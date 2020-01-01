Бесплатная доставка

В интернет-гипермаркете Азбука Вкуса Вы можете не платить за доставку продуктов. Для этого необходимо сделать заказ на сумму от 3000 рублей для Санкт-Петербурга и Москвы в пределах МКАД, от 5000 рублей – для доставки в пределах ММК, от 10000 рублей – для доставки в границах Московской области. Курьеры Азбуки Вкуса могут привезти Ваш заказ день в день!