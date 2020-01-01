Промокоды и скидки Бьюти Хоум | Июль 2020

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В интернет-магазине Бьюти Хоум действует услуга бесплатной доставки. Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо совершить заказ на сумму от 999 рублей. Возможность бесплатной доставки зависит от суммы заказа и удаленности населенного пункта. Сроки доставки – от 3 до 14 дней. Зак ... азы отправляются курьерской службой или Почтой России.
Юридический адрес:
Коломенская ул., 25, Санкт-Петербург, Россия, 191040
Электронная почта:
hello@beautyhome.me
Телефон:
8 800 700-67-89
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
В интернет-магазине Бьюти Хоум действует услуга бесплатной доставки. Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо совершить заказ на сумму от 999 рублей. Возможность бесплатной доставки зависит от суммы заказа и удаленности населенного пункта. Сроки доставки – от 3 до 14 дней. Зак ... азы отправляются курьерской службой или Почтой России.
Юридический адрес:
Коломенская ул., 25, Санкт-Петербург, Россия, 191040
Электронная почта:
hello@beautyhome.me
Телефон:
8 800 700-67-89
Соц. сети:
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Интернет-магазин декоративной косметики BeautyHome был запущен в 2012 году. Его создатели постарались сделать покупки на сайте комфортными и выгодными. В онлайн-бутике постоянно проходят акции, разыгрываются промокоды на скидку и подарки. Доставка товаров осуществляется по всей России.
Сегодня компания Бьюти Хоум выступает эксклюзивным дистрибьютором брендов Catrice, essence, Sleek MakeUp и Makeup Revolution. Это позволяет ей предлагать новинки данных марок раньше других торговых организаций. Всего в каталоге присутствует продукция более 30 брендов и ассортимент постоянно пополняется. Помощь в выборе и ответы на любые вопросы сотрудники онлайн-ретейлера готовы предоставить по телефону и через различные мессенджеры.
Один из способов сэкономить на покупках в онлайн-магазине косметики — воспользоваться промокодом. Он позволяет клиенту получить скидку при оформлении заказа.
Список актуальных купонов и других спецпредложений доступен на нашем сайте. Чтобы воспользоваться ими и получить скидку или бонусы, клиенту достаточно выполнить 3 действия:
Выбрать понравившуюся акцию и нажать на кнопку с ней. Промокод будет автоматически скопирован, а затем сервис перенаправит пользователя в онлайн-магазин. Если код купона для получения скидки или бонуса не требуется, об этом будет показано предупреждение.
Добавить товары из каталога в корзину. Одновременно можно заказать продукты со скидками по промокодам и любые другие. Но стоимость заказа должна быть обязательно больше минимальной.
Ввести и активировать купон на скидку. Код нужно набрать или вставить из буфера обмена в специальное поле.
После применения промокода стоимость заказа будет пересчитана и будет показано, сколько рублей удалось сэкономить. Клиенту останется только закончить оформление покупки и оплатить ее.
Перед использованием промокода нужно изучить условия спецпредложения. Часто они действуют только на первую покупку или заказ определенных категорий товаров. Кроме того, все коды и акции имеют ограниченный срок действия. Если предложение понравилось, не стоит откладывать его использование и покупку в Бьюти Хоум в долгий ящик.
Промокод — не единственный способ получить скидку или бонус при заказе косметики в онлайн-магазине. Бьюти Хоум регулярно проводит распродажи. Для них выделен отдельный раздел в каталоге. В нем можно приобрести товары по сниженным ценам. Кроме того, компания каждый месяц устанавливает скидки на определенные позиции. Они также выделены в отдельный раздел каталога.
Дополнительно сэкономить при покупках в онлайн-магазине помогут следующие советы:
Примите участие в бонусной программе. Она позволяет получить персональный промокод. Его нужно указать при оформлении заказа, чтобы получить скидку. Ее размер зависит от общей суммы покупок, сделанных за год.
Подпишитесь на группы компании в Facebook, ВКонтакте и других социальных сетях. В них размещается информация о новинках каталога, специальных предложениях и акциях, а также магазин проводит в них конкурсы и розыгрыши призов, промокодов и других бонусов.
Обратите внимание на действующие спецпредложения. Информация о них публикуется на главной странице в виде баннеров.
Дополнительно к каждому заказу компания прикладывает комплимент — пробник или подарок. Для его получения не требуется совершать никаких действий, достаточно оформить и оплатить покупку в онлайн-магазине.
Чаще всего клиенты заказывают в Бьюти Хоум различную декоративную косметику: основы для макияжа, тональные, маскирующие и бронзирующие средства, румяна, пудры, помады, блески, бальзамы и топы для губ, туши, тени, подводки и карандаши для век, лаки, базы и топы для ногтей и т. д. В каталоге также представлены и товары других категорий:
косметика для ухода: кремы, сыворотки, эмульсии, лосьоны, дезодоранты, скрабы и пилинги, шампуни и др.;
бытовая химия: средства для стирки, мытья посуды и хозяйственные губки;
товары для детей: посуда, прорезыватели для зубов, соски, бутылочки и др.;
аксессуары: пилки, косметички, точилки, защитные маски;
наборы косметики (в т. ч. для визажистов).
В отдельную категорию выделена японская и корейская косметика. В ней представлена продукция таких брендов, как Holika Holika, TONY MOLY, Elizavecca, Missha, Petitfee, Secret Key, It's Skin.
Для удобства клиентов популярные товары в каждом разделе каталога вынесены в отдельные списки, а самые продаваемые новинки размещены на главной странице магазина BeautyHome.
Оплатить заказ можно банковской картой Мир, Visa, MasterCard, со счета электронного кошелька Яндекс.Деньги или Webmoney, а также через личный кабинет некоторых банков. Купон на скидку можно использовать при любом способе внесения платежа.
Доставка осуществляется компанией СДЭК и Почтой России. Кроме того, в некоторых городах можно получить заказы в собственных пунктах самовывоза интернет-магазина.
Необходимо зайти на страницу BeautyHome и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от BeautyHome необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения BeautyHome.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.