Промокоды Бонприкс на Сентябрь 2019

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1 оценка поставлена средняя 5

Бонприкс – промокоды и акции на сегодня

Откройте для себя мир стиля вместе с официальным интернет-магазином Bonprix! В нем вас ждут новинки европейской моды по самым выгодным ценам, а так же регулярные акции, такие, как «постельное белье за 699 рублей», «хиты сезона за 990 рублей» и многое другое. В онлайн-каталоге Bonpri... x Вы сможете не только найти стильную одежду для себя, но так же подобрать наборы для родных и близких. Хотите еще больше сэкономить? Тогда примените один из наших промокодов Бонприкс, скопировав комбинацию чисел и букв и вставив ее в специальное поле на странице оплаты заказа.


Посетить Bonprix

Контакты Bonprix

Юридический адрес:
170969, Россия, Тверь, а/я № 284, ООО «ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС»

Электронная почта:
info@bonprix.ru

Телефон:
8 (495)783-20-10

Соц. сети:

vkfacebookinstagram

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Специальные предложения от Bonprix

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Вы еще ни разу ничего не заказывали через онлайн-магазин Bonprix? Это отлично, ведь только новые покупатели могут воспользоваться промокодом Бонприкс на бесплатную доставку! Просто скопируйте числовую или буквенную комбинацию и вставьте ее в специальное поле на странице оплаты заказа. Помните, для того, чтобы воспользоваться данной акцией, минимальная сумма Вашего заказа должна составлять 1495 рублей. 

Новостная рассылка от Bonprix

Новостная рассылка от Bonprix

Никакой больше погони за скидками! Подписчики новостной рассылки получают их прямо по электронной почте! Вы тоже хотите всегда быть в курсе новых акций и регулярно получать промокоды Bonprix, подборки модной одежды и дизайнерские советы? Тогда заполните форму внизу главной страницы официального сайта и нажмите на «подписаться». Если по каким-то причинам Вы больше не желаете получать новостную рассылку, Вы можете отписаться от нее, пройдя по ссылке в любом из электронных писем. 

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Оплата и доставка

Оплата и доставка

Вы можете оплатить свой заказ дебетовой или кредитной картой, картой Мир или картой рассрочки Халва. Так же возможна оплата при получении.
Доставка осуществляется следующими способами: курьерская служба, через пункты выдачи заказов и Почту России.
Если Вы по каким то причинам желаете вернуть приобретенный товар, Вы можете сделать это в течение 14ти дней с момента получения. Помните, товар должен быть в оригинальной упаковке и не содержать следов эксплуатации.

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