Промокоды и скидки LG | Январь 2021

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Корейская марка LG стабильно входит пятерку лидеров российского рынка по продажам телевизоров, стиральных машин и другой техники, которая отличается долговечностью, современным дизайном, инновационным управлением и энергосбережением. В российском интернет-магазине каждый клиент по ... лучит приветственную скидку по промокоду LG Electronics, сможет принять участие в программе лояльности и многочисленных акциях, которые проводятся постоянно.
Юридический адрес:
Москва, Ленинградское ш., 16А, стр. 4
Электронная почта:
contact@shoplg.ru
Телефон:
+7 (495) 150-65-35
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Корейская марка LG стабильно входит пятерку лидеров российского рынка по продажам телевизоров, стиральных машин и другой техники, которая отличается долговечностью, современным дизайном, инновационным управлением и энергосбережением. В российском интернет-магазине каждый клиент по ... лучит приветственную скидку по промокоду LG Electronics, сможет принять участие в программе лояльности и многочисленных акциях, которые проводятся постоянно.
Юридический адрес:
Москва, Ленинградское ш., 16А, стр. 4
Электронная почта:
contact@shoplg.ru
Телефон:
+7 (495) 150-65-35
Соц. сети:
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Российский интернет-магазин LG — единственный официальный продавец устройств южнокорейского бренда в стране. Заказывая здесь бытовую технику и электронику, покупатели получают фирменное качество и исполнение гарантийных обязательств.
Онлайн-магазин будет интересен как геймеру, которому нужен новый монитор, так и хозяйке, подыскивающей вместительный холодильник. На его сайте собрана вся актуальная продукция компании и есть опция сравнения, помогающая выбрать между похожими моделями. Для покупателей действуют бонусная программа, обмен старой техники, промокоды и акции, а также возможна бесплатная доставка и настройка техники.
Мы отыскиваем и собираем на текущей странице все действующие спецпредложения LG, а также напрямую договариваемся с магазином о скидках, которыми вы сможете воспользоваться только на сайте нашего сервиса. Здесь вы встретите разные виды купонов: с акциями, скидками, промокодами и др.
Чтобы получить скидку по спецпредложению, в котором содержится код, нужно выполнить несколько несложных шагов:
Кликнуть по промокоду: при нажатии на кнопку он скопируется и появится окно сайта онлайн-магазина LG Electronics или одного из его разделов.
Выбрать интересующий вас тип техники, положить в корзину нужное устройство и зайти в нее.
В поле для промокода, которое находится под суммой заказа, ввести код купона и не забыть применить его.
Удостовериться, что система пересчитала стоимость техники или электроники, и завершить покупку онлайн по уже сниженной цене.
Второй тип купонов, без промокода, перенаправляет вас в каталог подешевевшей техники либо на страницу магазина, на которой можно подробнее узнать про условия акции.
По условиям компании, эти типы скидок не суммируются. Промокоды не действуют на позиции, которые уже предлагаются в магазине с отметкой о специальной цене.
Заказывать новинки техники на сайте официального представителя бренда LG в России гораздо дешевле указанных цен помогут:
скидка за оплату картой онлайн на сайте;
промокоды, распространяющиеся на первый заказ от определенной суммы;
раздел магазина с акциями, в котором можно найти все действующие спецпредложения, распродажи и подарки за покупку отдельных наименований техники. Там же указывается срок действия каждой акции;
индивидуальный промокод за оставленный на сайте email;
программа утилизации, по которой можно обменять свою старую технику на крупную скидку;
бонусы по программе лояльности, которыми можно оплатить до половины следующей покупки.
Чтобы принять участие в программе утилизации LG Electronics, нужно во время оформления заказа выбрать опцию обмена старой техники на новую и при получении посылки отдать свое устройство торговому представителю. Прибор может быть неработающим и не равноценным товару, который вы покупаете. Например, можно сдать электрический чайник и получить скидку на стиральную машину.
Для участия в бонусной программе нужно лишь зарегистрироваться на сайте LG Electronics. С каждой покупки на личный счет будут начисляться баллы, которые можно будет списать в счет оплаты заказа. Также можно заработать бонусы за отзыв на Яндекс.Маркет о купленном товаре и репост данных о магазине в соцсети, а получить удвоенное количество баллов — за покупку, сделанную на неделе своего дня рождения либо за приобретение товаров с пометкой о повышенном кэшбэке.
Чаще всего магазин запускает акции на очистители воздуха и климатические комплексы, роботы-пылесосы, стиральные машины и холодильники, проекторы и умную технику серии LG ThinQ. Но благодаря разнообразию скидок и промокодам на все виды устройств экономить можно на любой технике из фирменного магазина. А это:
телевизоры 4K OLED;
игровые и рабочие мониторы;
саундбары и акустические системы;
крупная и мелкая бытовая техника, включая встраиваемую;
аксессуары;
инновационная серия техники Signature.
Кроме снижения цены, в рамках акций на LG Electronics можно получить приятные подарки. Например, покупая телевизор, — бесплатную подписку на интернет-кинотеатр, а вместе с холодильником — набор контейнеров для хранения.
Магазин предлагает выбрать наиболее удобный вариант оплаты:
Банковской картой на сайте. За предоплату предоставляется дополнительная скидка, но этот способ возможен, если товары есть на складе либо вы покупаете новинки по предзаказу.
Переводом через интернет-банкинг либо по квитанции в отделении любого банка. За платеж через кассу берется дополнительный комиссионный сбор.
В рассрочку или кредит.
Оформить рассрочку на сайте LG очень просто: нужно лишь заполнить небольшую форму, получить положительный ответ от банка – и можно платить за технику частями без первого взноса. Но в таком случае не действуют скидки.
Также принимаются к оплате карты рассрочки «Халва», «Свобода» или «РСБ».
Получить заказ можно в московском магазине LG Electronics или с помощью курьерской доставки. В столице и области заказы на крупные суммы доставляются бесплатно. В других случаях стоимость доставки будет зависеть от региона, цены покупки, скидок, участия в программе утилизации и других нюансов. Она автоматически рассчитывается при оформлении заказа либо уточняется менеджером по телефону.
Необходимо зайти на страницу LG Electronics и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от LG Electronics необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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Наши специалисты отбирают только действующие предложения LG Electronics.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.