Промокоды и скидки еКапуста | Август 2020

Как воспользоваться скидочным купоном в eKapusta

Снизить переплату по займу поможет промокод. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр, которая дает клиенту право на скидку. Действующие купоны от сервиса быстрых микрокредитов доступны на нашем сайте. На нем также размещена информация о других акциях в МФО еКапуста.

Чтобы воспользоваться скидкой по промокоду, клиенту достаточно выполнить следующие действия:

Выбрать в списке на нашем сайте актуальное спецпредложение и нажать на кнопку с ним. Код купона будет автоматически скопирован в буфер обмена, а в новой вкладке откроется сервис МФО. Выбрать в калькуляторе подходящую сумму и срок займа. Сервис покажет, сколько рублей придется заплатить за пользование заемными деньгами по стандартным условиям и дату, до которой нужно вернуть долг. Ввести и активировать промокод. Для участия в некоторых акциях вводить купон на скидку не требуется. Об этом будет показано предупреждение. Иногда промокод будет автоматически активирован при переходе в сервис быстрых займов.

Оформить заявку и получить заем. Клиенту потребуется заполнить анкету с личными и паспортными данными, сведениями о доходах, расходах, семейном положении, активных кредитах и контактную информацию. Ему также нужно выбрать способ получения денег. Если заявка одобрена, договор заключают в электронной форме с помощью кода из СМС.

Перед тем как оформить займ со скидкой по промокоду, нужно изучить условия кредитования в сервисе и правила акции. При нарушении сроков возврата денежных средств компания может аннулировать скидку. Возможны также различные ограничения на использование купонов. Например, часто воспользоваться ими могут только новые клиенты.