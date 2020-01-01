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Посетить Honor
Контакты Honor

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Крылатская, д.17,корп.2

Электронная почта:
ru.support@hihonor.com

Телефон:
8 800 700 16 77

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Раздача подарков в Honor

Каждый месяц на сайте интернет-магазина Honor проходит уникальная акция – «Подарок при покупке». Более 30 товаров отмечены специальным значком, а это значит, что, покупая их, Вы получаете в подарок ценные призы: наушники, портативные зарядки, часы и многое другое. Воспользуйтесь воз ... можностью и отправляйтесь за покупками в Honor! Возможно, необходимый Вам товар участвует в акции. Для большей выгоды используйте Honor купоны на скидку!


Посетить Honor
Контакты Honor

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Крылатская, д.17,корп.2

Электронная почта:
ru.support@hihonor.com

Телефон:
8 800 700 16 77

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Oldi
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123.ru
Kotofoto
Just.ru
OBI
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Philips
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Программа лояльности Honor

Программа лояльности Honor

Программа лояльности интернет-магазина Honor – это отличная возможность сэкономить на покупке новых гаджетов. Чтобы стать участником программы, необходимо совершить покупку на сайте и оставить отзыв на купленный товар в Яндекс.Маркете. Участие в программе дает Вам возможность покупать новые устройства самыми первыми, получать скидки на большинство товаров и применять уникальные промокоды Honor. 

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Зачем оплачивать доставку? Покупая на сайте интернет-магазина Honor эту услугу можно получить бесплатно. Сделайте заказ на сумму от 10000 рублей и Вам доставят заказ в любой регион России совершенно бесплатно! Сроки доставки зависят от удаленности Вашего населенного пункта: 1-2 рабочих дня для Москвы, 2-4 рабочих дня для Санкт-Петербурга, 3-7 рабочих дней для большинства регионов России. 

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