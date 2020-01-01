Промокоды и скидки Бьюти Хоум | Июль 2020

Как воспользоваться скидочным купоном в магазине косметики BeautyHome

Один из способов сэкономить на покупках в онлайн-магазине косметики — воспользоваться промокодом. Он позволяет клиенту получить скидку при оформлении заказа.

Список актуальных купонов и других спецпредложений доступен на нашем сайте. Чтобы воспользоваться ими и получить скидку или бонусы, клиенту достаточно выполнить 3 действия:

Выбрать понравившуюся акцию и нажать на кнопку с ней. Промокод будет автоматически скопирован, а затем сервис перенаправит пользователя в онлайн-магазин. Если код купона для получения скидки или бонуса не требуется, об этом будет показано предупреждение. Добавить товары из каталога в корзину. Одновременно можно заказать продукты со скидками по промокодам и любые другие. Но стоимость заказа должна быть обязательно больше минимальной. Ввести и активировать купон на скидку. Код нужно набрать или вставить из буфера обмена в специальное поле.

После применения промокода стоимость заказа будет пересчитана и будет показано, сколько рублей удалось сэкономить. Клиенту останется только закончить оформление покупки и оплатить ее.

Перед использованием промокода нужно изучить условия спецпредложения. Часто они действуют только на первую покупку или заказ определенных категорий товаров. Кроме того, все коды и акции имеют ограниченный срок действия. Если предложение понравилось, не стоит откладывать его использование и покупку в Бьюти Хоум в долгий ящик.