Промокоды Бонприкс на Сентябрь 2019

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Электронная почта:
info@bonprix.ru
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8 (495)783-20-10
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Вы можете оплатить свой заказ дебетовой или кредитной картой, картой Мир или картой рассрочки Халва. Так же возможна оплата при получении.
Доставка осуществляется следующими способами: курьерская служба, через пункты выдачи заказов и Почту России.
Если Вы по каким то причинам желаете вернуть приобретенный товар, Вы можете сделать это в течение 14ти дней с момента получения. Помните, товар должен быть в оригинальной упаковке и не содержать следов эксплуатации.