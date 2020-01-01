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Промокоды и скидки Бьюти Хоум | Июль 2020

Лучшие предложения для покупки косметики. Актуальных купонов: 11

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Заказ от 999 рублей доставим бесплатно

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Бесплатная доставка

В интернет-магазине Бьюти Хоум действует услуга бесплатной доставки. Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо совершить заказ на сумму от 999 рублей. Возможность бесплатной доставки зависит от суммы заказа и удаленности населенного пункта. Сроки доставки – от 3 до 14 дней. Зак ... азы отправляются курьерской службой или Почтой России.


Посетить BeautyHome
Контакты BeautyHome

Юридический адрес:
Коломенская ул., 25, Санкт-Петербург, Россия, 191040

Электронная почта:
hello@beautyhome.me

Телефон:
8 800 700-67-89

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Бесплатная доставка

В интернет-магазине Бьюти Хоум действует услуга бесплатной доставки. Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо совершить заказ на сумму от 999 рублей. Возможность бесплатной доставки зависит от суммы заказа и удаленности населенного пункта. Сроки доставки – от 3 до 14 дней. Зак ... азы отправляются курьерской службой или Почтой России.


Посетить BeautyHome
Контакты BeautyHome

Юридический адрес:
Коломенская ул., 25, Санкт-Петербург, Россия, 191040

Электронная почта:
hello@beautyhome.me

Телефон:
8 800 700-67-89

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Yves Rocher
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Vichy
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The Body Shop
Созвездие красоты
Золотое яблоко

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Специальные предложения от BeautyHome

Подробнее о магазине BeautyHome

Подробнее о магазине BeautyHome

Интернет-магазин декоративной косметики BeautyHome был запущен в 2012 году. Его создатели постарались сделать покупки на сайте комфортными и выгодными. В онлайн-бутике постоянно проходят акции, разыгрываются промокоды на скидку и подарки. Доставка товаров осуществляется по всей России.

Сегодня компания Бьюти Хоум выступает эксклюзивным дистрибьютором брендов Catrice, essence, Sleek MakeUp и Makeup Revolution. Это позволяет ей предлагать новинки данных марок раньше других торговых организаций. Всего в каталоге присутствует продукция более 30 брендов и ассортимент постоянно пополняется. Помощь в выборе и ответы на любые вопросы сотрудники онлайн-ретейлера готовы предоставить по телефону и через различные мессенджеры.

Как воспользоваться скидочным купоном в магазине косметики BeautyHome

Как воспользоваться скидочным купоном в магазине косметики BeautyHome

Один из способов сэкономить на покупках в онлайн-магазине косметики — воспользоваться промокодом. Он позволяет клиенту получить скидку при оформлении заказа.

Список актуальных купонов и других спецпредложений доступен на нашем сайте. Чтобы воспользоваться ими и получить скидку или бонусы, клиенту достаточно выполнить 3 действия:

  1. Выбрать понравившуюся акцию и нажать на кнопку с ней. Промокод будет автоматически скопирован, а затем сервис перенаправит пользователя в онлайн-магазин. Если код купона для получения скидки или бонуса не требуется, об этом будет показано предупреждение.

  2. Добавить товары из каталога в корзину. Одновременно можно заказать продукты со скидками по промокодам и любые другие. Но стоимость заказа должна быть обязательно больше минимальной.

  3. Ввести и активировать купон на скидку. Код нужно набрать или вставить из буфера обмена в специальное поле.

После применения промокода стоимость заказа будет пересчитана и будет показано, сколько рублей удалось сэкономить. Клиенту останется только закончить оформление покупки и оплатить ее.

Перед использованием промокода нужно изучить условия спецпредложения. Часто они действуют только на первую покупку или заказ определенных категорий товаров. Кроме того, все коды и акции имеют ограниченный срок действия. Если предложение понравилось, не стоит откладывать его использование и покупку в Бьюти Хоум в долгий ящик.

Покупка в магазине BeautyHome с максимальной скидкой

Покупка в магазине BeautyHome с максимальной скидкой

Промокод — не единственный способ получить скидку или бонус при заказе косметики в онлайн-магазине. Бьюти Хоум регулярно проводит распродажи. Для них выделен отдельный раздел в каталоге. В нем можно приобрести товары по сниженным ценам. Кроме того, компания каждый месяц устанавливает скидки на определенные позиции. Они также выделены в отдельный раздел каталога.

Дополнительно сэкономить при покупках в онлайн-магазине помогут следующие советы:

  • Примите участие в бонусной программе. Она позволяет получить персональный промокод. Его нужно указать при оформлении заказа, чтобы получить скидку. Ее размер зависит от общей суммы покупок, сделанных за год.

  • Подпишитесь на группы компании в Facebook, ВКонтакте и других социальных сетях. В них размещается информация о новинках каталога, специальных предложениях и акциях, а также магазин проводит в них конкурсы и розыгрыши призов, промокодов и других бонусов.

  • Обратите внимание на действующие спецпредложения. Информация о них публикуется на главной странице в виде баннеров.

Дополнительно к каждому заказу компания прикладывает комплимент — пробник или подарок. Для его получения не требуется совершать никаких действий, достаточно оформить и оплатить покупку в онлайн-магазине.

Популярные товары в магазине BeautyHome со скидками

Популярные товары в магазине BeautyHome со скидками

Чаще всего клиенты заказывают в Бьюти Хоум различную декоративную косметику: основы для макияжа, тональные, маскирующие и бронзирующие средства, румяна, пудры, помады, блески, бальзамы и топы для губ, туши, тени, подводки и карандаши для век, лаки, базы и топы для ногтей и т. д. В каталоге также представлены и товары других категорий:

  • косметика для ухода: кремы, сыворотки, эмульсии, лосьоны, дезодоранты, скрабы и пилинги, шампуни и др.;

  • бытовая химия: средства для стирки, мытья посуды и хозяйственные губки;

  • товары для детей: посуда, прорезыватели для зубов, соски, бутылочки и др.;

  • аксессуары: пилки, косметички, точилки, защитные маски;

  • наборы косметики (в т. ч. для визажистов).

В отдельную категорию выделена японская и корейская косметика. В ней представлена продукция таких брендов, как Holika Holika, TONY MOLY, Elizavecca, Missha, Petitfee, Secret Key, It's Skin.

Для удобства клиентов популярные товары в каждом разделе каталога вынесены в отдельные списки, а самые продаваемые новинки размещены на главной странице магазина BeautyHome.

Оплата и доставка в магазине BeautyHome

Оплата и доставка в магазине BeautyHome

Оплатить заказ можно банковской картой Мир, Visa, MasterCard, со счета электронного кошелька Яндекс.Деньги или Webmoney, а также через личный кабинет некоторых банков. Купон на скидку можно использовать при любом способе внесения платежа.

Доставка осуществляется компанией СДЭК и Почтой России. Кроме того, в некоторых городах можно получить заказы в собственных пунктах самовывоза интернет-магазина.

Часто задаваемые вопросы про BeautyHome

★ Как получить промокоды в BeautyHome?

Необходимо зайти на страницу BeautyHome и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод BeautyHome?

Чтобы воспользоваться промокодом от BeautyHome необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от BeautyHome доступно | Июль?

Количество актуальных купонов: 11

★ Все ли предложения BeautyHome актуальны | Июль?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения BeautyHome.

★ Почему стоит использовать купоны BeautyHome?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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