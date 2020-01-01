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Если Вы большой ценитель алкогольной продукции, то Вам обязательно понравится специальный клуб Винотека от гипермаркета Азбука Вкуса. Участники клуба получают специальные предложения для покупки алкоголя, особые привилегии, викторины и опросы для знатоков, возможность участия в закр ... ытых мероприятиях. При покупке любой бутылки Вам предоставляют дополнительные бонусы, которые можете потратить на другие покупки в Азбуке Вкуса и купоны Азбука Вкуса на скидки.
Юридический адрес:
121170 Москва, Кутузовский проспект, 36, стр. 6
Электронная почта:
welcome@azbukavkusa.ru
Телефон:
8 (800) 700-34-87
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Если Вы большой ценитель алкогольной продукции, то Вам обязательно понравится специальный клуб Винотека от гипермаркета Азбука Вкуса. Участники клуба получают специальные предложения для покупки алкоголя, особые привилегии, викторины и опросы для знатоков, возможность участия в закр ... ытых мероприятиях. При покупке любой бутылки Вам предоставляют дополнительные бонусы, которые можете потратить на другие покупки в Азбуке Вкуса и купоны Азбука Вкуса на скидки.
Юридический адрес:
121170 Москва, Кутузовский проспект, 36, стр. 6
Электронная почта:
welcome@azbukavkusa.ru
Телефон:
8 (800) 700-34-87
Соц. сети:
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Гипермаркет Азбука Вкуса проводит постоянную акцию «Вкусная цена», благодаря которой Вы можете приобрести продукты питания со скидками до 40%. Овощи и фрукты, готовая продукция и напитки уже ждут Вас на сайте магазина. Используйте возможность сэкономить по максимуму – применяйте промокоды Азбука Вкуса и получайте скидку на товары по полной цене.
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