Подробнее о школе Инглекс

Проект Инглекс запущен в 2011 году. В его рамках создана одноименная онлайн-школа, в которой каждый желающий может изучать английский язык дистанционно. Это помогает экономить время и при этом получать качественное образование. Занятия с преподавателями проходят через интернет, и посещать их студент может практически из любой точки мира. Главное — наличие доступа к интернету.

Гибкая система ценообразования делает обучение в онлайн-школе доступнее обычных курсов. Дополнительно студенты могут сэкономить с помощью промокодов, акций и других специальных предложений.

В Englex также постарались, чтобы занятия проходили в интересном формате и помогали получать новые знания. Школа тщательно отбирает сотрудников и предлагает возможность заниматься как с русскоязычными преподавателями, так и с носителями языка. Она готова предложить решения и для сложных ситуаций, когда знания надо подтянуть быстро: для прохождения экзаменов, собеседований и т. д.