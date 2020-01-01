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Контакты Азбука вкуса

Юридический адрес:
121170 Москва, Кутузовский проспект, 36, стр. 6

Электронная почта:
welcome@azbukavkusa.ru

Телефон:
8 (800) 700-34-87

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Клуб Винотека

Если Вы большой ценитель алкогольной продукции, то Вам обязательно понравится специальный клуб Винотека от гипермаркета Азбука Вкуса. Участники клуба получают специальные предложения для покупки алкоголя, особые привилегии, викторины и опросы для знатоков, возможность участия в закр ... ытых мероприятиях. При покупке любой бутылки Вам предоставляют дополнительные бонусы, которые можете потратить на другие покупки в Азбуке Вкуса и купоны Азбука Вкуса на скидки.


Посетить Азбука вкуса
Контакты Азбука вкуса

Юридический адрес:
121170 Москва, Кутузовский проспект, 36, стр. 6

Электронная почта:
welcome@azbukavkusa.ru

Телефон:
8 (800) 700-34-87

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Domino's Pizza
Утконос
Перекресток
Аленка
Grow food

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Специальные предложения от Азбука вкуса

Вкусная цена

Вкусная цена

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Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

В интернет-гипермаркете Азбука Вкуса Вы можете не платить за доставку продуктов. Для этого необходимо сделать заказ на сумму от 3000 рублей для Санкт-Петербурга и Москвы в пределах МКАД, от 5000 рублей – для доставки в пределах ММК, от 10000 рублей – для доставки в границах Московской области. Курьеры Азбуки Вкуса могут привезти Ваш заказ день в день!

Большие покупки – повод сэкономить

Большие покупки – повод сэкономить

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