по цене.
Чтобы сделать шопинг еще более выгодным, получать бонусы за покупки и оплачивать ими товары в оффлайн-магазинах, можно стать участником бонусной программы KANZLER. Для этого нужно оформить бонусную карту в любом из 100 магазинов. При этом участники бонуса смогут:
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выгодные персональные скидки и специальные предложения
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получать полезные советы о мужском стиле
В магазинах KANZLER представлено более 1000 позиций в мужской одежде, обуви и аксессуарах.
классические костюмы
сорочки с коротким и длинным рукавом, деним
пиджаки - классические модели и варианты в стиле casual
поло - с коротким и длинным рукавом
брюки - классические модели и варианты в стиле casual
трикотажные изделия: джемперы, кардиганы, водолазки и т.д.
спортивная одежда: худи, спортивные костюмы, спортивные брюки и т.д.
аксессуары: галстуки, бабочки, подарочные наборы, сумки, кошельки, визитницы и т.д.)
верхняя одежда: куртки, пальто, пуховики, ветровки
футболки
нижнее белье
подарочные наборы
подарочные карты
Получить доставку выбранных товаров можно одним из удобных способов:
курьерская служба
самовывоз из магазинов
почтой России
Оплатить заказ можно безналичной оплатой с помощью карты и наличными при самовывозе и доставке курьерской службой. Также безналичная оплата доступна при заказе почтой России.
Необходимо зайти на страницу KANZLER и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от KANZLER необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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